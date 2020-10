Un pacient a câştigat procesul cu spitalul care i-a cerut să-şi plătească operaţia

Plătitor de impozite la sănătate din 2008 şi neapelând la servicii medicale de stat de atunci, Andrei Aron a fost chemat în judecată de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Cluj pentru a îşi recupera cheltuiala făcută, cei de acolo invocând că medicul s-ar fi accidentat singur.

La sfârşitul lunii septembrie, doctorul Aron a câştigat la Judecătoria Câmpulung procesul neobişnuit intentat de spitalul din Cluj. Argumentul principal a fost cel că legea invocată de către spitalul din Cluj nu mai este constituţională din 2019. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

„În vara lui 2017, eram la Rânca la o competiţie de automobilism. Era o competiţie organizată, cu licenţă, cu viză medicală, absolut tot. Eram concurent în campionatul naţional de viteză în coastă şi am avut un accident. Se mai întâmplă astfel de accidente... Am avut o fractură de coloană de coloană în două locuri. Prima oară m-au transportat la spital la Târgu Jiu, deoarece era în zonă. După aceea am reuşit să găsesc loc la Cluj, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, spital de stat.

Am fost operat, doctorii de acolo au fost foarte profesionişti. A fost o experienţă unică în viaţă la un spital de stat, au fost foarte ok şi serviciile. Am fost operat de către doctorul Maior, care e o somitate în neurochirurgie”, spune Andrei Aron.

Medicul stomatolog din Câmpulung spune că nu i s-a cerut vreun ban înainte de operaţia suferită pe 13 iunie 2017, însă „dacă mi-ar fi spus, aş fi plătit fără probleme. Aveam şi cardul de sănătate la mine, am avut şi concediu medical”. Nici la externare nu i s-a cerut vreun leu.

Spitalul din Cluj l-a chemat în judecată în luna mai a acestui an, la aproape trei ani de la operaţie, cerându-i suma de 11.258 lei, la care se adaugă dobânda legală începând din 16 iunie 2017, data externării.

În cererea din judecată, cei de la Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă au spus că pe 26 octombrie 2017 i-au trimis lui Andrei Aron o notificare de plată prin care i-au solicitat să achite cheltuielile de spitalizare, „în condiţiile în care este vorba de o autoaccidentare”. Practic, cei de la spital l-au acuzat că şi-ar fi produs singur accidentarea.

Andrei Aron spune că a primit notificarea de la spital în octombrie 2017, după care şi-a sunat avocatul, care i-a spus: „Nu au cum să îţi ceară aşa ceva”. Drept urmare, Andrei Aron nu a răspuns la notificarea spitalului. „Bănuiesc că cei de la Cluj, văzând că a fost un concurs organizat de Federaţia Română de Automobilism, şi-au zis că poate am asigurare. Eu aveam asigurare de concurs. După ce am primit notificarea de plată de la spital în octombrie 2017 am luat legătura cu firma de asigurări şi le-am spus ce mi se cere. Şi cei de la firma de asigurări mi-au spus că doar dacă aş fi plătit eu operaţia şi aş fi avut chitanţă ei mi-ar fi dat banii înapoi”, adaugă medicul stomatolog din Câmpulung Muscel.

În cererea de chemare în judecată, cei de la spital au invocat 320 alin. 1 din legea nr. 95/2006, ce preciza că „Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii altei persoane, precum şi daune sănătăţii propriei persoane, din culpă, răspund potrivit legii şi au obligaţia să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată”.

Numai că între timp legea s-a schimbat. Prin decizia 818 din 5 decembrie 2019 a Curţii Constituţionale (publicată în Monitorul Oficial în iunie a.c.), aceasta a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma „precum şi daune sănătăţii propriei persoane” din cuprinsul art.320 alin.(1) din Legea nr.95/2006 este neconstituţională. Decizia este definitivă şi general obligatorie. Prin Decizia nr. 22/ 06.11.2017 în dosarul nr.1440/1/2017 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, în materie civilă a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa şi, în consecinţă, a stabilit că: „În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, persoana care a suferit o vătămare corporală prin fapta altuia nu poate fi obligată, către furnizorul de servicii medicale, la plata cheltuielilor de spitalizare şi tratament medical de care a beneficiat în cadrul unităţii medicale respective, potrivit legii, în limitele pachetului de bază ori minimal, după caz, în situaţiile în care autorul vătămării nu a fost identificat sau persoana vătămată nu a formulat sau şi-a retras plângerea prealabilă ori a intervenit împăcarea părţilor”.

„S-a uitat de drepturile legale ale pacienţilor”

După cum spune Radu Grajdan, avocatul lui Andrei Aron, „Forma iniţială a art. 320 alin. 1 din legea nr. 95/2006 a fost aberantă. Acum s-a modificat. Când îţi faci rău fără intenţie, e absurd sa plăteşti din buzunar îngrijirile medicale..., cât timp plăteşti CASS-uri...”

„Cei de la spitalul din Cluj au pierdut procesul pe neconstituţionalitatea acestei legi”, spune medicul Andrei Aron, care adaugă: „Această experienţă mi-a lăsat gustul realităţii. Eu ştiu că lucrurile sunt în halul ăsta, prost făcute. S-a uitat de drepturile legale ale pacienţilor. Procesul câştigat de mine ar trebui să creeze un precedent ce poate fi de folos şi multor altor pacienţi. Sunt foarte mulţi pacienţi care nu ştiu că au drepturi. Cine se gândeşte că un ditamai spitalul din Cluj acţionează în judecată pe un pacient de la Câmpulung şi nu acţionează în judecată corect? Legea invocată de cei de la spital e neconstituţională din 2019. S-au făcut de râs cei care au făcut acţiunea în instanţă, nu au ştiut că s-a schimbat legea”.

