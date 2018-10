Povestea fetiţei care a fost abandonată de mamă şi „uitată“ de asistentul maternal în spital. „Avea o pereche de ghetuţe cu două numere mai mici“

Fetiţa în vârstă de doi ani a fost preluată în sistemul de asistenţă socială în regim de urgenţă de la mama ei care domiciliază în Spania şi plasată spre îngrigijre unui asitent maternal din România. În urmă cu câteva zile copilul s-a simţit rău, iar mama de împrumut a decis să o aducă pentru consultaţii medicale la spitalul din Câmpina. Pentru că starea de sănătate a fetiţei necesita tratament de urgenţă, medicul pediatru a decis internarea.

Copila a rămas pentru o noapte şi o zi singură în spital, pentru că asistentul maternal în grija căruia fusese lăsată în grijă, a trebuit să se întoarcă acasă unde era aşteptată de un copil cu handicap. Faptul că o fetiţă atât de mică a fost abandonată fără însoţitor în spital fie şi pentru câteva zile a strânit nemulţumirea mamelor afalte în aceeaşi secţie şi care s-au văzut nevoite să ţină loc de părinţi pentru micuţa care cerea mângâiere de la oricine se apropia de ea.

”Momentul în care a început revolta mea şi a celorlalte mămici a fost atunci când am vrut să o plimbăm pe fetiţa lăsată de asistenta maternală şi am constatat că nu avem cu ce să o încălţăm. Avea o pereche de ghetuţe cu aproximativ două numere mai mici, iar în momentul în care una dintre mame a încercat să o încalţe, ea a început să plângă. A fost în grija personalului medical, care şi-a făcut impecabil datoria, şi în grija noastră a tuturor, dar pentru noi mamele a fost destul de dificil pentru că nu am venit aici de plăcere, ci cu ptiticii noştri care au anumite afecţiuni medicale şi au şi ei nevoie de atenţie. În cazul fetiţiei, ce să vă spun, a primit de toate de peste tot, dar mai puţin de la asistenta medicală care a întârziat să apară 24 de ore. Probabil că acest interval ar fi fost şi mai mare dacă nu ar fi fost făcută acea sesizare (postarea pe facebook n.r.) şi situaţia nu ar fi fost mediatizată”, a declarat Liliana Minculescu, mama care a postat anunţul pe facebook.

Medicul pediatru care se ocupă de starea de sănătate a fetiţei spune că totul a decurs normal şi că prezenţa asistentului marternal nu era necesară. În plus, Direcţia de Protecţie a Copilului a fost înştiiţată că fetiţa va rămâne singură în seciţia de pediatrie, dar sub supravegherea personalului medical.

Medicul pediatru Minerva Stanciu FOTO Diana Frîncu

”Avem de-a face de un copil de aproximativ doi ani şi jumătate, preluat în regim de urgenţă, fără dosar medical şi fără documente de identitate româneşti. Ea s-a prezentat cu documente emise în ţara de rezidenţă, deci nu aveam un istoric medical al copilului. Din punct de vedere clinic, copilul era într-o criză de astm aşa că am procedat la terapie de urgenţă (...) Având în vedere că se punea problema prezenţei asistenului maternal fie la acest copil fie la celălalt copil pe care îl avea în îngrijire şi care avea dizabilităţi mai deosebite şi necesităţi mai speciale am discutat cu reprezentanţi DGASPC pentru că întâmplarea face ca şi celălat copil pe care îl are acasă este un copoil cu nevoie de asistenţă personală, am optat pentru a interna acest copil fără însoţitor, având în vedere că noi avem logistica necesară pentru a îngirji un copil de doi ani”, a declarat medicul pediatru Minerva Stanciu.

Aceasta a precizat că totuşi asistentul personal al fetiţei a decis să revină la spital după ce a rezolvat problemele de acasă şi a găsit pe cineva care să aibă grijă de al doilea copil.

”Deşi noi nu am solicitat prezenţa unui însoţitor la spitalizare, asistenta maternală şi-a rezolvat problema cupilului cu necesităţi de acasă şi a preferat să se interneze după 24 de ore”, a adăugat medicul.

Reprezentanţii Direcţiei pentru Protecţia Copilului Prahova susţin că sunt la curent cu situaţia în care se află fetiţa, iar asistentul maternal în grija căruia a fost lăsată, are o experienţă de 16, iar până acum şi-a făcut datoria corespunzător.

”Fetiţa este de o perioadă scurtă în sistemul de protecţie, de aproximativ o lună, iar doamna este angajată a Direcţiei ca asistent maternal de aproximativ 16 ani şi are o experienţă îndelungată. A îngrijit şase copii de-a lungul timpului, iar toţi au fost îngrijiţi corespunzător. Nu au fost semnalate niciodată probleme legate de nerespectarea atribuţiilor în privinţa lor”, a precizat Corina Nicola, purtător de cuvânt al DGASPC Prahova.

Cu toate acestea, joi, la Spitalul din Câmpina doi reprezentanţi Aai DGASPC au făcut verificări, iar situaţia fetiţei este monitorizată.