Tragediile din spitale, prevenite cu ferestre larg deschise. Pacienţii îngheaţă în saloane ca să nu ardă de vii

La aproape patru luni de la producerea tragediei de la Piatra-Neamţ, când 10 pacienţi au decedat într-un incendiu izbucnit în secţia ATI, iar numărul a crescut în zilele care au urmat, spitalele care tratează bolnavii de COVID nu sunt cu mult mai pregătite pentru a evita astfel de situaţii.

De la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina a venit, cu câteva zile în urmă, un semnal că pacienţii din saloanele COVID-19 sunt nevoiţi să îndure temperaturi foarte scăzute. Semnalul era tras chiar de angajaţi din respectivul sector care de-abia aşteptau să iasă din tura de noapte şi să se încălzească.

„Azi-noapte au îngheţat de frig, au venit bocnă din tura de noapte. (...) Pacienţii au stat cu trei pături pe ei, de nu se mai putea face tratamentul la ei. (...) Păcat de pacienţi, oricare putem să ajungem acolo, noi sau apropiaţii noştri. I s-a rupt inima persoanei de la care ştiu asta şi ştiu că a fost tură foarte grea azi-noapte....“, a semnalat o sursă pentru „Adevărul“.

Deşi motivul părea să fie o deficienţă a sistemului de încălzire, reprezentanţii spitalului exclud această posibilitate, în schimb explică totul prin faptul că sunt nevoiţi să respecte o procedură post-tragedia de la Piatra-Neamţ, menită să prevină tragedii similare.

„Le-am dat câte două-trei pături, pentru când se aeriseşte“

„Căldură este peste tot, dar, am mai spus-o şi altora, (..) din cauza consumului mare de oxigen în zona de Terapie Intensivă şi în zona de COVID, unde se foloseşte oxigenul non-stop, iar pacienţii nu au cultura necesară ca atunci când îşi dau masca jos să se ducă la toaletă să închidă oxigenul, nimeni nu poate sta lângă ei şi oxigenul curge, se-ncarcă atmosfera cu oxigen. Din normele tehnice pe care le-am studiat şi eu, dacă încărcătura de oxigen depăşte 22,5% într-o cameră, şi oxigenul nu miroasă, există riscul de a lua foc hainele, lenjeria şi aşa mai departe, care se îmbibă cu oxigen. În momentul când depăşete concentraţia la 27%, pe care n-avem cum s-o ştim, se poate lua foc şi prin electrizarea hainelor“, a explicat managerul SJU Slatina, Dan Stana.

Managerul a detaliat şi care este soluţia găsită pentru a preveni astfel de tragedii. „Am luat decizia - până la achiziţionarea, pentru că am făcut comandă să achiziţionăm nişte aparate mobile de măsurat concentraţia de oxigen în camere - ca prin graficul de lucru, în fiecare secţie unde se foloseşte oxigen să se aerisească din două în două ore camerele respective. Or, în camere, am fost personal şi am verificat, sunt undeva la 22 grade, e OK, zic eu. (...) Centrala merge non-stop, avem centrală proprie a spitalului. Nu există aşa-ceva (n. red. – temperatură foarte scăzută). Că e mai răcoare, din cauză că se aeriseşte din două în două ore, asta e altceva. Le-am dat câte două-trei pături, pentru când se aeriseşte“, a mai spus managerul Stana.

Spitalul este pe cale să primească 15 astfel de aparate mobile pentru măsurarea concentraţiei de oxigen, însă acestea nu vor face decât să indice cât de aproape se află de punctul critic, pentru că soluţia va fi în continuare aerisirea respectivelor spaţii.

„Pentru investiţiile noi trebuie să avem buget aprobat“

Preşedintele Consiliului Judeţean Olt în subordinea căruia se află SJU Slatina a declarat că situaţia poate fi rezolvată şi altfel, însă e vorba de investiţii serioase, aflate în plan, care necesită prevederi bugetare.

Clădirea cu cinci etaje în care sunt trataţi, la SJU Slatina, pacienţii cu COVID-19 FOTO: Alina Mitran

„Noi suntem în procedură de achiziţionare, dar, aşa cum v-am spus, pentru investiţiile noi trebuie să avem buget aprobat. Noi am identificat pentru ATI ceea ce trebuie să facem astfel încât să avem funcţional un sistem ATI anti-foc în acele saloane care permit paturi de ATI. În momentul de faţă nu putem să facem achiziţia acelor dispozitive până nu avem bugetul funcţional. Până atunci procedurile sunt clare, trimise de Ministerul Sănătăţii, deschiderea acestor geamuri. (...) Acele instalaţii conţin un praf care nu este toxic pentru persoanele aflate în salon, dar pornesc atunci când în salon este fum peste o anumită intensitate, sau foc. Deschiderea geamului e o procedură stabilită de Ministerul Sănătăţii, ca prevenţie, adică ea va fi şi după (n. red. - instalarea sistemelor anti-foc)“, a declarat preşedintele CJ Olt, Marius Oprescu.

„Sistemele anti-foc ar urma să fie instalate în toate saloanele în care sunt trataţi pacienţi nedeplasabili şi care în cazul unui eventual incendiu ar fi în imposibilitatea de a se autoevacua”, a mai spus Oprescu.

„E foarte greu să scoţi caloriferul, cu pacienţii acolo“

Pe de altă parte, reprezentanţii SJU Slatina recunosc faptul că, deşi centrala funcţionează, în corpul de clădire în care sunt trataţi pacienţii cu COVID-19 nu toate saloanele sunt încălzite la aceiaşi parametri. Clădirea cu cinci etaje se afla în plin proces de reabilitare la momentul declarării pandemiei.

S-a reuşit reabilitarea etajelor IV şi V, lucrările fiind stopate în acel stadiu, acesta fiind şi motivul pentru care, motivau reprezentanţii SJU, clădirea nu ar avea nici autorizaţie PSI. Aici s-a organizat în primăvara trecută secţia specială pentru tratarea pacienţilor cu COVID-19, iar când numărul acestora este foarte mare (cum se întâmplă îna ceastă perioadă, când a sărit de 60) se ocupă şi saloanele de la etajele inferioare, încă nerenovate.

Primele semnale că nu se livrează căldură în parametri au fost la debutul sezonului rece, când s-a declanşat şi o mică revoltă a muncitorilor de la întreţinere, care în primă fază au refuzat să îmbrace combinezoanele şi să pătrundă în sectorul COVID-19, cu atât mai mult cu cât au aflat că nu li se poate plăti spor suplimentar, în urma unor precizări ale Curţii de Conturi, pentru că au intervenit în sectorul cu un asemenea risc.

„Caloriferele acelea mai sunt colmatate, ar trebui scoase şi aerisite. Acum vă aud pe dumneavoastră de o asemenea problemă, mie nu mi-a semnalat nimeni. E foarte greu acum să scoţi caloriferul cu pacienţii acolo. Trebuie scoase şi spălate, am mai scos caloriferele câte unul, aşa...“, a mai precizat managerul SJU Slatina.

