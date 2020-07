FOTO Povestea unui campion. „Bunicul“ cu „Lolita“, de neînvins în Campionatul Naţional de Viteză în Coastă

Transmisia cursei pe reţelele de socializare a adunat peste 450 de mii de vizualizări, ceea ce dovedeşte interesul ridicat pentru aceste sport.

Pasiunea cu care îmbrăţişează publicul reşiţean acest sport se trage de la tradiţia pe care cursele de viteză o au în această parte a ţării, care a dat mari campioni, care ani de zile au făcut spectacol pe trasee.

Cel mai longeviv campion

Lucien Hora este unul dintre veteranii acestor curse. La aproape 60 de ani, Luci încă mai are un cuvânt important de spus pe circuitul de viteză în coastă. De altfel, ani de zile a fost campion al acestor curse.

Cu un palmares de invidiat, „Bunicul" smulge ropote de aplauze de fiecare dată când apare pe circuit cu "Lolita", maşina cu care concurează acum. Este vorba despre Lola F3000, o maşină de competiţie categoria 2, Grupa D/E2-SS (Single-seater) – Monoposturi de Formula Internaţional sau Formula Free, Clasa 3000 – peste 3000 cm3. Povestea lui Luci începe cu ani mulţi în urmă, pe uliţele satului unde a crescut şi era fascinat de motoare.

"De mic copil am avut o atracţie, nu atât pentru pilotaj, cât pentru motoare. De fiecare dată când prindeam un tractor pe uliţa satului unde am copilărit, eram primul în cabină fascinat de zgomot şi de senzaţia pe care mi-o dădea vibraţia motorului. Ulterior, s-a transformat în pasiune. Pentru pilotaj. Nu ştiu exact când şi cum, dar am devenit un înrăit al acestui sport, iar asta s-a văzut de fiecare dată când am urcat la volanul unei maşini de curse prin rezultatele pe care le-am obţinut. Astăzi, în lumea motorsportului românesc mi se spune bunicul şi sunt mândru că am reuşit să devin un model pentru mai tinerii mei colegi", povesteşte Lucien.

Reşiţeanul spune că au trecut atât de mulţi ani de când participă şi este pasionat de curse, încât abia îşi aminteşte primele concursuri la care a participat.

"Am începutul cu cursele de karting, la Casa Pionerului, cum se numea atunci. De prin '72, până prin '76. Am mai fost pe la Aro, prin anii '80, iar la viteză în coastă prima cursă a fost în 1995, în oraşul meu, Reşiţa, un oraş cu tradiţie în motorsort. Însă cele care mi-au rămas ca reper în minte şi în suflet sunt 2003 – câştigarea grupei H cu Golf 2000 aspirat şi 2009, Reşiţa, o zi de vineri, pe traseul tradiţional – 1: 48,025 record şi astăzi la maşini de serie – turisme", arată campionul.

De altfel, cursele de viteză în coastă i-au adus cele mai multe titluri lui Lucien Hora: 2006 Vicecampion naţional; 2007 Campion naţional absolut; 2008 Vicecampion naţional; 2009 Vicecampion naţional; 2010 Campion naţional absolut; 2011 Campion naţional absolut; 2012 Campion naţional absolut; 2013 Campion naţional absolut; 2014 Campion naţional absolut; 2019 Campion naţional absolut.

"Viteza în coastă este pentru mine comparabilă cu proba de 100 m plat, care în atletism este proba regină şi, chiar dacă în România este cea mai accesibilă disciplină din motorsport din punct de vedere al bugetului, este de departe proba perfecţiunii în pilotaj datorită vitezei, virajelor extrem de dificile şi provocărilor de pe traseu. În acest sport ai tot timpul ceva de învăţat, ceva de îmbunătăţit, mereu vrei să îţi forţezi limitele ca pilot şi să devii mai bun. Iar atunci când reuşeşti şi evoluţia este evidentă, nu există satisfacţie mai mare, pentru ca în general, în viaţă, orice faci cu pasiune te bucură şi te dezvoltă ca om", crede Luci.

Campionul reşiţean spune că a avut multe incidente pe circuit, însă niciodată nu "a oprit gazul". Conduce şi acum ca la 20 de ani şi nu se teme de accidente. "Am avut multe, foarte multe, însă doar pagube materiale. Din păcate, sportul ăsta ne mai şi penalizează. Niciodată nu am avut însă reţineri. Tot timpul am spus că atunci când ajung să mă gândesc că trebuie să-i iau gazul la maşină mai bine trag pe dreapta", spune reşiţeanul.

Lucien spune că "micul Monte Carlo", este preferatul său şi cel mai bun traseu din ţară pentru viteză.

"Reşiţa este un traseu, cel mai traseu de coastă, este pentru vitezomani. Are viraje de viteză mare. În funcţie de statistici şi matematică, aici, la Reşiţa, este cea mai mare viteză, cea mai mare medie orară. E departe faţă de Poiana sau Câmpulung, alte circuite de viteză din România. Mai trebuie modernizat, mai ales cu maşinile astea noi şi puternice, în privinţa siguranţei. Parapeţii, vizierele, trebuie parapeţi dubli, că dacă la viteza asta zboară o maşină nici nu ne mai găseşte, ce să mai ne salveze", spune Lucien.

Campionul reşiţean e de părere că autorităţile ar trebui să dea o mai mare atenţie acestor curse, care au tot mai mulţi fani, şi să aranjeze mai bine circuitele, pentru că este important inclusiv pentru siguranţa spectatorilor.

Nerăbdător să revină pe circuit

Lucien Hora şi bătrâna doamnă Lolita concurează acum pentru clubul bănăţean CB Rally Best, condus de Bogdan Cuzma. De altfel, Bogdan Cuzma, care este şi el pilot campion, este cel care l-a ajuta pe Lucien să-şi recupereze maşina pusă sub sechestru din cauza problemelor pe care le avea Uzina din Reşiţa, proprietara maşinii.

"Pe Lola am luat-o în 2010. Am făcut 2010-2015, toţi anii aştia şi pe urmă au apărut probleme la Uzina din Reşiţa şi a stat până în 2018, sub sechestru. În 2018, în toamnă, a fost scoasă de sub sechestru şi, împreună cu Bogdan Cuzma, am reuşit să o luăm de acolo şi să o punem din nou la treabă. În 2019, a câştigat din nou campionatul, iar anul ăsta, înainte de pandemie, am desfăcut-o să-i facem o revizie.Toţi anii ăştia nu am făcut nimic la motor. Dar, din păcate, cei care trebuia să ne livreze piesele au întârziat. Pentru că e un motor de Formula 1 din anii '83 şi nu se prea găsesc piese, iar cei care au ne cam trombonesc de câteva luni", spune Lucien Hora, care este nerăbdător să termine revizia maşinii şi să revină cu ea pe circuit.