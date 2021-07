Instanţa a invalidat pentru a treia oară mandatul primarului condamnat pentru pornografie ingrantilă

”Invalidează alegerea în funcţia de primar al comunei Şotrile, jud. Prahova, a domnului DAVIDESCU DANIEL BOGDAN. Încheierea se va comunica de îndată Prefectului Judeţului Prahova şi Secretarului General al Comunei Şotrile pentru aducerea la cunoştinţă publică, prin afişare în termen de cel mult 24 ore de la comunicare. Cu drept de apel, ce se depune la prezenta instanţă, în termen de 2 zile de la aducerea la cunoştinţă publică. Pronunţată astăzi, 16.07.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei”, potrivit portalului instanţelor de judecată.

După două amânări, judecătorii câmpineni au decis că Bogdan Davidescu nu poate ocupa funcţia de primar având în vedere că restricţiile impuse de condamnarea penală încă nu au expirat.

Davidescu este condamnat la un an şi şase luni pentru pornografie infantinlă, soluţia fiind dată de Curtea de Apel Ploieşti în noiembrie 2019. Conform Codului Penal, un condamnat care are de executat o pedeapsă mai mică de doi ani de zile, se reabilitează de drept după trei ani de la rămânerea definitivă a sentiţei. Davidescu mai are de aşteptat cel puţin un an, adică până în noiembrie 2022 ca să poată ocupa din nou o funcţie de conducere în administraţia publică.

Primarul ales de la Şotrile mai are posibilitatea să conteste la instanţa superioară decizia de vineri a Judecătoriei Câmpina. Acelaşi lucuru l-a făcut şi în septembrie 2020, imediat după alegerile locale. Şi atunci Judecătoria i-a invalidat mandatul, soluţia de la fond a fost atactă la Tribunalul Prahova, care a respins de asemenea validarea în funcţie a lui Bogdan Davidescu.

În iunie 2021, la Şotrile, au fost organizate alegeri parţiale, iar Davidescu a fost ales de către localnici.

Nu este clar la acest moment ce va face Autoritatea Electorală Permanentă. Conform legii, va trebui să orgaizeze din nou alegeri parţia la Şotirle, în şase luni. Dar şi atunci Davidescu va putea candida cu aceleaşi consecinţe.

În acest vid legislativ, care permite unui condamnat penal să candideze, dar nu şi să ocupe funcţia în caz că este ales, comuna Şotrile riscă să rămână fără primar până la finalul anului viitor.

În prezent, primăria este condusă de un viceprimar cu atribuţii de primar.