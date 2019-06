Tudor Pendiuc, fostul primar din Piteşti, condamnat definitiv pentru c-a asfaltat ilegal un drum până la vila secretarei sale

Tudor Pendiuc nu mai are voie să candideze la vreo funcţie publică timp de trei ani

Fostul primar Tudor Pendiuc a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare, aceeaşi pedeapsă primind-o şi Mircea Branişte, directorul ADP Piteşti. La pedeapsă se adaugă şi 3 ani interzicerea unor drepturi, plus termen de supraveghere. Atât Pendiuc, cât şi Mircea Branişte trebuie să efectueze câte 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii. Cei doi trebuie să achite fiecare câte 5000 lei cheltuieli judiciare. În plus, lui Mircea Branişte i s-a interzis să mai ocupe funcţia de director al ADP Piteşti. Tudor Pendiuc nu mai are voie să fie ales în vreo funcţie publică timp de trei ani sau să ocupe o funcţie publică.

În primă instanţă, în iunie 2018, fostul primar fusese achitat de către judecătorii Tribunalului Argeş, însă DNA Piteşti a făcut apel la sentinţă.

Fostul primar al Piteştiului timp de 22 de ani, Tudor Pendiuc a fost interceptat „din greşeală“ de procurori atunci când discuta cu Carmen Lis, secretara sa, despre faptul că a asfaltat, pe banii statului, drumul prin pădure care ducea la casa ei. Anchetatorii îl interceptau pe primarul acuzat de corupţie într-un alt dosar în care, în noiembrie 2014, a şi fost reţinut. Practic, porţiunea de teren pe care s-a asfaltat drumul nu făcea parte din domeniul public al Piteştiului.

O echipă de muncitori de la Secţia de reparaţii străzi şi mecanizare lucrări din cadrul Administraţiei Domeniului Public (ADP) Piteşti a trudit timp de două zile, 17 septembrie - 18 septembrie 2014, la asfaltarea unei părţi dintr-o pădure. Mai exact, vorbim despre prelungirea unui drum până la locuinţa Elenei Carmen Lis, şefa Serviciului Promovare din cadrul Primăriei Piteşti şi bună prietenă cu primarul oraşului, Tudor Pendiuc.

Practic, procurorii DNA spun că muncitorii au asfaltat o suprafaţă de 506,5 metri pătraţi, care nu prezenta şi nu prezintă nici până în prezent indicator rutier stradal, constituind, pur şi simplu, o intrare în pădure dinspre strada Aleea Seneslau din Piteşti. Ulterior, pentru a ascunde urmele, asfaltarea ilegală urma să fie trecută ca fiind executată pentru o stradă din apropiere, Aleea Căminelor.

Întreaga lucrare a fost coordonată de Florentin-Mircea Branişte, şeful ADP, care a coordonat inclusiv transportul materialelor necesare (mixtură asfaltică) şi deplasarea unor utilaje de asfaltare.

În iunie 2016, Pendiuc a candidat ca independent şi a pierdut alegerile pentru Primăria Piteşti la o diferenţă de 327 de voturi faţă de Cornel Ionică (PSD). Nu s-a obişnuit cu ideea, iar în decembrie 2016 a candidat pentru un loc în Camera Deputaţilor pe listele ALDE, însă fără succes.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: