Un an de la dispariţia Luizei Melencu. Mama: „De-aş putea să mă întorc în timp, aş face-o pentru a deschide bine ochii“

Cazul care a ţinut luni de zile prima pagină a ziarelor şi i-a ţintuit pe români în faţa televizoarelor a fost lăsat deoparte în ultimele luni. Se împlineşte, însă, un an de la debutul chinului unei familii care şi astăzi caută răspunsuri. Tânăra Luiza Mihaela Melencu, în vârstă de 18 ani, a plecat, duminică, 14 aprilie 2019, de acasă, din Dioşti, judeţul Dolj, către Caracal, pentru a retrage o sumă de bani pe care mama fetei, Monica Melencu, o trimisese pentru ca fata să-şi cumpere o pereche de pantofi sport de mult râvniţi. Mama se afla la acel moment la muncă în Anglia.

Luiza a ajuns în oraş, dar şi-a sunat la scurt timp mama să-I spună că tranzacţia nu este posibilă. După această conversaţie şi-a sunat şi tatăl, chiar înainte de a urca într-o maşină de ocazie care ar fi trebuit să o ducă în satul natal. De aici scenariul se complică, procurorii care l-au trimis în judecată pe Gheorghe Dincă spunând că acesta este cel care a oprit, a invitat-o pe fată în maşină, a pornit spre Dioşti, a ajuns chiar în sat, însă s-a întors spre Caracal, după ce a agresat-o sexual pe fată şi a decis să se mai „bucure“ de ea şi acasă. Ce spun procurorii că s-a întâmplat ulterior sunt lucruri absolut îngrozitoare, detaliate, de altfel, în rechizitoriu şi redate chiar de către inculpatul Gheorghe Dincă în primele declaraţii. Acesta între timp şi-a schimbat declaraţiile, nu mai recunoaşte omorul şi alimentează, astfel, alte teorii care vorbesc despre o reţea implicată în răpire şi ulterior în traficarea fetei, aşa cum crede şi familia tinerei.

„Dacă aş putea să mă întorc în timp…“

Monica Melencu, mama Luizei, a postat pe contul personal de Facebook un mesaj în care descrie ce sentimente o încearcă, la un an de când nu a mai auzit glasul fiicei sale şi nici nu ştie exact ce s-a întâmplat cu ea.

„Daca as putea sa ma intorc in timp....as face-o doar pentru a deschide bine ochii sa vad ce inainte nu vedeam. As vrea sa ma intorc in timp doar pentru a retrai, fie si pentru cateva minute frumoasele clipe alaturi de fiintele dragi mie. Pentru o mama cele mai dragi fiinte sunt copii.Dar cum nu pot sa fac o intoarcere in timp, nu pot decat sa dau frau liber maniei, durerii ,disperarii ce au cuprins toata fiinta mea de cand tu LULU regina lui mami nu mai esti langa mine.

Azi 14 aprilie se se implineste un an de cand puiul meu a fost rapita de o sleata de mafioti, de corupti, de oameni fara frica de dumnezeu.Multumesc tuturor persoanelor care au fost si sunt langa mine, multumesc si acelora care mi-au denigrat familia si ati aruncat cuvinte grele la adresa familiei mele.Nu a-i facut altceva decat sa ma faceti mai puternica, mai increzatoare in fortele mele, si promit ca voi lupta pana cand adevarul va iesi la iveala.

Multumesc doamnei CARMEN OBARSANU, advocatul familiei, care mi-a devenit prietena, confidenta, sora.Fara dumneavoastra, suflet minunat nu cred ca as fi reusit sa depasesc acest nefericit eveniment.

Sarbatorile pascale sa aduca multa lumina, multa sanatate si multa liniste sufleteasca in casele dumneavoastra. Ma rog la bunul Dumnezeu sa faca o minune aducandu-mi puiul drag acasa. Mami te iubeste cu toata fiinta LULU, puiul meu scump“, a scris Monica Melencu.

Dosarul crimelor de la Caracal, amânat, pentru că nu se înscrie în lista urgenţelor

Familia Luizei Melencu a început, încă din urmă cu un an, un drum greu pentru a-şi găsi fiica, iar ulterior pentru a afla ce s-a întâmplat cu ea. Bunicul în grija căruia fata, care la acel moment era elevă în clasa a XI-a, se afla a sunat la scurt timp poliţia, chiar în acea zi. Luiza nu plecase niciodată de acasă, nu le dăduse niciodată motive de îngrijorare. Săptămâni în şir, aproape ignoraţi de autorităţi, membrii familiei, dar şi prietenii şi colegii fetei, au căutat-o peste tot, au postat anunţuri, au întrebat oameni. Primele indicii despre lucrurile teribile care I s-au întâmplat au venit însă de-abia în 26 iulie, când căutările Alexandrei Măceşanu, din Dobrosloveni, judeţul Olt, fata data dispărută cu două zile înainte, în 24 iulie, au dus în curtea lui Gheorghe Dincă din Caracal, acuzat acum pentru dublu omor.

Procurorii spun că şi Alexandra a sfârşit în acelaşi mod, omorâtă după ce a fost violată, trupul fiindu-i ars într-un incinerator artizanal. De-abia atunci oamenii legii şi-au amintit că mai au un caz de dispariţie, nerezolvat, au legat cap la cap detaliile şi au concluzionat că cel care le-a răpit pe fete este Gheorghe Dincă.

Cazul crimelor de la Caracal a fost trimis de DIICOT în judecată în luna ianuarie a acestui an. Se află pe rolul Tribunalului Olt, după ce Curtea de Apel Craiova a respins cererea părinţilor Alexandrei de a strămuta dosarul. Judecătorii nu s-au pronunţat nici măcar pe excepţii, în camera preliminară, termenul fiind amânat de mai multe ori, pentru că dosartul nu se înscrie în lista urgenţelor care se judecă în această perioadă. Următorul termen fixat este 20 mai 2020.

CITIŢI ŞI: Experţii FBI, despre Dincă: Dacă nu ar fi fost prins, ar fi făcut şi alte victime. E posibil să existe victime neidentificate ale agresiunilor sale sexuale

Cele mai mari frici ale lui Dincă, în opinia psihologului: „De când se urcă în maşină, fetele sunt deja moarte în mintea sa“

Cum a apărut informaţia că Dincă ar vrea să declare că n-a ucis-o pe Luiza Melencu. „Poate a trimis cererea prin poştă“