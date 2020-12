Spovedania publică a surorii celor trei tinere dispărute în dosarul „Mâncătorul de femei”. „Îmi spunea: «O să te omor!»”

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au admis cererea formulată de procurori, privind arestarea preventivă a rădăuţeanului Vasile Lavric, din judeţul Suceava.



Cunoscut de opinia publică drept „mâncătorul de femei”, bărbatul este anchetat pentru dispariţia concubinei sale Aurica Bodnărescu, cu care ar avea şi copii.



Femeia nu a mai fost văzută de câteva luni bune. Lavric susţine că ar fi plecat la muncă în străinătate. Totuşi, nimeni nu a reuşit să dea de ea.

Bărbatul a fost ridicat de acasă de anchetatori, la mijlocul săptămânii trecute, după ce a asistat la percheziţiile efectuate în locuinţa sa.

De ce i se spune „Mâncătorul de femei”

Vasile Lavric este un mecanic auto, care deţine un service în municipiul Rădăuţi, în imediata apropiere a locuinţei familiei Iordache.



A intrat în atenţia Poliţiei, după dispariţia tinerelor surori Iordache, cu care acesta s-ar fi iubit.



Este vorba despre Iuliana dispărută în anul 1995, când avea doar 16 ani, Nicoleta, de 31 de ani, şi Ramona care avea 18 ani, ambele dispărute în 2005, la trei luni distanţă una de cealaltă.

Vasile Lavric a fost tot timpul principalul suspect în acest caz. În timp ce bărbatul susţinea sus şi tare că cele trei fete au plecat „la produs în Italia”, anchetatorii suspectau că el le-a omorât şi îngropat, deşi nu au reuşit nici până în ziua de astăzi să dovedească presupusele fapte.

În 2014, mecanicul a ajuns în arestul Poliţiei bucureştene, după ce oamenii legii au făcut noi percheziţii în locuinţa sa.



Au găsit atunci oseminte îngropate în curtea casei, care au fost analizate şi s-a dovedit că nu erau de proveninţă umană.



Cea mai mare apărătoare a lui Lavric a fost atunci Aurica Bodnărescu, concubina sa, în prezent, şi ea dispărută.

Mezina familiei Iordache, mesaj sfâşietor

După dispariţia Auricăi, Alexandra, mezina familiei Iordache, a scris un mesaj cutremurător pe contul ei de Facebook, în care îi acuză pe anchetatori că au tratat cu superficialitate acest caz şi explică coşmarul pe care-l trăieşte familia ei de mai bine de două decenii.



„Oriunde mă vedea, îmi râdea în faţă spunând "o sa te omor si pe tine". Am mers la 16 ani cu înregistrarea în mânuţă la secţia de Poliţie din Rădăuţi şi un domn poliţist mi-a spus "să vii când îţi pune mâna-n gat". Da. L-am urât. Nu am sa-l uit niciodata. Cum nu am uitat pe niciunul. (...)Dragi domnilor poliţisti, sora mea Ramona a dispărut la două luni după Nicoleta, sora mea Ramona a scapat de la acest numit Lavric şi a fugit la Poliţie, după cum spunea agentul de poliţie care a vorbit cu ea" arsă cu ţigarea pe tot corpul, vânăta, plângea teribil şi spunea ceva despre o crima "apoi a intrat Lavric şi a luat-o de sub' ochii acestui domn ...A fost si ultima data cand am mai auzit ceva despre Ramona...”, a scris Alexandra Iordache.

Tânăra susţine că mama ei a fost umilită de poliţişti. Femeia se ducea des la secţie ca să vadă cum înaintează ancheta în acest caz.

„Zile şi nopţi de stat în faţa Poliţiei din Rădăuţi fără rezultat, mama era ameninţată mereu de şeful poliţiei din Rădăuţi de la aceea dată > dacă nu taci si mai ragi ca vaca aici te bag la beci<”, a mai transmis tânăra.

Cât despre dispariţia Auricăi Bodnărescu, Alexandra scris: „Zilele trecute a dispărut şi a patra femeie, concubina acestuia, o femeie care fiindu-i alături -încerca să-l protejeze denigrându-ne familia şi apare în mai multe reportaje - spunând despre surorile mele pe care nici nu le cunostea > sunt plecate la prostitutie in Italia<







O femeie care nu ne voia binele. Dar un om. A dispărut. Din nou. Acelasi loc. Acelaşi suspect. Domnilor poliţisti din ţara asta mare ........vă rog opriţi numărătoarea. E de ajuns”.

Redăm mai jos mesajul integral al Alexandrei

Buna ziua.

Ma numesc Alexandra Iordache

Sunt sora fetelor disparute din Radauti

Iuliana , Nicoleta si Ramona.

Stiu, pentru unii dintre voi doar o poveste si asa greu de digerat, dar pentru noi un cosmar , un cosmar in care ne aflam de peste 20 de ani.

Pe sora mea , Iuliana , nici nu mi-o amintesc aveam doar doi anisori cand a disparut.

Apoi Nicoleta si Ramona au disparut pe rand din vietile noastre , la doar doua luni distanta una de cealalta , cand eu aveam doar 11 ani.

Destui insa pentru a vedea si simti pe pielea mea , nedreptatea si abuzurile care se pot face intr-o tara in care omul simplu , omul de rand - nu este aparat , nu este bagat in seama , practic ...nu exista.

In aprilie 2005 a disparut sora mea Nicoleta , sotia numitului Vasile Lavric , unicul suspect in cazul acesta , care a fost gasit vinovat pentru tentativa de omor asupra sotiei sale- in urma lovirii reptate cu ciocanul.

Fapt ce se intampla cu 5 ani inainte de disparitia ei si pentru care a primit 3 ani cu suspedare .

Odata cu disparitia Nicoletei a inceput si calvarul fara margini si sfarsit.

Zile si nopti de stat in fata politiei din Radauti fara rezultat, mama era ameninta mereu de seful politiei din Radauti de la aceea data "daca nu taci si mai ragi ca vaca aici te bag la beci".

Erau prieteni.

Lavric detinea si detine in apropierea casei noastre parintesti un service auto.

Iar pe alta parte , cand s-au tratat cazurile de disparitie serios in tara asta?!

Ni se spunea lejer " se intorc ele sunt in Italia"

Se intorc ele sunt in Italia", dar mama era amenintata cu cutitul de acest "distrugator de vieti" ca daca mai cauta fetele..........

"Se intorc ele sunt in Italia" , dar eu pana la 18 ani am fost amenintata de acest individ

" cresti , faci 18 ani si te omor sau vand si pe tine"

"Se intorc ele sunt in Italia" dar am fost terorizata. Terorizati.

Abuzati psihic si fizic.

Eram dusi la politie din orice si din nimic- de catre acest Lavric ...chiar si pentru ca ne permiteam- uneori-sa ne imbracam in rosu.

Sub' pretextul ca" daca credeam ca fetele sunt moarte ne imbracam in negru."

Oriunde ma vedea , imi radea in fata spunand"o sa te omor si pe tine"

Am mers la 16 ani cu inregistrarea in manuta la sectia de Politie din Radauti si un domn politist mi-a spus " sa vii cand iti pune mana-n gat".

Da. L-am urat.

Nu am sa-l uit niciodata.

Cum nu am uitat pe niciunul.

Pentru comfortul lor personal au inchis ochii la toate nedreptatile pe care noi le traiam.Abia le induram de fapt.

Dragi domnilor politisti , sora mea Ramona a disparut la doua luni dupa Nicoleta , sora mea Ramona a scapat de la acest numit Lavric si a fugit la politie , dupa cum spunea agentul de politie care a vorbit cu ea" arsa cu tigarea pe tot corpul , vanata , plangea teribil si spunea ceva despre o crima " apoi a intrat Lavric si a luat-o de sub' ochii acestui domn ...

A fost si ultima data cand am mai auzit ceva despre Ramona..

Au urmat , nopti , luni intregi si ani de plansete ale mamei , de disperare ...si de neputinta.

Eram ai nimanui.

In mijlocul iadului.Si sufeream cumplit.

Am inteles atunci ca daca nu mi port grija nu ma va apara nimeni. Nu am putut simti frica pentru acest om si poate de aceea nu i-am starnit interesul de a-si finaliza amenintarile. Era singurul gram de demnitate pe care nu putea sa mi-l ia nici el , nici politia , nici altcineva .

Zilele trecute a disparut si a patra femeie , concubina acestuia , o femeie care fiindu-i alaturi -incerca sa-l protejeze denigrandu-ne familia si apare in mai multe reportaje - spunand despre surorile mele pe care nici nu le cunostea "sunt plecate la prostitutie in Italia"

O femeie care nu ne voia binele. Dar un om. A disparut. Din nou. Acelasi loc. Acelasi suspect. Domnilor politisti din tara asta mare ........va rog opriti numaratoarea. E de ajuns„.

