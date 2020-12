Campion la kickboxing şi la donaţii. Marius îşi licitează mănuşile pentru a ajuta o necunoscută, grav bolnavă

Dar din dar se face rai, ne spune un cunoscut proverb. Campionul Marius Munteanu este dovadă că doar ajutându-i pe cei din jurul nostru putem cu adevărat să contribuim la schimbarea pe care ne dorim să o vedem în lume.

Marius Munteanu este un nume cunoscut în lumea sportului. Originar din Satu Mare, bărbatul şi-a construit o carieră remarcabilă în kickboxing, câştigând mai multe titluri de campion de-a lungul timpului.

Ultima victorie a câştigat-o vineri, în cadrul galei Dynaminte Fighting Show 9 - Ziua Revanşei, care s-a desfăşurat la Cluj Napoca. Acolo a luptat împotriva lui Ionuţ Iancu, un alt luptător redutabil.

În urma marii victorii obţinute la ultima gală, campionul a decis să îşi liciteze mânuşile. FOTO Marius Munteanu

”A fost o victorie muncită, am avut puţine emoţii cum m-am bătut cu campionul Dynamite. Am ştiut că va fi greu pentru că Iancu este foarte tare şi nu este uşor de bătut, duce lovituri şi loveşte tare”, spune Marius.

Victoria a fost fără dar şi poate una meritată, iar Marius a vrut să o sărbătorească într-un mod aparte: fiind alături de semenii săi. Fără să stea prea mult pe gânduri, campionul a decis să îşi scoată la licitaţie perechea de mânuşi cu care a obţinut ultima sa victorie, iar banii obţinuţi în urma licitaţiei să îi doneze unui caz umanitar. A aflat de el de la unul dintre colegii săi, iar deciza a fost una uşor de luat.

”De Mădălina am aflat de la un coleg din Baia Mare. Aveam oricum de gând să îmi licitez mânuşile. Nu e prima acţiune de acest gen, şi în trecut am mai organizat licitaţii, iar banii obţinuţi în urma acestora i-am donat de fiecare dată”, a declarat el.

De această dată, Marius licitează pentru Mădălina Breban, o tânără de 21 de ani din Baia Mare. Recent tânăra a trecut prin mai multe operaţii după ce a fost diagnosticată cu mai multe tumori la cap şi la spate. Povestea impresionantă a tinerei i-a mobilizat pe mulţi băimăreni care au decis să nu rămână indiferenţi, iar Marius a decis şi el să militeze pentru cauza fetei.

„Sunt Mădălina Breban, am 21 ani şi am fost operată la cap de tumoră cerebrală pe partea dreaptă. Am avut 2 tumori mari şi mai multe mici. La o lună după operaţie am început radioterapia în Cluj la spitalul dr. Ioan Chirucuţă, la doamna dr. Dana Cernea. Am făcut 10 şedinţe şi între timp mi-au descoperit şi o tumoră la spate. Dânsa a luat legătura cu domnul prof. dr. Stefan Florian, iar acesta i-a spus să mă transfere joi la operaţie. Din păcate, doamna doctor m-a ţinut până luni în spital şi pe urmă m-a trimis acasă – eu neştiind de transfer, mamei spunându-i că nu o să mă poată opera domnul profesor pentru că o să rămân paralizată. De duminică nu mi-am mai simţit picioarele, deşi joi eu mergeam bine. Am sunat rezidentul domnului profesor şi mi-a spus că mă aştepta la operaţie. Am plecat de urgenţă la Cluj, iar ieri am fost operată, dar încă nu îmi simt picioarele. După ce ies din spital o să trebuiască să mai continui să fac radioterapie la spate. Prietenii mei încearcă sa ma ajute şi ei cât pot cu strângerea de ceva bănuţi pentru a reuşi sa îmi continui tratatamentul. Vă rog să mă ajutaţi şi Dumneavoastră, iar dacă vor rămâne bani după ce eu mă voi face bine, îi voi dona unui alt caz”, este mesajul Mădălinei.

Până acum au fost licitaţi 300 de euro pentru mănuşile lui Marius Munteanu, însă licitaţia va dura până duminică, iar cei care doresc să se implice o pot face pe pagina de Facebook a campionului

De asemenea, pentru Mădălina au fost deschise mai multe conturi pentru donaţii, astfel:

-CU CARD BANCAR pe pagina Părinţi Salvatori la linkul: http://parintisalvatori.ro/doneaza/

(indiferent de valuta sau ţara în care este emis cardul tău, vei introduce suma dorită în RON (exemplu: dacă vrei să donezi 100 EUR vei scrie 485) şi conversia se va face FĂRĂ COMISION de către procesatorul de plăţi online)

–prin virament sau depunere la CEC BANK în conturile: RO94 CECEC 0019 4600 711 4731 – cont în lei RO90 CECE MM 25 C1 EUR 0680 876 – cont în euro – cod BIC (Swift) CECEROBU Titular cont: Asociaţia pentru Educaţie şi Caritate – Cod Fiscal 9373178 – cu menţiunea MADALINA –

–prin PAYPAL la adresa: parintisalvatori@yahoo.com

–prin REVOLUT: folosind numărul 0040749936688

–prin contract de sponsorizare, PENTRU FIRME – sumă deductibilă din impozitul pe profit

-Orice întrebări şi informaţii suplimentare se pot obţine telefonic sau whatsapp: 0749-93.66.88 sau prin email: parintisalvatori@yahoo.com.

