Surpriza a doi români ajunşi în Austria cu băieţelul lor de doi ani, diagnosticat cu COVID-19 în ţară. „Acolo a ieşit negativ”

Doi soţi care locuiesc în Austria, au decis să vină în România ca să-şi petreacă vacanţa împreună cu rudele, în ciuda pandemiei de COVID-19.

La final de concediu, înainte să se întoarcă acasă, şi-au făcut testele pentru depistarea SARS-COV-2, aşa cum cere legislaţia austriacă.

Probele au fost analizate în laboratorul Spitalului Municipal din Vatra Dornei, iar cei doi soţi au primit rezultatele pe 29 iulie.

Analizele adulţilor au ieşit negative, în timp ce băieţelul a fost diagnosticat cu COVID-19. Părinţii au fost anunţaţi că micuţul trebuie internat obligatoriu în spital timp de 48 de ore.

„Clar că nu am fost de acord cu aşa ceva, să duc copilul sănătos şi să-l iau cu o boală. Am luat copilul şi am venit în Austria, repetăm testul, aşteptăm cu sufletul la gură să vină rezultatul şi vine negativ”, a scris mama copilului, pe contul său de Facebook.

Ca să-şi susţină afirmaţiile, ea a publicat buletinul de analiză eliberat de Spitalul Vatra Dornei, în care scrie negru pe alb că copilul are COVID-19 şi în care se precizează că testul a fost făcut cu un aparat de tip Real Time PCR.

Totodată, femeia a publicat un mesajul pe care l-a primit prin SMS de la laboratorul din Austria prin care a fost înştiinţată că rezultatul este negativ.

„PĂRINŢII mei si bunica rămaşi in România sunt sunaţi de la DSP si anunţaţi ca trebuie sa stea in carantină 14 zile se conformează şi ei si respectă legea ca doar e lege. Problema e ca chiar daca avem test negativ la copil ei raman mai departe in carantină ? intrebarea mea e?! S-a vindecat copilul în 2 zile cum mi s-a spus la telefon sau îs cei din România bătuţi in cap?”, a mai scris românca.

Ea nu a precizat cum a reuşit să intre în Austria, având copilul diagnosticat cu COVID-19.

Pe de altă parte, reporterul „Adevărul” a luat legătura cu directorul spitalului din Vatra Dornei, Valentin Stan. Întrebat cum a fost posibil ca proba prelevată să iasă pozitivă în România şi negativă în Austria, managerul a explicat că spitalul face analize şi pentru un laborator din Bistriţa. „Cei din Bistriţa prelevează probele, noi le analizăm. Poate probele n-au fost prelevate corespunzător sau poate nu au fost depozitate cum trebuie”, a declarat Valentin Stan.

Pe buletinul de analiză eliberat de spitalul din Vatra Dornei, imediat sub numele pacientului, în colţul din dreapta, scrie că punctul de colectare este neacreditat. Directorul spitalului susţine că precizarea a fost făcută pentru a arăta că laboratorul pentru COVID-19 nu are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.

