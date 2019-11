VIDEO Noi imagini şocante cu animalele din „lagărul de exterminare“ din Vâlcea şi cum se poartă hingherii

Au fost postate noi materiale - foto şi video - mai şocante decât primele apărute în mediul online şi în presă, despre modul în care sunt tratate animalele găzduite în Adăpostul public de la Feţeni - Râmnicu Vâlcea.

Imaginile surprind un câine plin de sânge, altul care îşi mânâncă puii de foame, unul plin de râie, sau tratamentele barbare ale hingherilor ş.a,m.d.. Din cauza conţinutului extrem de violent, am fost nevoiţi să blurăm o parte dintre aceste materiale, iar altele nu pot fi redate.

Urmare a acestor imagini şocante, un activist pentru protecţia animalelor, în pofida vârstei fragede, a decis să trimită o scrisoare deschisă primarului din Râmnicu Vâlcea, în care îi solicită să facă controale cu angajaţii din subordine şi instituţiile cu atribuţii în domeniu, la adăpostul amintit, dar şi ca Primăria, în subordinea căreia funcţionează adăpostul, să organizeze târguri pentru adoptarea acestor animale şi / sau acest lucru să fie promovat în mediul online.

Imaginile care surprind un câine plin de sânge de la Adăpostul public de la Feţeni - Râmnicu Vâlcea (Sursa video - Miri Plesea)

„Domnule Primar, vă solicit să efectuaţi controale împreună cu consilierii locali / DSVSA în această unitate de ecarisaj a oraşului, pentru verificarea condiţiilor de găzduire, hrănire, curăţenie, şi bună stare a câinilor! Câinele din imagine are demodicee (râie) şi este periculos ca aproximativ 400 de câini să se infesteze cu această boală urâtă! Vă solicit să organizaţi târguri de adopţii, aşa cum se organizează şi în alte oraşe, să faceţi o pagină de Facebook, sau site, unde să postaţi toţi câinii intraţi şi disponibili pentru adopţie, asa cum obligă legea. Să organizaţi ziua porţilor deschise, campanii de sterilizări şi campanii de informare a adopţiilor! Domnule Primar, sunt interesat ca aceşti câini să fie bine, să beneficieze de nişte condiţii minime!”, scrie Costi Ţitirigă, cel care a postat pe reţelele sale de socializare această scrisoare deschisă. A ataşat şi o poză cu animalul bolnav, realizată la începutul lunii noiembrie în Adăpostul Public Feţeni - Vâlcea, de Herzenhunde, care se regăseşte şi în Galeria Foto.

La 17 ani a salvat peste 100 de animale

Tânărul nu are nici 17 ani, dar este un bun exemplu pentru generaţia sa, dar şi pentru autorităţile locale în ceea ce priveşte apărarea drepturilor animalelor. În ciuda vârstei extrem de fragede pentru responsabilitatea pe care şi-a asumat-o, a creat în urmă cu patru ani, pe când nu avea nici 13 ani, o pagină de Facebook - Adopţii Animale Vâlcea , prin intermediul căreia îi încurajează pe toţi iubitorii de animale să-şi aleagă favoritul.

Tânărul a postat recent şi un clip cu relele tratamente aplicate de hingherii din Râmnicu Vâlcea, care a devenit rapid viral:

Pagină de Facebook pentru adoptarea unor animale

„Pagina Adopţii Animale Vâlcea a fost creată în Decembrie 2015 din dorinţa de a ajuta cât mai multe suflete. Ne aflăm în Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, suntem nişte oameni simpli care îşi doresc o schimbare privind Protecţia Animalelor. Momentan nu deţinem un ONG pentru Protecţia Animalelor, şi nu dispunem de bani pentru a face o asociaţie, însă avem un plan ca peste 2 ani, respectiv anul 2021, să ne ridicăm propriul adapost (refugiu pentru animale), şi să ne facem o asociaţie pentru protecţia animalelor, care dorim să se numească: “Asociaţia pentru Protecţia Animalelor - One more chance”. Până atunci, dorim să ajutăm din resurse proprii, dar şi cu ajutorul oamenilor, animalele aflate în ananghie, să realizăm anunţuri de adopţie şi multe altele. De acum patru ani până în prezent, 2019, am salvat peste 100 de animale”, mai spune administratorul paginii „Adopţii Animale Vâlcea”.

De altfel, de-a lungul acestor ani, Costi a militat şi a fost voluntar în mai multe asociaţii de profil. Postează frecvent ori de câte ori salvează un animal şi realizează fallow up-uri cu starea animalelor, cu modul în care cheltuieşte banii donaţi, cum modul în care se simt animalele etc.