Lucrările la şoseaua Craiova-Piteşti se fac de ochii ministrului Cuc: „Vrem să vedem că începeţi să lucraţi“. Constructor: „Un drumuleţ, aşa, îl faci în pauza de masă“

Ian Pearson, preşedintele Ford Romania, companie care prin mai multe voci a cerut de ani de zile un drum expres care să lege Craiova de Capitală, a postat, duminică, 30 iunie 2019, un mesaj şi câteva fotografii, după ce a mers în punctul din şantier în care, pe 22 mai, cu doar patru zile înaintea alegerilor europarlamentare, Liviu Dragnea şi ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, inaugurau câteva borduri pe marginea unui drum tehnologic. Mai mult, oficialii PSD declarau atunci că se deschid, astfel, lucrările la aşteptatul drum expres, dar şi că până la sfârşitul acestui an centura de ocolire a oraşului Balş, un oraş foarte greu de tranzitat, va fi gata. Chiar de-a doua zi, utilajele au fost, însă, mutate şi muncitorii şi-au văzut de alte treburi, în prezent lucrându-se anemic în zonă.

În urmă cu două zile, preşedintele Ford a revenit în şantier şi a făcut câteva fotografii, reamintind şi promisiunile guvernanţilor privind finalizarea centurii Balşului, lucru care i-a deranjat foarte tare pe oficialii din minister. Ministrul Răzvan Cuc l-a invitat pe Ian Pearson la o discuţie pe care să o poarte împreună cu constructorul, iar marţi, 2 iulie, această discuţie cu reprezentanţii UMB Umbrărescu a avut loc la sediul fostei întreprinderi SMR Balş, unde constructorul lotului II al drumului expres Craiova-Piteşti are organizarea de şantier.

„Noi am inaugurat drumul expres Piteşti-Craiova“

De menţionat că în 22 mai 2019, Liviu Dragnea şi ministrul Transporturilor inaugurau cu mare fast începerea lucrărilor la drumul expres, anunţând că s-a semnat ordinul de începere pentru tronsonul I, licitaţie câştigată de italienii de la Tirrena Scavi.

Tronsonul I se termină, însă, cumva în punctul inaugurat de ministru în mai şi situat la graniţa dintre judeţele Olt şi Dolj, iar la acel moment s-au adus utilaje într-un punct pentru care s-a putut emite autorizaţie, nu întreg terenul fiind atunci cu toată documentaţia finalizată, lucru recunoscut marţi, 2 iulie, de către ministru. Tot atunci vorbeau şi despre finalizarea, până la sfârşitul anului, a centurii de ocolire a oraşului Balş, deşi această lucrare cade în sarcina constructorului tronsonului II, respectiv asocierea de firme româneşti SA&PE Construct SRL - SC Spedition UMB SRL - SC Tehnostrade SRL - SC Consitrans SRL.

Constructorul care va realiza tronsonul II, care ar fi finalizat, la rândul său, proiectarea (proiectul de execuţie şi proiectare are termen de finalizare 36 luni de la data semnării contractului, respectiv decembrie 2018, primele 12 fiind rezervate proiectării), este încă în faza de organizare de şantier, cartierul general fiind amenajat în cadrul fostei fabrici SMR din Balş, unde, de altfel, ministrul Răzvan Cuc şi oficialul Ford Ian Pearson au discutat marţi despre stadiul lucrărilor la întregul drum. Ministrul a declarat că i-a explicat preşedintelui Ford că lucrările nu doar că sunt în termen, ci chiar termenele au fost comprimate, la momentul inaugurării şantierului termenul de proiectare fiind devansat cu o jumătate de an.

„După cum ştiţi, perioada de elaborare a proiectului tehnic are 12 luni şi perioada de execuţie 24 de luni. În luna mai, s-a finalizat proiectarea, deci am scurtat termenele acestui proiect astfel încât să putem lansa partea de execuţie a celor două obiective. După cum ştiţi, pe lotul I de la drumul Piteşti-Craiova este un antreprenor italian, pe lotul 2, unde ne aflăm acum, este un antreprenor român, UMB Umbrărescu, un antreprenor foarte serios. Suntem la administrarea de şantier de la lotul 2 şi strategia antreprenorului a fost aceea de a-şi aduce cât mai multe materiale: are 300 de carcase pentru a aduce forezele şi a începe să lucreze, a adus sute de mii de tone de agregate pentru momentul când va începe să lucreze la terasamente. Noi i-am explicat acum pas cu pas cum se va face această investiţie şi domnului Pearson, pentru că a făcut acea postare în cursul zilei de duminică şi a făcut referire la centura de ocolire de la Balş. Acest termen, aşa cum spuneam, are termen de implementare 24 de luni, execuţie, şi am scurtat termenele. Noi ne-am asumat şi am vorbit cu constructorul român, care a înţeles necesitatea drumului de ocolire de la Balş, pentru că ştim foarte bine traficul şi volumul mare şi atunci am spus că primul lucru pe care îl vom ataca va fi varianta de ocolire Balş şi varianta de ocolire de la Slatina. Până va fi finalizată această construcţie, şi eu sper să o realizăm până la sfârşitul acestui an, şi eu vorbesc de varianta de ocolire, am vorbit cu domnul director Narcis Neaga (n.r. – directorul CNAIR) şi a demarat un proiect pentru semaforizare inteligentă, pentru a fluidiza traficul (n.r. – în Balş). Acest proiect de semaforizare inteligentă trebuia finalizat în luna septembrie, i-am spus domnului Neaga că nu mai putem aştepta şi termenul de finalizare este sfârşitul lunii iulie“, a declarat ministrul Răzvan Cuc, sub privirile îngăduitoare ale preşedintelui companiei americane.

Ian Pearson a părut chiar amuzat atunci când, întrebat de jurnalişti ce a inaugurat, de fapt, alături de Liviu Dragnea în 22 mai, pentru că despre drumul tehnologic la care se lucrează şi în prezent s-a pomenit de-abia câteva zile mai târziu, ministrul Răzvan Cuc s-a străduit să-i convingă pe ziarişti că ar fi fost vorba chiar de lucrările la drumul expres, drumul tehnologic fiind parte a lucrărilor. Aşa a detaliat că de fapt autorizaţiile pentru primul tronson de drum s-au dat pe bucăţi, mai întâi pentru parcelele de teren aflate în administrarea statului şi de-abia de curând pentru cele expropriate, prin urmare constructorul şi-a adaptat lucrările şi a început amenajările de şantier, unde a putut lucra legal.

„Noi, ca să grăbim lucrările, că aşa este normal, am şi spus la minister, nu vom mai sta să aşteptăm 10 ani, glumesc, după tot felul de nebunii ale funcţionarilor, şi-atunci s-a dat în primă fază o autorizaţie pentru terenurile aflate în domeniul public, care sunt ale statului, şi acuma s-a venit cu restul de autorizaţii, care sunt pentru toate terenurile“, a mai spus ministrul, care în continuare nu acceptă faptul că doar datorită presiunilor lucrurile încep să meargă. „Postarea dânsului nu ne-a grăbit pe noi, am venit decât să explic“, s-a justificat Cuc, vorbind de „acei oameni care n-au reuşit să facă foarte multe lucruri de-a lungul timpului şi când facem noi ceva trebuie contestat“ şi de faptul că preşedintele Ford ar fi fost, de altfel, indus în eroare de anumite postări făcute pe Facebook.

Ian Pearson: „Voi fi pe deplin fericit când voi putea să conduc pe acest drum“

Oficialul Ford a făcut, la rândul său, câteva declaraţii la finalul discuţiilor cu ministrul, arătându-se amabil şi diplomat. A apreciat discuţia purtată ca fiind deschisă şi constructivă, dar a amintit şi despre o înţelegere pe care a statuat-o cu ministrul, anume aceea de a inspecta împreună, în teren, în fiecare lună lucrările din şantier.

„Am avut o întâlnire bună şi abia aştept să văd progresele. Voi fi pe deplin fericit când voi putea să conduc pe acest drum, aceea va fi piatra de hotar, dar cred că am avut o întâlnire bună“, a declarat Pearson, întărind, după cum a făcut-o şi în postarea de pe reţeaua de socializare, că acest drum este un obiectiv aşteptat de foarte multă lume. „Sunt preşedintele Ford România, dar de asemenea locuiesc în Craiova, aşa că am înţeles importanţa acestui drum, nu doar pentru oamenii din Craiova, ci şi pentru cei din Slatina, pentru toţi cei care folosesc acest drum. E un proiect foarte important şi este important să fie terminat la timp“, a mai spus Pearson.

De ce nu se înaintează cu lucrările în şantier

După întâlnirea de la Balş, ministrul Cuc a mers din nou la şantierul de pe tronsonul I, revenind, astfel, la mai bine de o lună de la inaugurare, cu mesaje de impulsionare către constructor.

„Domnule contructor, mobilizaţi-vă şi începeţi să lucraţi mult mai intens. Am înţeles că aveţi strategia voastră, aşa cum v-aţi făcut-o de la început, noi nu ne băgăm pe strategie, vrem să lucraţi doar mai repede şi să ne asigurăm că ce v-aţi asumat că veţi da în folosinţă la sfârşitul acestui an se va întâmpla. Nu e nicio problemă de fonduri, aţi primit autorizaţie de construcţie pentru terenurile care erau în domeniul public, aţi primit şi cealaltă autorizaţie pentru tot amplasamentul, nu veţi mai avea niciun fel de scuză. Mobilizare maximă, pentru că, vedeţi ce se-ntâmplă, este o presiune foarte mare vizavi de drumul expres şi înţeleg presiunea asta“, a spus Cuc pe şantierul inaugurat cu aproape o lună şi jumătate în urmă, recunoscând, însă, că nu s-a depăşit niciun termen.

Reprezentantul constructorului italian a oferit, la rândul său, o serie de explicaţii pentru ritmul de melc în care avansează lucrările în şantier. Traversarea Balşului pare să fie cea mai mare problemă, dar mai sunt vremea şi distanţa mare de la care se aduc materialele.

„Se încarcă balast la Slatina. Maşina pleacă dimineaţa de aici şi prima cursă nu ajunge niciodată înainte de 10,30-11,00. Motivul ăsta este pentru care n-aţi văzut lucrare, dar nu puteţi să spuneţi că nu se lucrează. Durează mult să trecem prin Balş şi găsim o soluţie cu domnul Umbrărescu (n.r. – constructorul pentru tronsonul II) să încercăm să facem un drum tehnologic să ocolim Balşul“, a declarat Davide Pess, reprezentantul Tirrena Scavi, care a explicat că în aproape două luni s-a construit doar un drum de 700 metri. „E un drumuleţ de 700 metri pe care lucrăm de aproape 2 luni. Acum îl vedeţi aşa, dar a fost greu pe el, ne-am înţeles cu proprietarii, le-am despăgubit cultura. (…) Un drumuleţ, aşa, cum zice un operator al nostru, îl faci în pauza de masă, trei zile maxim. Dar ce-am făcut noi acum e foarte important“, a mai spus Pes, menţionând că s-a acţionat, însă, şi în alte puncte, amenajându-se un alt punct de lucru în câmp, lucrându-se la o parcare de utilaje etc.

