28 angajaţi de la căminul de bătrâni din Slatina au COVID-19. Toţi cei 132 vârstnici îngrijiţi aici au fost testaţi

Rezultatele pozitive au venit în urma testării care se realizează periodic la nivelul instituţiei. Din cei 138 angajaţi, 28, care sunt asimptomatici, au teste pozitive. Având în vedere această situaţie, au fost testaţi şi cei 132 beneficiari îngrijiţi aici, persoane vârstnice, însă rezultatele nu sunt deocamdată disponibile.

„Noi am testat aproape lunar, în toate centrele. Am testat şi la celelalte centre, nu au venit încă rezultatele. Testăm şi săptămâna aceasta, testăm şi săptămâna viitoare. Testarea a avut loc luni la Slatina şi rezultatele au venit astăzi. Doar personalul, conform procedurii, a fost testat, şi având în vedere rezultatele, astăzi au fost testaţi şi rezidenţii. La centrul din Cezieni, dată fiind problematica locală (n.r. - este localitatea cu cea mai mare rată de infectare din judeţ), am testat şi rezidenţii, ieri, dar pe Slatina doar personalul şi astăzi au fost testaţi şi cei 132 beneficiari“, a declarat directorul direcţiei Generale de asistenţă şi Protecţia Copilului, instituţie în structura căreia se află căminul din Slatina.

Deocamdată nu se cunoaşte clar cum va funcţiona căminul în continuare, însă este de aşteptat ca centrul să fie carantinat.

„Vom stabili, în funcţie şi de rezultate, modul de lucru pentru perioada următoare de 14 zile. Posibil carantină în serii de 14 cu 14 zile. Deja, conform planului nostru de măsuri stabilit la începutul perioadei de pandemie, avem pregătite spaţii pentru astfel de situaţii încât, eventual, beneficiarii care vor fi pozitivi să primească îngrijire în spaţii separate de cei care sunt negativi. Dacă se stabileşte carantinarea la centru a beneficiarilor pozitivi, suntem pregătiţi pentru a separa şi a aplica măsurile“, a mai spus dir. piroşca, explicând că în contextul epidemiologic naţional este foarte greu de preîntâmpinat o astfel ed situaţie.

„S-a lucrat în ture, oamenii vin, personalul merge acasă, merge în oraş, are viaţă socială, şi dat fiind contextul comunitar... (...) Marea majoritatea a salariaţilor sunt din Slatina, este posibil să vină şi din alte localităţi. Noi avem o procedură, am urmărit şi lucrul acesta, astfel încât să se grupeze şi să nu folosească mijloacele de transport în comun, dar în afara serviciului...“, a mai precizat Piroşca.

la acest moment DSP Olt efectuează ancheta epidemiologică la căminul din Slatina. pe de altă parte, DGASPC continuă testările şi al celelalte centre din judeţ

„Astăzi testăm Drăgăneştiul şi Băbiciu, s-a testat Şopârliţa, Fălcoiu, luni va fi Corabia... Testăm personalul şi în măsura în care avem teste pozitive, testăm şi beneficiarii“, a conchis şefa DGASPC.