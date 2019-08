Protestatarii lui Dragnea de la Topoloveni reţinuţi de jandarmi au dat declaraţii la Parchetul Militar şi cer daune de zeci de mii de lei

Pe 17 mai a.c., 10 protestatari care îl aşteptau pe liderul PSD Liviu Dragnea la Topoloveni au fost ridicaţi de jandarmi şi duşi la sediul Poliţiei din oraş, unde au fost ţinuţi aproximativ o oră şi jumătate, adică exact perioada în care liderul social-democrat s-a întâlnit cu primarii PSD din zonă. După trei zile, Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Bucureşti s-a autosesizat în cazul jandarmilor care i-au ridicat pe protestatarii lui Dragnea din Topoloveni. Deocamdată, procurorii fac cercetări în rem, adică sunt cercetate fapte şi nu persoane, pentru abuz în serviciu, purtare abuzivă şi lipsire de libertate.

Traian Paparete, unul dintre cei mai cunoscuţi protestatari din Argeş, se numără printre cei care au fost reţinuţi de jandarmi acum trei luni la Topoloveni. Săptămâna trecută a fost chemat la Bucureşti de către procurori pentru a da declaraţii în cadrul dosarului.

„Am fost săptămâna trecută la Parchetul Militar, unde am dat declaraţie şi m-am constituit şi parte civilă, am cerut şi daune morale de 10.000 de lei. A fost şi Remus Chivu, un alt protestatar reţinut atunci. Şi el a făcut acelaşi lucru ca şi mine, cerând tot daune de 10.000 de lei. Aţi trei protestatari reţinuţi atunci sunt momentan în afara ţării, dar se vor întoarce în această lună şi vor da şi ei declaraţii şi vor cere de asemenea daune morale. Eu cer daune pentru modul în care am fost ridicat de pe stradă, împins în dubă şi pentru că că m-au dus la politie şi reţinut fără motiv”, a declarat Traian Paparete pentru Adevărul.

La vremea respectivă, oamenii legii au spus că protestatarii au deranjat un eveniment privat şi că au fost duşi la secţia de politie pentru a fi identificaţi.

„S-a ajuns mai rău ca pe vremea lui Ceauşescu”

Traian Paparete şi-a amintit şi perioada ân care a fost reţinut: „Atunci, pe 17 mai, jandarmii m-au luat pe sus, m-au urcat în dubă, deşi aveam şi ecuson de presă, eu sunt corespondent Rezistenţa TV. Jandarmii au acţionat la ordinul domnului locotenent-colonel Lupu, care a zis: «Ia-l şi pe ăsta». M-au ţinut la Poliţia Topoloveni până când a plecat Dragnea de la Primărie. Nu mi-au justificat în vreun fel motivul pentru care m-au reţinut mai bine de o oră şi jumătate. Le-am dat buletinul meu încă dinainte de a mă reţine. Trei jandarmi m-au însoţit când am ieşit să fumez o ţigară. S-a ajuns mai rău ca pe vremea lui Ceauşescu. Cred că le-a fost frică, se adunaseră vreo 80 de oameni la Topoloveni. Luasem nişte foi pe care scrisesem «NIMIC» , viceprimarul de la Topoloveni m-a înjurat şi apoi s-a dat ordinul să ne reţină. Liviu Dragnea nu se aştepta atunci ca la Topoloveni, care a fost tot timpul fief PSD, să găsească cetăţeni care să fie împotriva lui, asta e cert”.

