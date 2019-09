Reacţia Monicăi Melencu, mama Luizei,  la vestea că va avea de plătit o amendă consistentă:  „De atâtea luni pe noi ne folosesc doar atunci când au nevoie“

Monica Melencu, mama tinerei de 18 ani pe care Gheorghe Dincă a răpit-o din Caracal şi susţine că a ucis-o, a primit fără surprindere vestea că va avea de plătit o amendă de 5.000 lei pentru că a refuzat să se prezinte, joi, 26 septembrie 2019, la sediul DIICOT, pentru o nouă audiere şi recoltarea de noi probe în vederea determinării ADN-ului. Surse judiciare au precizat pentru Mediafax că se va aplica amenda în cuantum de 5.000 lei, după refuzul femeii de a se conforma citaţiei transmise.



„Asta e, ce putem să facem?! A fost decizia mea să nu mă prezint, am spus că îmi asum tot ce se va întâmpla. Nu mai am încredere, din acest motiv nici nu m-am prezentat. De atâtea luni pe noi ne folosesc doar atunci când au nevoie, în rest nu ne spune nimeni nimic, nu ne explică, nu ne dă răspunsuri. N-am primit deocamdată niciun document, am auzit şi noi de la jurnalişti de amendă, vedem mâine“, a declarat Monica Melencu.

DIICOT a citat-o pe femeie pentru joi, 26 septembrie 2019, la sediul instituţiei, însă mama primei victime a lui Gheorghe Dincă, deşi cu o zi înainte părea dispusă să meargă la Bucureşti, a decis să refuze recoltarea de noi probe biologice. Rămâne de văzut ce vor face în continuare anchetatorii pentru a obţine, în cele din urmă, probelele necesare în anchetă, având în vedere că s-a solicitat o nouă analiză ADN, la un laborator din SUA, anchetatorii români cerând ajutorul FBI în acest caz, după ce INML nu a putut oferi un răspuns în privinţa oaselor găsite în liziera de la marginea Caracalului.

