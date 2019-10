Reacţia halucinantă a unor profesori în cazul unei fetiţe care s-a rănit grav în zona genitală: „Au lăsat-o acasă plină de sânge în grija unui copil de 12 ani“

Fetiţa are şapte ani şi jumătate, este din Pătrăuţi, face parte dintr-o familie cu şapte copii şi urmează cursurile şcolii din localitate în baza unei curricule adaptate. Părinţii muncesc pe unde apucă şi, în ziua în care s-a petrecut incidentul, erau în pădure la cules de ciuperci, neputând fi anunaţi de cele întâmplate. Au aflat detalii de la fetiţa lor pe care au găsit-o acasă într-o stare destul de gravă.

„Mi-am dus copilul la şcoală întreg şi mi l-au adus acasă rupt în două. Fetiţa mi-a povestit că i s-a pus piedică şi a căzut pe bară. În loc să sune la 112, directoarea a adus-o acasă cu maşina, a lăsat-o în casă, deşi nici eu, şi nici mama ei nu eram acasă. Când am ajuns, copiii mi-au spus că-i este rău. Ne-am dus să vedem şi era plină de sânge. Eu am păstrat toate hainele ca să le arăt Poliţiei. Am sunat la 112, am dus-o la spital, a fost operată jos, şi este internată cu mama ei. Pentru fetiţă nu plătesc spitalizare, dar pentru soţia mea trebuie să plătesc şi nu am de unde”, ne-a declarat Nicolae Giurcă, tatăl fetei.

Pacienta se află internată în secţia de Chirurgie a Spitalului Judeţean Suceava. Purtătorul de cuvânt al unităţii medicale, dr. Mircea Macovei, a confirmat că fetiţa a fost operată şi a spus că evoluţia stării de sănătate a copilei este favorabilă.

„Avea o plagă în zona genitală. S-a intervenit chirurgical. Starea pacientei este bună, evoluţia este favorabilă”, a declarat Macovei.

În ziua în care s-a produs incidentul, marţi, 22 octombrie, camerele de supraveghere din şcoală nu au funcţionat, pentru că localitatea a rămas fără energie electrică, după cum susţin profesorii. Aşa că împrejurările în care s-a produs nenorocirea sunt încă neelucidate. În timp ce tatăl susţine că eleva a fost împinsă, colegii ei spun că a căzut singură după ce a alunecat.

Primul care a ajuns la victimă a fost profesorul de serviciu Radu Jureschi. El a explicat că nu a putut preveni incidentul pentru că la ora respectivă avea în grijă 300 de elevi. Profesorul a spus că a fost anunţat de copii că micuţa s-a lovit şi atunci a anunţat direcţiunea şcolii. Jureschi susţine că a vorbit cu elevii care erau de faţă când a căzut eleva şi copiii infirmă că ar fi fost împinsă.

Nicolae Giurcă şi Radu Jureschi lângă balustrada unde a avut loc incidentul. FOTO: Oana Şlemco

Când a aflat despre incident, directoarea şcolii a sunat la dispensarul din localitate, pentru că şcoala nu are medic sau asistent medical şi a stat de vorbă cu o asistentă care i-ar fi spus să sune la 112. I-ar mai fi spus că doar părinţii pot însoţi copila în ambulanţă, ceea ce este greşit.

Din acest motiv, directoarea a decis să o urce în maşină şi să o ducă acasă. Înainte, directoarea a încercat să ia legătura cu părinţii, însă nu a reuşit. „Am sunat la dispensar şi un cadru medical mi-a spus că nu se poate deplasa în şcoală, că trebuie să sunăm la 112, dar trebuie să fie un părinte ca să ducă copilul la spital. Şi nu am putut face rost de părinte. Copilul nu ne lăsa să punem mâna pe el. Nu comunica. Trebuia să vină un părinte”, a declarat directoarea Mihaela Grijincu.

Directoarea şcolii, Mihaela Grijincu. FOTO: Oana Şlemco

Ea a mai spus că eleva nu avea urme de sânge pe haine, acuza dureri în zona spatelui şi refuza să comunice cu cei din jur. Directoarea confirmă că a lăsat-o pe elevă în grija unui frate al acesteia, care are doar 12 ani, şi a plecat înapoi la şcoală.

Părinţii au ajuns acasă după o oră şi jumătate de la producerea incidentului şi au dus-o pe micuţă la spital. "În timpul ăsta putea să facă hemoragie", a spus tatăl elevei.

Nicolae Giurcă este extrem de revoltat de cele întâmplate, mai ales că, susţine el, profesorii au refuzat să-i răspundă la întrebările legate de incident.

Bărbatul s-a dus la Poliţia din sat, unde a vrut să depună o plângere. El susţine că ar fi fost dat afară de către şeful de post, care vorbise deja cu directoarea şcolii despre acest subiect. Tatăl fetiţei accidentate la şcoală mai spune că abia după ce a sunat la 112 ar fi reuşit să înregistreze o plângere împotriva cadrelor didactice.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Suceava, Ionuţ Epureanu, susţine că sesizarea a fost făcută prin 112 şi că s-a deschis un dosar penal pentru vătămare din culpă.

Epureanu i-a recomandat lui Giurcă să se adreseze conducerii IPJ pentru a sesiza disfuncţionalităţile în modul de intervenţie al Poliţiei.

Cazul este anchetat şi de Inspectoratul Şcolar Suceava. Inspectorul Lucian Dumitriu s-a deplasat la şcoală ca să stea de vorbă cu cadrele didactice, precizând că există o procedură pe care profesorii trebuie să o respecte în astfel de situaţii. „Trebuia să sune la 112 şi să ducă copilul la spital. Dacă era o urgenţă, nu mai stăm”, a declarat Dumitriu.