Acuzaţii grave ale lui „Codiţă“ la adresa DIICOT şi a foştilor şefi ai Poliţiei Caracal: „Cu o săptămână înainte, infractorii ştiau că va urma percheziţia“

Remus Rădoi, cel care a primit de la adjunctul IPJ Olt, Nicolae Alexe, în seara de 25 iulie 2019, fotografia cu autoturismul lui Dincă, dar şi numărul de telefon de pe care a sunat fata, cerându-i-se informaţii, a fost citat pentru audieri la sediul Poliţiei Caracal.

Ajuns, marţi, 13 august, la sediul Poliţiei, Rădoi a dat declaraţii presei, afirmând că a semnalat conducerii Ministerului de Interne, cu cel puţin o lună în urmă, legăturile nefireşti dintre oamenii legii şi membrii unui clan interlop, discutând în acest sens chiar cu un înalt oficial al ministerului.

„Am lăsat şi un memoriu, care a fost redirecţionat către DGIPI, care va investiga dacă cele sesizate de mine se

verifică. (...) În cadrul acelui dosar în care a fost anchetat grupul infracţional au fost nişte nereguli, de la faptul că nu au existat interceptări aşa cum trebuia, o perioadă bună de timp, până la faptul că s-au omis sau nu s-au audiat anumite victime, faptul că s-au audiat în aceeaşi clădire cu infractorii, sau faptul că cu o săptămână înainte infractorii ştiau că va urma percheziţia, faptul că unul din infractori a afirmat că are legătură directă în DIICOT şi a şi sunat un lucrător DIICOT pe nume Ghencea, care apoi l-a informat că «da, ai un dosar şi o să-aveţi şi-o percheziţie», faptul că domnul procuror ne-a spus că există probe suficiente şi că vor fi arestate 10 persoane, şi nu s-a mai întâmplat, dar şi faptul că în urma informării mele cu privire la acest clan, respectiv la conducerea Poliţiei Caracal, conducerea Poliţiei Caracal l-a sunat pe liderul grupării, mot-a-mot reproducându-i toate cuvintele, respectiv ceea ce eu le spusesem. Adjunctul Poliţiei Caracal a fost informat de mine telefonic, apoi fizic, în discuţie faţă în faţă, cu privire la faptul că gruparea era într-un local, având asupra lor tot felul de arme albe. Urmau să descindă într-un local pentru a ataca pe cineva şi a crea un haos. Am informat despre asta şi am cerut să meargă un echipaj, pentru a-i suprinde cu acele obiecte, şi rezultatul a fost că domnul Humă (n.r. - la acea dată adjunctul şefului Poliţiei Caracal) l-a sunat pe şeful clanului şi i-a spus să plece că o să vină şi o să descindă acolo. Şeful clanului m-a sunat pe mine şi mi-a spus că sunt un prost, că tot ce spun ajunge mai devreme sau mai târziu la ei şi că mai bine aş face ca în seara respectivă să trimit paza acasă şi să-i las“, a declarat Rădoi.

Remus Rădoi a colaborat, conform declaraţiilor sale, dar şi conversaţiei acestuia cu adjunctul IPJ Olt, Nicolae Alexe, purtată pe what s app, care a ajuns în spaţiul public publicată de Libertatea, cu anchetatorii într-un dosar instrumentat de DIICOT Olt în urma căruia, în aprilie, au avut loc descinderi la zeci de adrese, zeci de persoane fiind conduse la audieri.

Deşi se reclamau fapte de şantaj, cămătărie, prostituţie şi proxenetism şi trafic de persoane, DIICOT a comunicat, la scurt timp de la efectuarea percheziţiilor, că se fac cercetări pentru şantaj şi cămătărie. Asta deşi, cu o zi înainte, IPJ Olt, tot într-un comunicat de presă, amintea şi de prostituţie şi proxenetism. Rădoi spune că victimele traficanţilor de carne vie nu ar mai fi fost audiate sau, în orice caz, declaraţiile lor nu ar mai fi fost folosite în instrumentarea dosarului, aspect care l-a făcut să înainteze către conducerea Ministerului de Interne plângerea despre care a vorbit marţi, 13 august 2019.

Rădoi administrează patru firme de pază care derulează foarte multe contracte cu instituţii ale statului, în toată ţara.

