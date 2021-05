Florin Cîţu avertizează că e pregătit să revoce relaxarea „dacă vaccinarea nu merge în direcţia corectă”

Premierul României, Florin Cîţu, a declarat vineri, în Centrul de Vaccinare de tip drive drive-thru din municipiiul Suceava, că dacă campania de imunizare nu va merge în direcţia corectă, atunci ar putea să se tragă „frâna de mână”, referindu-se la adoptarea măsurilor de relaxare.

“Dacă vaccinarea nu merge în direcţia corectă, putem să tragem şi frâna de mână, până la urmă nu putem să ne jucăm cu aceste lucruri. Să venim mai încet cu aceste măsuri. Dar eu cred că românii vor din nou evenimente private, nunţi, botezuri, vor să meargă la concerte, vor să meargă la mare, am încredere că este o motivaţie foarte bună să se vaccineze”, a declarat premierul Cîţu.

Oficialul a explicat de ce au fost adoptate măsurile de relaxare înainte de 1 iunie.

“Noi am luat această decizie de a lua unele măsuri mai repede de 1 iunie pentru că am avut succes în ceea ce priveşte şi rata de vaccinare şi rata de pozitivare. S-au întâmplat mai rapid decât ne aşteptam şi atunci am venit cu aceste măsuri mai repede, pentru a arăta românilor că merită să te vaccinezi”, a a mai spus premierul.

Florin Cîţu a venit la Suceava ca să impulsioneze campania de vaccinare anti-COVID-19. Premierul a spus că foarte mulţi români s-au vaccinat deja şi este important ca aceştia să îşi convingă rudele şi prietenii ca să se vaccineze.

„Este singura soluţie pentru a trece la următoarea etapă, etapa post-pandemie în care să ne concentrăm din nou pe economie. Trebuie să revenim la perioada post-pandemie. Am pregătit măsurile economice. Avem în negociere PNRR, sunt fonduri europene, dar trebuie să trecem de această perioadă şi numai printr-o campanie de vaccinare de succes putem ajunge la această perioadă”, a declarat sursa citată.

Florin Cîţu s-a întâlnit vineri, la Suceava, şi cu directorii spitalelor din judeţ şi le-a transmis să nu se grăbească să treacă paturile unităţilor medicale de la COVID, la non-COVID. Asta deşi rata de infectare în municipiul Suceava este de 0,31 la mia de locuitori.

Vizita premierului Cîţu nu a afectat activitatea Centrului de Vaccinare. Asistenţii şi medicii au continuat să îi imunizeze pe doritori.

După vizita în Centru, premierul Cîţu a plecat la Gura Humorului ca să se întâlnească cu reprezentanţi din industria HoReca.

Vă recomandăm şi:

Iohannis: Din 15 mai se elimină purtarea măştii în exterior, cu unele excepţii, şi se elimină restricţiile de circulaţie noaptea

O provincie din Canada are tot mai multe cazuri de pacienţi cu o boală degenerativă necunoscută, ce evoluează rapid. Ipotezele cercetătorilor