Curajul incredibil al unui pompier. A coborât pe o funie într-o fântână de peste 3o de metri ca să salveze o tânără

Nenorocirea s-a produs în urmă cu mai bine de o săptămână. Tânăra de 23 de ani a căzut într-o fântână, adâncă de 31 de metri. Fata pur şi simplu a alunecat. Norocul tinerei a fost că-n ziua respectivă un consătean de-al ei, Cristi Bîrsanu, pompier foarte curajos, n-a stat pe gânduri şi a acţionat ca un înger păzitor.

Pompierul a aflat detalii despre incident de la colegii săi, care-l sunaseră ca să le spună cu exactitate unde locuieşte victima, pentru că nu voiau să piardă timp preţios căutând gospodăria. În acel moment, Cristi îşi aducea copilul de la şcoală. A lăsat tot şi a plecat în locul cu pricina. Acolo s-a întâlnit cu câţiva săteni care, între timp, pregătiseră o funie şi o bucată de lemn ca să coboare în fântână după victimă.

„Am lăsat copilul acasă, din mers, şi am plecat direct la intervenţie. Acolo am găsit nişte consăteni foarte îndemânoşi, foarte buni, erau pregătiţi cu o funie bună. Aveau pregătit deja o bucată de lemn groasă de 10 pe 10. Atât m-au întrebat: te bagi? Am întrebat cine este victima? Mi-au spus că-i o copilă. Mi-au spus că este în viaţă. Am crezut că-i o fetiţă mică şi mi-am dat drumul imediat. Am legat personal frânghia de lemn şi mi-am dat drumul uşurel în fântână”, a declarat Cristi Bîrsan, pentru „Adevărul”.

Salvatorul a ajuns la victimă şi a reuşit să o scoată la suprafaţă, riscându-şi propria viaţă. Chiar dacă a dat dovadă de mult curaj, Cristi spune, cu multă modestie, că nu este un erou. „Mă bucur că am putut să fac o faptă bună”, ne-a spus salvatorul.

Şi colegii săi au fost impresionaţi de curajul de care a dat dovadă,

“Un înger păzitor a fost şi Cristi, atunci când a auzit că vecina lui a căzut într-o fântână cu o adâncime de 31 de metri... Plt.adj. şef CRISTI BÎRSANU, pompier militar cu competenţe de paramedic SMURD, era în timpul său liber, după o tură obositoare de serviciu. Asta nu l-a împiedicat să analizeze rapid situaţia şi să ia măsuri de salvare a victimei. S-a asigurat şi a coborât în fântâna adâncă, unde a stabilizat victima şi a comunicat permanent cu biata fată de doar 23 de ani, care era traumatizată fizic, hipotermică şi în pragul unui atac de panică”, ne-a declarat Alin Găleată, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava.

Fata a fost preluată de echipajul Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi transportată la spital pentru investigaţiile specifice.

“Prin natura meseriei noastre, motivele de bucurie nu sunt foarte multe în urma unei intervenţii, mai ales la incendii, când ard agoniseli de-o viaţă, decât atunci când privim partea plină a paharului. Şi am învăţat să facem lucrul acesta şi îi îndemnăm pe cei aflaţi în necaz să o facă şi ei, la rândul lor. Pentru că, într-un fel sau altul, prin pronia lui Dumnezeu şi prin binefăcători, mai devreme sau mai târziu lucrurile revin la normal, iar casele se reconstruiesc. Însă, o viaţă salvată este un adevărat motiv de fericire! Atât pentru salvatori, cât şi pentru victimă şi familia încercată. Cu atât mai mult în pragul Sărbătorilor de Iarnă, când este un motiv întemeiat pentru a petrece... un Crăciun Fericit şi de neuitat!”, a mai spus Alin Găleată.