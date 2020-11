Preşedintele CJ Argeş are COVID-19. Cu o zi înainte să fie depistat pozitiv a participat la o şedinţă cu zeci de oameni

Ion Mînzînă a stat izolat la domiciliu mai multe ore în cursul zilei de marţi 3 noiembrie, după care s-a internat într-un spital din Argeş. Deocamdată, starea de sănătate a acestuia este bună şi nu prezintă simptome specifice infecţiei cu noul coronavirus.

Cu mai puţin de 24 de ore înainte de a fi depistat pozitiv, Ion Mînzînă a participat la o şedinţă extraordinară cu peste 50 de persoane, inclusiv cei 34 de consilieri judeţeni, şedinţă în urma căreia au fost aleşi cei doi vicepreşedinţi ai CJ Argeş. Toate persoanele au purtat măşti. În această săptămână se va face o anchetă epidemiologică pentru a se stabili câţi contacţi direcţi a avut Ion Mînzînă. Asta deoarece luni 2 noiembrie acesta s-a întâlnit şi cu alte persoane din cadrul instituţiei şi din afara ei.

În perioada în care Ion Mînzînă nu îşi va putea exercita funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş, atribuţiile vor fi preluate de cei doi vicepreşedinţi, Marius Nicolaescu şi Adrian Bughiu, ambii de la PSD.

“Nu am ignorat nicio secundă măsurile de protecţie şi nici nu m-am îndoit de pericolul şi gradul ridicat de contagiozitate al acestui virus. Însă, aşa cum ştiţi, prin prisma activităţii mele administrative şi politice, în toată această perioadă am intrat în contact cu mai multe persoane, motiv pentru care am considerat că este necesar să mă testez periodic, mai ales pentru protecţia celor din jur. Vă rog să trataţi cu seriozitate existenţa acestui virus destul de parşiv, să vă protejaţi pentru siguranţa dumneavoastră şi a celor apropiaţi”, a precizat Ion Mînzînă, preşedintele Consiliului Judeţean Argeş.

