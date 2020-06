Cine este câştigătorul tronsonului 4 al drumului expres Craiova - Piteşti. „În a doua parte din iulie semnăm contractul“

Premierul Ludovic Orban şi ministrul Transporturilor, Lucian Bode, au vizitat, marţi, cele două şantiere ale drumului expres Craiova - Piteşti, doi constructori executând primele două tronsoane de drum. Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunţat cu această ocazie că a fost desemnat şi câştigătorul pentru ultimul tronson al acestui drum, respectiv tronsonul 4.



Lucrarea de 670 milioane lei plus TVA a fost atribuită tot „regelului asfaltului“, Dorin Umbrărescu, cel care a câştigat tronsonul 2 al drumului (41 kilometri) şi, de câteva zile, şi tronsonul 3, ministrul Bode lăudându-l pentru cum decurg lucrările pe tronsonul 2.

„Mă bucur să constat aceeaşi mobilizare exemplară, pe care o dau exemplu pe toate şantierele pe care merg. Avem un antreprenor serios, cu peste 600 de angajaţi mobilizaţi pe cele două sectoare din tronsonul 2. Am încredere că atât tronsonul 1, cât şi tronsonul 2 se vor finaliza înainte de termenul contractual stabilit, sfârşitul anului 2021. (...) Dacă tronsonul 1 şi 2 sunt în execuţie, în linie dreaptă, de astăzi şi tronsoanele 3 şi 4 au intrat în linie dreaptă.

Lucrările pe tronsonul 2 avansează cu repeziciune. UMB Spedition are de construit inclusiv un pod de 1,7 kilometri peste râul Olt

Colegii mei din Compania de Drumuri au desemnat câştigătorul licitaţie atât pentru tronsonul 3, cât şi 4. Au finalizat procedura pentru tronsonul 4 astăzi şi mă bucur să vă anunţ acest lucru. Aşadar, Tronsonul 3, 670 de milioane de lei plus TVA, 12 luni proiectare, 24 execuţie, Tronsonul 4 - 617 milioane de lei plus TVA, 12 luni proiectare, 24 luni execuţie. Acelaşi antreprenor care execută şi Tronsonul 2. În condiţiile în care nu vom avea contestaţii, estimăm că în a doua parte a lunii iulie vom semna contractul pentru proiectare şi execuţie atât pentru Tronsonul 3, cât şi pentru Tronsonul 4. Mi-aş dori să nu avem contestaţii, le am cerut colegilor să organizeze impecabil aceste procese de achiziţie publică, astfel încât să elimine toate motivele ca cineva să conteste rezultatul procedurii şi să întârziem începerea lucrărilor“, a spus Bode.

Întregul drum expres Craiova - Piteşti are 121 de kilometri. Va avea câte două benzi de circulaţie pe sens, valoarea totală ajungând la peste 3,7 miliarde lei, la care se adaugă TVA. Acest drum a fost intens solicitat de cei doi mari constructori de automobile, Ford – care are o fabrică la Craiova, respectiv Dacia Renault. Drumul expres presupune şi construirea a două centuri ocolitoare, pentru Slatina şi Balş, de departe cea mai mare problemă în trafic fiind traversarea micului oraş oltean Balş, situat între Slatina şi Craiova.