Gheorghe Flutur: „Cred că PNL trebuie să aibă înţelepciunea să se întâlnească şi să discute strategii comune cu USR-PLUS”

Preşedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, marţi, la Radio Top, că PNL a câştigat alegerile, pe de o parte, pentru că a făcut campanie electorală din casă în casă, şi, pe de altă parte, pentru că PSD a făcut „multe prostii”

„Trebuie să recunoaştem că ne-a ajutat şi PSD-ul cu multe prostii pe care le-a făcut de-a lungul timpului: întâlnire în taină doar cu primarii PSD. Ce să înţeleagă oamenii? Un prim-ministru absolut rătăcit în eter care, după ce doarme o noapte la Frasin, confundă Suceava cu Hunedoara. Se pot întâmpla lucrurile astea, dar la doamna prim-ministru devenise cronic. Sau acea aventură cu elicopterul al unui parlamentar pesedist, care a făcut deliciul Facebook-ului”, a declarat Gheorghe Flutur.

Întrebat cum a reuşit USR PLUS să obţină scorul de la alegerile europarlamentare, Gheorghe Flutur a spus, între altele, că partidele vechi s-au erodat şi că inclusiv PNL trebuie să-şi asume greşelile din trecut.

„Partidele mai vechi s-au erodat. Noi, PNL, trebuie să ne asumăm nişte greşeli din trecut şi am început lucrul ăsta. Să îmbunătăţim şi noi ce nu a mers la noi. Că multă lume vrea altceva în politică. Sigur că nu poate doar USR să schimbe ceva. Aici trebuie să ne gândim la o înţelegere comună pe partea dreaptă să mişcăm lucrurile în ţara asta. (...) Cred că PNL trebuie să aibă înţelepciunea să se întâlnească, să discutăm strategii comune cu USR PLUS. E obligatoriu acest lucru”, a mai spus liberalul.

Cât despre faptul că Alianţa USR PLUS a anunţat că ar vrea să aibă candidat propriu la prezindenţiale, preşedintele PNL Suceava a spus că este firesc să se gândească la lucrul acesta.

„Intrăm la prezindenţiale în linie dreaptă. Klaus Iohannis are o carte de vizită internaţională foarte bună. Summit-ul de la Sibiu, toate acţiunile internaţionale ale dumnealui sunt foarte bune. Partidul Popolar European este partidul care are cele mai multe mandate în PE. Asta ne arată că noi, PNL şi Klaus Iohannis, suntem susţinuţi de cea mai mare familie politică care contează cel mai mult în Europa.(...) Faptul că USR PLUS a spus că va avea candidat propriu nu este o problemă. Nu o privim aşa. Este firesc ca un partid care a făcut un scor mare, neaşteptat de mare şi pentru ei, să se gândească la lucrurile astea, care fac parte şi din viitoarea strategie de negociere. Vorbim de turul unu la prezidenţiale. Tu ai preşededintele în funcţie, care vine din PNL, preşedinte care a trecut un test al referendumului. Sunt argumente foarte importante la masa negocierii . Mie mi se pare că soluţia va fi clară şi din punct de vedere al USR-ului, dar ne vom întâlni şi vom discuta”, a mai spus sursa citată,

Gheorghe Flutur mai crede că ALDE a luat o palmă uriaşă la alegerile parlamentare. „Foarte multe case de sondare îi dădeau cu 14 – 16%. Nu fac pragul. Au crezut că pot să fure brandul liberal. Vezi Doamne adevăraţii liberali acolo sunt. Eu cred că au pierdut şi din cauza lui Meleşcanu (n.r. ministrul de Externe Teodor Meleşcanu) care recidivează în problemele lui de organizare a alegerilor în străinătate. Nu se poate să fii socialist până la prânz, când guvernezi, şi după masă, când mergi prin teritoriu, să spui că eşti liberal. Ce fel de liberal eşti tu când, teoretic, ideile mele cu ale socialiştilor nu ar încăpea într-o cutie?”, a întrebat retoric Gheorghe Flutur.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: