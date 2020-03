Tragedie într-un spital din România: o infirmieră a murit după ce a căzut într-o groapă, la locul de muncă

Femeia avea 58 de ani, era din Rădăuţi, judeţul Suceava, şi era angajata spitalului din localitate de 16 ani. Luni, în jurul ori 20.00, ea s-a deplasat spre spaţiul unde sunt depozitate deşeurile periculoase şi, din motive încă neelucidate pe deplin, a căzut într-o zonă de acces spre subsolul spitalului, de la o înălţime de peste doi metri, pe o suprafaţă betonată.

Infirmiera a fost observată de un angajat de la serviciul de pază, care a dat alarma. Personalul medical a intervenit la faţa locului, dar n-a putut să o salveze pe infirmiera, care a suferit răni incompatibile cu viaţa.

Diagnosticul pus de medici a fost „TCC deschis cu pierdere de substanţă, contuzie cerebrală, dilacerare cerebrală, stop cardiorespirator”.

În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: „neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă”, ,,nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă” şi „ucidere din culpă”.

Managerul Spitalului Municipal Rădăuţi, Traian Andronache, a declarat pentru monitorulsv.ro că femeia a părăsit locul de muncă şi a căzut după ce a aluncat.

„După ce am fost sesizat, am ajuns în zece minute la spital, unde în prezenţa lucrătorilor de poliţie am participat la cercetarea la faţa locului. Ca urmare a verificărilor preliminare efectuate se pare că angajata Spitalului municipal Rădăuţi a părăsit locul de muncă, în speţă Compartimentul primiri urgenţe, conform imaginilor de pe camerele de supraveghere, şi s-a deplasat în curtea interioară a spitalului din motive necunoscute, unde se pare că a alunecat în timpul deplasării şi a căzut pe scara care coboară în beciul tehnic al clădiri”, a arătat sursa citată. Managerul a mai spus că zona în care s-a produs tragedia este în şantier.

„Zona este marcată, din datele pe care le am se pare că existau toate aceste marcaje şi semne care trebuiau să fie aplicate de instituţie, respectiv de persoana responsabilă cu securitatea şi sănătatea muncii”, a mai precizat Traian Andronachi.