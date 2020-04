FOTO Povestea cupolei anonime din Vâlcea decretate cel mai mare vitraliu din lume: „Este inclusă în traseele de turism ale Franţei, dar nu şi ale României“

Este parte a acoperişului unei biblioteci publice din ţara noastră: Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” din Vâlcea, o clădire practic unicat, în acest moment, tocmai datorită acestei particularităţi omologate recent de Academia Recordului Mondial – World Record Academy.

Dacă vitraliul îl regăsim în majoritatea cazurilor sub formă verticală, ca ferestre sau luminatoare, la Vâlcea el are o formă rar întâlnită, de cupolă. Prea puţini s-au încumetat să o construiască, printre ei şi un român.

Artistul plastic Gheorghe Dican este creatorul cupolei – vitraliu, realizată în urmă cu 15 ani precum un uriaş puzzle. Miercuri, 8 aprilie, opera de artă de la Râmnicu Vâlcea a fost omologată şi urmează să fie inclusă în Cartea Recordurilor drept cel mai mare vitraliu sub această formă de cupolă, sub titulatura oficială: „Largest stained glass dome: The Ramnicu Valcea County Library”.

Clona transformată într-un edificiu unic

Sediul actualei biblioteci judeţene din Vâlcea reprezintă în cea mai mare parte a sa o clonă arhitecturală după biblioteca judeţeană din Argeş. Cupola - vitraliu o scoate însă din anonimat. Povestea a început în urmă cu mai bine de 15 ani când pictorului Gheorghe Dican i-a venit năstruşnica idee de a transforma vitraliul, care-l regăsim şi la Piteşti, dar sub formă de plafon, într-o cupolă. Ideea sa nu a prins imediat. În sensul că deşi autorităţile vâlcene s-au arătat încântate de iniţiativă, arhitecţii, aceiaşi ca şi în cazul bibliotecii piteştene au respins iniţial ideea.

„Nici arhitecţii pe care i-am consultat nu au crezut la început în ideea mea... A fost greu să-i conving, fără glumă. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, de atunci, Iulian Comănescu şi constructorul – domnul Bădârcea, m-au trimis la Piteşti să fac o ultimă încercare cu arhitecţii. Am avut noroc că mă cunoşteau. Familia Mulţescu a avut răbdare să-mi asculte ideea nebunească până la capăt, mai ales domnul. Le-am demonstrat cum văd proiectul cu ajutorul a trei agende. Îmi amintesc şi acum de parcă s-a întâmplat totul ieri: stăteam în faţa arhitectului ciuci, încercând să-i demonstrez ce am în cap: geam termopan duplex, vitraliu şi la final încă un geam. Rezolvam şi hidroizolarea şi termoizolarea. Parcă mi-l amintesc şi acum cum spunea: „Extraordinar”, în timp ce soţia era refractară, iar domnul tot insista: „Vino, dragă, să asculţi ce spune omul ăsta”. Sunteţi primii oameni din presă cărora le spun această poveste”, ne-a mărturisit Gheorghe Dican cum a început odiseea cupolei - vitraliu de la Vâlcea.

O muncă de Sisif, nu doar pentru a produce vitraliul în sine, dar mai ales de convingere a oamenilor care până atunci nu se mai confruntaseră cu astfel de provocări.

Cert este că după ce arhitecţii au auzit de „năstruşnica” idee a artistului vâlcean, l-au chemat de îndată, la ei acasă şi pe proiectant: „După ce am convins-o şi pe doamna arhitect, au dat telefon directorului Institutului de Proiectări din Piteşti. Când a venit, i-au spus: ”Domnule director, noi avem proiectată cupola intermediară, dar să ştiţi că avem o idee şi mai bună”. Exact aşa s-a exprimat.”

Cupola intermediară la care arhitecţii făceau referire reprezintă de fapt plafonul - vitraliu care se regăseşte la Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” din Piteşti: „Ori noi am vrut ca biblioteca de la Vâlcea să aibă caracterul de monumentalitate, dat fiind faptul că provenim dintr-o zonă cu multe mănăstiri. Compromisul cu arhitecţii era ca după etajul doi să facă încă o cupolă. Dar ei nu înţelegeau că vitraliul venea acum în interiorul termopanului”.

„Am lucrat luni de zile ca-n epoca de piatră”

După convingerea arhitecţilor şi a proiectantului, vitraliul a fost adus la noul sediu al bibliotecii bucată cu bucată pentru a fi montat ca într-un uriaş joc de puzzle. „Am lucrat luni de zile ca-n epoca de piatră, pentru că aşa se lucrează vitraliul în tehnica veche...”

Numai că în acest caz lucrarea în sine reprezintă o îmbinare între tehnica veche a vitraliului şi cea nouă a termopanului.

Iar munca în sine nu a fost lipsită nici de peripeţii, nici de neîncrederea celorlalţi, şi uneori chiar a celor care lucrau, şi care nu înţelegeau deloc, exact ca la puzzle, care va fi imaginea finală: „Este inadmisibil. Vă bateţi joc de noi!”, s-au hazardat unii să spună chiar de la început.

„Toţi ochii erau pe noi, nu mi-aş fi permis să lucrez în bătaie de joc. S-a tot vorbit în perioada aceea despre cei 30.000 de dolari cât a costat proiectul, dar nimeni nu ştie că ei au însemnat şi materiale, şi oameni, şi consum, că nu ne-am ales cu nimic. Doar cu onoarea. Pot să spun însă că abia acum se plăteşte munca aceea, prin recunoaştere. Oamenii au crezut că ne-am îmbogăţit. Dar de unde... Abia acum încep să culeg laurii acestei lucrări”.

Nucleul de bază - o mână de oameni

Echipa de bază, nucleul lucrării a fost format dintr-o mână de oameni: „Era formată din doi muncitori, soţ – soţie şi colegul meu, Florin, care îmi are asociat şi alţi câţiva oameni care ne-au mai ajutat. Plus oamenii de la firma de construcţii. Munca a fost titanică, la propriu, fiindcă trebuiau pregătite termopanele, curăţate cu peria de sârmă, spălate şi pe o parte şi pe alta, tăiate, introdus vitraliul în interior şi sigilat. Bucată cu bucată, toate trebuiau împachetate, numerotate. Gândiţi-vă că vorbim despre o suprafaţă de desfăşurare a cupolei de aproape 150 mp - mai exact 142 mp şi de nu mai puţin de 168 de module, nu 86 aşa cum am văzut că s-a rostogolit informaţia în presă. Matematic avem 24 de meridiane X 7. Fiecare desen trebuia corelat cu cele de lângă, şi toate erau pe dos. Te lua durerea de cap, că nu mai înţelegeai ce trebuie să pui şi unde. Am folosit cartoane pentru fiecare modul, hârtii cu desene, toate făcute de mâna mea, ca să putem să le dăm de cap”.

„Imaginaţi-vă un puzzle uriaş, exact aşa a fost construită cupola”