Cuc, despre lipsa forţei de muncă din construcţii şi creşterea preţului la bitum: „România investeşte foarte mult în infrastructură“

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a efectuat o vizită de lucru pe şantierul rutei ocolitoare a Sucevei, vineri, începând cu ora 10.00. Întrebat cum vede creşterea preţului la bitum şi lipsa forţei de muncă din domeniul construcţiilor, oficialul a răspuns că piaţa se va regla şi că proiectele ministerului nu sunt afectate.

„Escaladarea preţurilor arată că s-au scos foarte multe proiecte. România investeşte foarte mult în infrastructură. Probabil, piaţa se va regla. Pot să vă spun că avem constructori foarte serioşi, cum este cel de la Suceava, cum este Umbrărescu de la Bacău, care dau bani foarte mulţi salariaţilor şi caută forţă de muncă. Ministerul Transporturilor se ocupă strict de lansarea proiectelor, firmele îşi gestionează portofoliile ”, a declarat Răzvan Cuc.

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a arătat, în mai multe rânduri, că firmele de construcţii nu se prezintă la licitaţiile pentru modernizarea drumurilor, pentru că a crescut preţul la bitum şi nu s-a făcut o actualizare a contractelor şi pentru că nu găsesc forţă de muncă.

Răzvan Cuc susţine că firmele s-au prezentat la licitaţiile organizate de Ministerul Transporturilor. "Nu am întâmpinat problema asta la Transporturi. La noi se prezintă firmele. Probabil vorbiţi de PNDL. Noi, la Transporturi, ce am scos la licitaţie s-au prezentat firme. Faptul că aceste firme care vin şi câştigă licitaţii subcontractează la români este problema lor. Noi, tot ce am scos până în momentul de faţă, avem firme şi se lucrează", a arătat acesta.

Pe de altă parte, Răzvan Cuc s-a declarat mulţumit de ritmul lucrărilor de la Centura Sucevei şi a lăudat firma care execută lucrarea. Chiar dacă a avut întârzieri din cauza condiţiilor meteo, constructorul susţine că va finaliza lucrarea până la sfârşitul lunii septembrie, aşa cum şi-a asumat la începutul acestui an.

Tot vineri, Răzvan Cuc a vizitat şi şantierul rutei ocolitoare de la Rădăuţi.

