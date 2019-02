Cum se fură pădurile României. Reţetele de legalizare a lemnului tăiat ilegal. „Trebuie să probezi furtul cu doi oameni şi ulterior eşti la mâna unui expert“

Mihai Găşpărel ne-a declarat că în unele cazuri se foloseşte pentru marcarea copacilor tăiaţi ilegal chiar ciocanul inginerului silvic.

„Odată cu restrângerea şi diminuarea suprafeţelor fără pază, automat a crescut presiunea pe pădurea administrată. Automat a crescut şi volumul lemnului tăiat ilegal în pădurea administrată. Dacă în pădurile administrate se foloseşte ilegal ciocanul, şi avem sesizări în acest sens către Parchet, şansa de a proba acel lucru ţine de o activitate care poţi să o desfăşori trei luni cu doi oameni şi ulterior eşti la mâna unui expert”, a precizat Găşpărel (foto jos) marţi, 5 februarie, într-o conferinţă de presă.



El ne-a spus că hoţii folosesc mai multe metode pentru a scoate lemnul ilegal din pădure.

„Pune în valoare mai multe fire decât cele cele sunt prevăzute în carnet. În carnet îmi declară că a marcat 200 de fire, în teren pune în valoare 230. Diferenţa de 30 de fire este cea tăiată ilegal. A doua metodă este cea în care subdimensionezi volumul. Când măsori, dacă nu ai ochi bun, în loc de brad cu diametrul de 50, spun brad cu diametrul 34. Diferenţa de 16 cm este lemn ilegal. În acel act final care se face, act de punere în valoare, în loc să am volumul real de 500 de mc, am 300 de mc. Cum scot cei 200 de mc? Încărcând în camion câte doi dau trei metri cubi. Dacă partida respectivă are 300 de mc, iar eu trebuie să mai scot 50 sau 100, dacă la fiecare transport mai pun 5 mc, am rezolvat problema şi am ieşit legal din pădure, cu acte. Şi lemnul ajunge în instalaţia de debitare”, a completat Găşpărel.

În 2018, Garda Forestieră Suceava a depus instituţiilor abilitate 32 de sesizări penale pentru tăierea ilegală a unui volum de 999 de mc de lemn, cu valoare de 1.115.400 de lei. Numărul controalelor a crescut în 2018 faţă de anul precedent. Statisticile arată că inspectorii au dublat numărul de controale în trafic şi la instalaţiile de debitare, însă nu şi la Ocoalele Silvice.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: