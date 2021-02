Fost şofer de tir, acum ambulanţier, singurul candidat pentru funcţia de manager al unui spital din România

Actualul manager al SMC, medicul chirurg Călin Tiu, îşi încheie mandatul la finalul lunii februarie, după şapte ani la conducerea unităţii medicale. Acesta a anunţat că nu va mai candida pentru un nou mandat.

Ultima zi pentru depunerea dosarelor candidaţilor care ar fi putut să participe la concursul pentru ocuparea postului de manager al spitalului din Câmpina a fost 29 ianuarie 2021.

Ce îl recomandă pe Gabriel Dima

Singurul candidat înscris este Gabriel Dima, fost viceprimar de comună, fost şofer de tir, în prezent ambulanţier în cadrul SAJ Prahova. Acesta are studii juridice, a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Ecologice din Bucureşti în anul 2007, iar 2015 a finalizat studiile de master la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică din cadrul Universităţii ”Spiru Haret” din Bucureşti. A lucrat o perioadă în mediul privat, pentru ca apoi să intre în viaţa politică. A fost viceprimar al comunei prahovene Păuleşti (2014-2015), dar i-a încetat mandatul înainte de vreme prin ordin al prefectului. S-a angajat în 2018 la Serviciul de Ambulanţă Prahova, pe postul de ambulanţier, pentru ca în 2019 să urmeze şi cursurile de management şi perfecţionare în domeniul sanitar. Gabriel Dima a lucrat câteva luni şi ca şofer de tir.

”Am lucrat o periodă ca şofer de tir, da, în comunitate. Atunci, salariul de ambulanţier era foarte mic”, a declarat pentru ”Adevărul”, Gabriel Dima.

Cu un astfel de CV în spate, Gabriel Dima îndeplineşte toate condiţiile cerute de lege pentru postul de manager al unui spital municipal, în prezent unitate suport COVID-19. Conform anunţului postat pe site-ul SMC Câmpina, pentru a fi desemnat în funcţia de manager al unităţii medicale aflat în subordinea administraţiei locale, candidatul trebuie să fie absolvent de studii superioare în domeniul medical, economico-financiar sau juridic. În plus, trebuie să aibă diploma de absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii. Ca experienţă în domeniu, se cer doar doi ani vechime ”în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii”, potrivit anunţului de angajare publicat pe site-ul SMC.

Nu a ştiut ce secţie funcţionează la etajul patru al spitalului

Contactat telefonic, Gabriel Dima a precizat că studiile în domeniu îi permit să se înscrie la concursul de director de spital şi că intenţia sa este să facă mai mult decât s-a făcut deja pentru unitatea medicală pe care doreşte să o conducă. Întrebat despre faptul că CV-ul său nu se poate compara cu cel al actualului manager, medicul chirurg Călin Tiu, Gabriel Dima şi-a recunoscut acest neajuns, dar a precizat că a „lucrat ca ambulanţier”. Totuşi, acesta nu a putut răsunde la întrebarea ce secţie funcţionează la etajul al patrulea al spitalului pe care intenţionează să-l conducă. Precizăm că la etajul menţionat se află secţia Boli Interne, acolo unde de aproape un an sunt internaţi pacienţii bolnavi de COVID-19 din întreg judeţul.

Examenul pentru cea mai importantă funcţie de conducere din Spitalul Câmpina va avea loc în data de 8 februarie. Din comisia de examinare fac parte managerul Spitalului Voila din Câmpina şi omologul său de la Spitalul Orăşenesc Băicoi, dar şi reprezentanţi ai Consiliului Local Câmpina.

Medicul chirurg Călin Tiu îşi încheie mandatul de manager al Spitalului Câmpina la finalul lunii februarie FOTO Diana Frîncu

Actualul manager, medicul chirurg Călin Tiu, a explicat că nu mai doreşte să continue activitatea în funcţia de manager al Spitalului Câmpina.

„Consider că mi-am îndeplinit misiunea în cei şapte ani cât timp am fost la conducerea spitalului”, a precizat dr. Tiu. Aceasta a adăugat că, deşi au trecut două luni de când s-a infectat cu SARS-CoV-2, resimte încă urmările bolii.

CV-ul medicului chirurg Călin Tiu se întinde pe şase pagini. Este medic militar, specialist în chirurgie generală, doctor în ştiinţe medicale, deţine atestate în ecografie generală, endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică, în chirurgie laparoscopică. A fost ani la rând şeful secţiei chirurgie din cadrul Spitalului Câmpina, iar timp de şapte ani a condus acest spital.

Printre altele, este membru al Comisiei Tehnologice a European Association for Endoscopic Surgery (www.eaes-eur.org), Trezorier al Societăţii Române pentru Chirugie Endoscopică (www.arce.ro), şef al Comisiei pentru Relaţii Internaţionale al Societăţii Române pentru Chirugie Endoscopică (www.arce.ro), Membru în Advisory Board al Society for Laparoscopic Surgeons of America (www.sls.org) 2009, Preşedinte al Society for Medical Innovation and Technology (www.smit.de) 2009, 7-9 octombrie, President of the 21th International Conference of Society for Medical Innovation and Technology, (www.smit.de), 2005 (până în prezent) Membru în Comitetul Director al Society for Medical Innovation and Technology (www.smit.de), 2005 Membru in Society of Laparoscopic Surgeons of America din (www.sls.org), 2002 Membru al European Association for Endoscopic Surgery, (www.eaes-eur.org), acestea fiind doar o mică parte a activităţii profesionale a medicului Călin Tiu.

Acesta va rămâne în funcţa de director al SMC Câmpina până în data de 22 februarie, când îi va expira mandatul.

