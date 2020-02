VIDEO Condamnări diferite pentru fapte similare. 300 ore de strâns gunoaie de pe străzi, în schimbul unei amenzi: „Este o execuţie“

Adrian Pană, de 42 de ani, din Râmnicu Vâlcea, a fost condamnat la finele anului trecut, pentru neplata a două amenzi, de două complete diferite din aceeaşi instanţă de judecată. Deşi cuantumul este acelaşi, pedepsele au fost total diferite. Într-un dosar, amenda a fost transformată în opt ore de muncă în folosul comunităţii, iar în celălalt dosar în 300 de ore de muncă în folosul comunităţii. Şi într-un caz şi în altul este vorba despre amenzi de 6.000 de lei fiecare pentru nedepunerea la timp a unor declaraţii fiscale.

Faptele s-au petrecut în 2011. Legea (Codul Fiscal) spune însă că după cinci ani amenzile contravenţionale se prescriu. Cu toate acestea, susţine Pană, în 2017, Direcţia de Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei Râmnicu Vâlcea a început să-i pună poprire pe salariu. Apoi, anul trecut s-a trezit dat în judecată, iar apoi a venit şi condamnarea, în urmă cu aproximativ 10 zile primind şi motivarea. În al doilea caz, cu 300 de ore - sentinţa este definitivă şi a fost dată de Tribunalul Vâlcea.

Între timp, Primăria Râmnicu Vâlcea a decis ca jurnalistul să presteze muncă în folosul comunităţii, strângând gunoiul de pe străzi.

„Probele au fost ignorate cu o uşurinţă aproape halucinantă”

„ Prin 2011 am primit două amenzi, fiecare în valoare de câte 6.000 de lei. Mi s-a imputat nerespectarea termenului de depunere a unor declaraţii şi încă ceva, nici nu mai ştiu exact ce, legat de o firmă prin care editam ziarul. Direcţia de Taxe şi Impozite Locale şi-a amintit abia anul trecut de cele două amenzi pentru care începuse să oprească, de prin 2017, lunar, sume din contractul pe care-l aveam cu o firmă editoare. Deşi trebuia să continue poprirea pe salariu, să lămurească cu firma dacă exista neclarităţi, ori să stabilească cu mine, personal, o plată eşalonată, s-a decis acţionarea mea în instanţă, pentru înlocuirea amenzilor cu muncă în folosul comunităţii. În ciuda tuturor probelor depuse în instanţă, în favoarea solvabilităţii şi a faptului că începusem să achit mici sume, pesonal, dar şi a bunei mele credinţe, acestea au fost ignorate cu o uşurinţă aproape halucinantă. Faza cea mai aiuritoare e următoarea: pentru o amendă mi s-au dat să execut 8 ore, pentru alta, echivalentă, 300 de ore”, a povestit Adrian Pană.

Jurnalistul vâlcean susţine că toate aceste probe există la dosar: „ Am depus toate declaraţiile de la Finanţe. Am achitat o sumă prin mandat poştal chiar în decembrie şi am menţionat în instanţă că sunt dispus să achit în tranşe şi că cei de la Taxe si Impozite nu au vrut să-mi ia banii”.

În urma cercetărilor Primăriei, „a reieşit că nu are surse de venit”

Juristul instituţiei, mai susţine jurnalistul, a fost cel care a cerut preschimbarea amenzilor în muncă în folosul comunităţii, în ciuda tuturor probelor.

Contactat pentru un punct de vedere, din care să reiasă de ce Primăria Râmnicu Vâlcea nu a dorit recuperarea amenzilor, cum era de aşteptat, purtătorul de cuvânt al administraţiei publice locale, Daniel Ionescu, susţine că la vremea respectivă Direcţia Economică a făcut o anchetă din care a reieşit că jurnalistul nu avea venituri.

„În timpul judecării procesului, când cauza era pe rol, s-au făcut cercetări de către Direcţia Economico - Financiară din cadrul Primăriei Râmnicu Vâlcea, ocazie cu care nu s-au identificat surse de venit sau contracte de muncă prin care să poată fi instituită poprirea. Rezultatul acestor cercetări, făcute în temeiul legii, a fost comunicat instanţei de judecată, cea care a hotărât convertirea prejudiciului în ore de muncă în folosul comunităţii”, a precizat reprezentantul Primăriei.

Instanţa a decis să lase la latitudinea Primăriei, prin primar, modul în care să fie prestată această muncă în folosul comunităţii. Iar primăria a decis să-l trimită la strâns de gunoaie pe străzi.

Aceeaşi lege aplicată în mod diferit

L egea prevede ca munca în folosul comunităţii să se facă în funcţie de studiile şi pregătirea fiecăruia. Tot de la purtătorul de cuvânt Daniel Ionescu am mai aflat şi că administraţia locală nu are contract decât cu firma de salubritate din subordine: „La noi, pe instanţe judecătoreşti, orele de muncă nu se fac decât în cadrul Pieţe Prest, în anumite sectoare, definite prin hotărâre de Consiliu Local, care, în principiu, sunt cele de amenajare şi întreţinere pe domeniul public. Şi încă ceva, în momentul în care persoana respectivă achită prejudiciul stabilit în instanţă, el nu mai este obligat să facă orele de muncă”.

Adrian Pană este unul dintre cei mai vocali şi critici jurnalişti din Vâlcea, exponent al celor care fac opoziţie actualei administraţii locale. În plus, şi-a anunţat şi intenţia de a candida la Consiliul Local, ca independent. T ot pentru neplata unor datorii către administraţia locală, un alt jurnalist vâlcean a fost pus să-i înveţe pe cei de la Pieţe Prest cum se realizează o machetare.

„Victima unei campanii murdare de umilire publică”

Jurnalistul Adrian Pană susţine că abia zilele trecute a aflat de posibilitatea de a-şi putea plăti amenzile, pentru a nu mai face muncă în folosul comunităţii, dar menţionează că, pentru acest lucru, potrivit avocatului pe care l-a contractat, trebuie să facă o cerere prin care să se convertească orele de muncă din nou în amenzi, care poate, sau nu, să fie aprobată de primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău.



Cazul ziaristului vâlcean a ieşit la iveală după ce au fost publicate mai multe poze în timp ce acesta executa munca în folosul comunităţii, lăsând să se înţeleagă că de fapt „stă cu mâinile în buzunar”.

După respectiva postare, jurnalistul s-a simţit îndreptăţit să explice întreaga situaţie pe pagina sa de socializare. Mai mulţi internauţi l-au sfătuit să dea în judecată reprezentanţii paginii în cauză, considerând că este „victima unei campanii murdare de umilire publică, a unui linşaj”, iar ce se întâmplă la Vâlcea este de asemenea „un act de intimidare a presei libere”.

Jurnalistul Adrian Pană este decis să-i acţioneze în instanţă pe cei vinovaţi, să ajungă, dacă este nevoie, „până la Haga”, considerând că întreaga situaţie este o „execuţie”.