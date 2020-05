VIDEO Celebrul activist de mediu Tiberiu Boşutar, postare şocantă: „Am fost atacat cu topoarele de un angajat la Garda Forestieră. A intrat cu maşina în noi“

Preşedintele Asociaţiei Moldoviţa, Tiberiu Boşutar, a făcut în seara zilei de duminică, 17 mai, un live pe Facebook în care a arătat că el şi alţi trei activişti de mediu din judeţul Suceava ar fi fost atacaţi de Mihai Nacu, angajat al Gărzii Forestiere Suceava, şi de către fiul acestuia Ionel, care are o unitate de procesare a lemnului pe raza localităţii Frasin.

Contactat de repoterul „Adevărul”, Tiberiu Boşutar, a declarat că în urmă cu două săptămâni a scris pe blogul său, legeacodrului.ro, un material în care a arătat pe proprietarul unei suprafeţe de pădure de pe raza localităţii Dârmoxa a oraşului Broşteni din judeţul Suceava a tăiat aproximativ 100 de copaci, fără să-i marcheze. Boşutar a arătat că ciotele copacilor erau nemarcate în pădure şi a cerut autorităţilor în mod public să facă verificări.

Tiberiu Boşutar susţine că respectiva suprafaţa de pădure ar fi administrată de familia lui Mihai Mugurel Nacu, angajat al Gărzii Forestiere Suceava. Fiul lui Nacu este administrator al unei firme de exploatare forestieră.

Duminică, 17 mai, activistul de mediu s-a dus în pădure ca să vadă dacă autorităţile au luat măsuri, în urma neregulilor semnalate. “În zona se poate ajunge fără a intra în fond forestier. Când am ajuns la Dârmoxa, ne-am rătăcit şi când ne-am întors, am dat nas în nas cu vreo 15 pădurari, care ne urmăreau din spate. Toţi aveau cagule în vârful capului. Am reuşit să aplanez situaţia şi ne-am întors. Mai eram cu un alt activist de mediu din zona Suceviţa, Tiberiu Vatamaniuc. El a împrumutat de la cineva maşina. Pe drum el a spus că nu crede că un angajat de la Garda Forestieră poate să aibă gater. În drumul nostru spre casă am trecut prin zona gaterului ca să-i arăt stivele de lemne a lui Nacu. Sunt sigur că tot drumul am fost urmăriţi”, a declarat Tiberiu Boşutar.

VIDEO

CUM S-A PRODUS ATACUL

El a mai spus că atunci când a trecut prin faţa unităţii de procesare, Ionel Nacu, administrator de gater, ar fi ieşit din curte la volanul unei maşini de teren, rupând efectiv porţile şi blocând drumul. „Prin partea stângă a mea, venea o altă maşină cu o viteză foarte mare, a ocolit maşina de teren a lui Ionel Nacu şi m-a izbit. L-am văzut pe Nacu Mihai Mugurel ieşind din maşina mică. L-am văzut pe Nacu Ionel venind cu toporul spre mine. Am pornit maşina şi am accelerat. Nacu Ionel a vrut să mă lovească cu toporul în zona capului”, a arătat Tiberiu Boşutar. Atacatorul a dat cu toporul în autoturism.

Tiberiu Boşutar n-a apucat să filmeze scena atacului. A explicat că nu s-a aşteptat să fie atacat în stil mafiot ziua în amiaza mare pe un drum public.

„Am fost atacaţi cu topoare, a fost cât pe ce să-mi pierd viaţa. (...) Tocmai cei care ar trebui să apere pădurea ţării ne omoară pe drumurile publice. Am ajuns prea departe, nu se poate aşa ceva. Abia am scăpat cu viaţă. N-am crezut niciodată aşa ceva. (...). Pe drumul public ne-au urmărit. Mafia lemnului a preluat controlul în ţara asta. Este prea mult. (...) Domnule ministru, Nacu Mugurel cu maşina personală s-a izbit frontal în noi. Suntem răniţi, geamurile sunt sparte. Ne-au păzit când au trecut prin dreptul casei şi au sărit pe noi. Autoritatea de stat să ne omoare”, a acuzat Tiberiu Boşutar în live-ul pe care l-a făcut pe Facebook.

Garda Forestieră Suceava a transmis un comunicat de presă în care arată că inginerul Mihai Mugurel Nacu (foto dreapta) a precizat că nu a avut niciun contact direct cu domnul Tiberiu Boşutar în data de 17.05.2020.

„În ceea ce priveşte distrugerea maşinii aparţinând Asociaţiei Moldoviţa, angajatul Gărzii Forestiere Suceava declară că în data de 17.05.2020 nu a fost implicat în niciun incident auto. Întrucât în cauză se efectuează cercetări de către organele abilitate, nu suntem în măsură a furniza alte date”, a transmis Garda Forestieră Suceava.

Referitor la informaţiile referitoare la posibile activităţi de tăiere ilegală de arbori sau alte fapte ilegale în silvicultură comise pe raza ocoalelor silvice Broşteni şi Dealu Negru de către societatea deţinută de fiul angajatului Gărzii Forestiere Suceava, Garda Forestieră susţine că face verificări.

„Garda Forestieră Suceava, ca autoritate teritorială care răspunde de silvicultură, promovează permanent normele de conduită asociate funcţiei publice şi respectarea legii în domeniul silvic şi cinegetic. Vă asigurăm că orice încălcări ale legii sau a normelor de conduită vor fi sancţionate conform prevederilor legale în vigoare”, transmite instituţia menţionată.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Suceava, Ionuţ Epureanu, a declarat că se face o anchetă în acest caz şi că a fost deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violenţe şi distrugere.

Am încercat să luăm legătura telefonic, în repetate rânduri, cu Mihai Nacu şi cu fiul acestuia pentru a obţine un punct de vedere, dar nu am reuşit. Mihai Nacu avea telefonul închis, iar fiul acestuia nu a răspuns la telefon.