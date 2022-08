Culturile de floarea-soarelui, distruse de secetă. Preţul uleiului a devenit o necunoscută

Producţia de floarea-soarelui este mult sub aşteptări, din cauza secetei, spun fermierii FOTO: Theodora Truşcă

„Faţă de anul trecut cred că e în jur de 60-70% pierdere. Ce iese e foarte măruntă, e ca pumnul de mare pălăria. Anul ăsta e dezastru la floarea-soarelui şi porumb“, spune fermierul Ion Stăncuţa, din Slătioara, judeţul Olt.

Are o sută de hectare cultivate cu floarea-soarelui, iar pe anumite sole, spune că se teme că nu va face mai mult de 500 kilograme/ha, în condiţiile în care se aştepta la 3,5-4 tone/ha, pentru că a investit în sămânţă de calitate şi îngrăşăminte. Seceta, în schimb, a compromis totul, şi floarea-soarelui şi porumb. Cum din comunism nu se mai irigă în localitatea de pe malul Oltului în care fermierul Ion Stăncuţa îşi are ferma, deja nu se mai poate face nimic, chiar dacă fermierul are şi cultura asigurată. „Am asigurare, dar despăgubesc pentru incendiu, furt, nu acoperă seceta“, spune fermierul.

Preţul oferit fermierilor, în scădere

Preţul oferit pentru floarea-soarelui este în scădere, spune Ion Stăncuţa, deşi te-ai aştepta ca lucrurile să stea exact invers. „În primăvară, mi se oferise 3,3 lei/kg şi n-am făcut contract, acum a scăzut la 2,5 lei/kg. Cum să-ţi acoperi cheltuielile măcar, dacă investeşti peste 5.000 lei într-un hectar şi nu obţii din vânzare 2.500?!“, spune fermierul. Şi mai grav este că, în lipsa capacităţilor de stocare, fermierii vor fi obligaţi să accepte.

Că preţul este în scădere o confirmă şi un alt fermier, care are însă şi o fabrică de procesare, fiind producător de ulei alimentar. „Asta-i piaţa. Situaţia din Ucraina a influenţat piaţa. Ei au produs, dar neputând să exporte se suprapunea producţia din anul 2021 cu 2022 şi atunci erau obligaţi să vândă la un preţ mic. Şi multinaţionalele s-au axat acolo şi-au luat cantităţi mari de produse agricole. (...) Noi suntem nişte pioni, nu dictăm noi ce este piaţa“, spune Mircea Longin Drăghicescu. Procesatorul nu se avântă, în schimb, să avanseze un preţ pentru litrul de ulei din noua producţie pentru că „lucrurile sunt volatile“. „Să începem recoltatul şi mai vedem cum se reglează“, a mai spus Longin-Drăghicescu.

Direcţia Agricolă Judeţeană Olt a început deja să primească notificări din partea primăriilor, iar echipe mixte se deplasează în teren să constate în ce măsură au fost calamitate culturile de floarea-soarelui. S-a ajuns, în anumite zone, şi chiar s-a depăşit 50% grad de afectare, spune directorul-adjunct Mihaela Mareş, însă şi mai grave sunt lucrurile la cultura de porumb. În Olt au fost cultivate cu floarea-soarelui 87.200 hectare. Primii fermieri care au început recoltarea au anunţat producţii mult sub aşteptări, media fiind de 1,4 tone/ha.

Vă recomandăm să citiţi şi:

De ce a crescut preţul la ulei şi până la ce nivel ar putea ajunge. Ce spune un mare fermier şi procesator român

Portul Constanţa vrea să continue să livreze cereale ucrainene. La ce soluţii lucrează autorităţile