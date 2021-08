Cum se simte un român care a trăit timp de cinci zile doar cu apă şi cafea

Ovidiu Leşan şi-a anunţat prietenii de pe Facebook că va ţine post negru timp de cinci zile, începând cu 7 august. El a explicat că nu a luat această decizie din motive religioase, ci pentru resetarea organismului.

Fotograful a spus că a aflat detalii despre regim dintr-o carte care conţine numeroase studii pe tema conexiunii între alimentaţie şi sănătate. În plus, s-a documentat şi din alte surse.

Suceveanul a arătat că nu a consultat un medic înainte să înceapă postul, pentru că nu are probleme de sănătate, dar le-a transmis urmăritorilor săi din spaţiul virtual că ar fi bine să facă acest demers dacă vor să treacă, la rândul lor, printr-o astfel de pauză alimentară.

Pe tot parcursul celor cinci zile de post, suceveanul a povestit pe contul său de Facebook cum a reacţionat organismul său privat de hrană. El a explicat că a băut apă simplă, apă cu lămâie şi o singură cafea pe zi. „Pentru că acest regim alimentar permite, mi-am pus într-una dintre zile ulei de cocos în cafea”, a declarat Ovidiu Leşan.

„Astăzi închei a V-a zi de post negru. Am 120 de ore, 5 zile cap - coadă în care nu am mâncat nimic, doar apă, câte o cafea/zi şi din când în când apă cu lămâie. (...) Cum m-am simţit pe parcursul acestor cinci zile. Cel mai dificil a fost în prima şi a II-a zi. A început cu nişte dureri de cap, pe final, a doua zi aveam pofte foarte mari. A treia, a patra şi a cincea zi a fost foarte fain. Am avut o energie foarte tare. Ieri, în a patra zi, am avut o explozie de energie, vreo cinci ore am vorbit cu clienţi, cu fotografi, am umblat prin oraş, pe la birou. Am făcut o grămadă de chestii. Am avut trei ore în care am avut senzaţia pe care o ai după ce mănânci ceva mai greu şi te ia un pic somnul. Spre seară mi-am revenit foarte fain. Astăzi a fost o zi foarte faină. Nu m-a durut nimic, super fain”, a relatat Ovidiu Leşan.

El a mai spus că în noaptea dintre a III-a şi a IV-a zi de post a dormit trei ore, iar în noaptea următoare a reuşit să doarmă şase ore. „M-am trezit super fresh”, a arătat sursa citată.

„Eu cu greutatea nu stăteam rău. Aveam 86 de kilograme, am slăbit cinci kilograme şi ceva. Cam un kilogram/zi. Sunt sigur că am să pun înapoi. Am să încep să mă alimentez sănătos”, a adăugat Ovidiu Leşan.

Suceveanul le-a arătat prietenilor de pe Facebook ce a mâncat după cele cinci zile de post. Mai exact, câteva felii de roşii de grădină, castraveţi, miez de nucă şi nişte mure.

„Ce am învăţat din această experienţă? Am învăţat să mă abţin, să lucrez cu corpul meu, să-mi limitez poftele, am învăţat că în momentul în care nu mai mănânci aşa de mult se ascut alte simţuri din care cel mai important este mirosul. Când începi să mănânci îţi dai seama că alimentele au alt gust. Ai o energie mult mai faină. Ai o gândire mult mai limpede când posteşti. Am slăbit, dar nu ăsta a fost scopul. În două săptămâni pun înapoi ce am slăbit. Am început să citesc diverse informaţii şi am învăţat să îmi aleg alimentele cele mai sănătoase. Nu ştiu ce îmbunătăţiri sunt în corp pentru că nu am făcut analize medicale. Mă ştiu sănătos”, a declarat Leşan.

Opinia nutriţionistului despre repausul alimentar prelungit

Pe de altă parte, nutriţionistul Paula Monor a explicat că abordarea postului prelungit este riscantă.

„Repausul alimentar prelungit duce la cetoacidoză. Chiar dacă s-a hidratat, s-a lipsit voluntar de micronutrienţi uneori foarte greu recuperabili. Nu se poate şti dacă şi-a epuizat sau nu rezervele în cele 5 zile pentru că, probabil, nu a avut dovada vreunei carenţe. În plus, renutriţia inadecvată îi poate aduce mai multe neajunsuri decât beneficiile pe care probabil le-a resimţit în timpul postului. Concluzia este că o abordare a postului prelungit este riscantă. Se produce un deficit de energie celulară, după 1-3 zile, glucoza nu mai este disponibilă, se sintetizează corpi cetonici care se acumulează în sânge şi urină. Se elimină renal sub formă de săruri de sodiu şi săruri de potasiu, deci, sodiul şi potasiul se pierd semnificativ. Scad şi concentraţiile de fosfor, magneziu şi calciu. Acidoza severă poate provoca, de la sine, o depresie respiratorie, o scădere a contractilităţii miocardice şi o scădere a tonusului vascular”, a declarat aceasta.

Vă mai recomandăm şi: