Cele 12 localităţi din Argeş vizate de o posibilă carantinare sunt monitorizate atent. Prefectul anunţă toleranţă zero

Controlul a avut loc în contextul în care 12 localităţi din Argeş sunt monitorizate foarte atent, până luni, când va avea loc o nouă şedinţă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

“Am intensificat acţiunile de control, am declarat toleranţă zero la încălcarea legii în judeţul Argeş. În funcţie de rezultate, vom analiza săptămâna viitoare în ce localităţi se impune izolarea sau carantina. Nu vrem să carantinăm nicio localitate! De aceea am impus restricţii suplimentare, pentru a transmite un semnal autorităţilor să se implice mai serios.



Am încredere că autorităţile locale îşi vor asuma responsabilitatea şi se vor implica, pentru a nu ajunge în situaţia carantinării. Fac apel la cetăţenii judeţului să respecte măsurile de prevenire a răspândirii virusului: să poarte masca de protecţie, să păstreze distanţa fizică şi să se spele des pe mâini, cu apă şi săpun. Doar prin cooperarea tuturor, a cetăţenilor şi a instituţiilor publice, vom putea evita luarea unor măsuri foarte severe”, a declarat, joi, prefectul Emanuel Soare.



În ultimele 24 de ore poliţiştii argeşeni au verificat 357 de persoane aflate în izolare. Totodată, au fost controlate 83 de societăţi comerciale, 251 de persoane legitimate şi 137 de autoturisme verificate, în cadrul acţiunilor punctuale.



Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 55 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 8.000 de lei. 49 dintre acestea, în valoare de 5.000 de lei, au fost aplicate pentru nerespectarea măsurilor de protecţie individuală, iar 6 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 3.000 de lei, au fost aplicate operatorilor economici, pentru organizarea de activităţi în spaţiul închis pentru care au fost instituite interdicţii/restricţii (restaurante din zona de nord a judeţului).



Ieri jandarmii argeşeni au aplicat 7 amenzi în valoare de 3500 lei şi 4 avertismente, persoanelor care nu au purtat masca de protecţie în spaţiile închise.



Pompierii argeşeni au verificat 11 societăţi comerciale şi 131 de persoane fizice. 11 dintre acestea din urmă au primit avertisment pentru că nu purtau masca de protecţie în spaţii închise.

106 noi cazuri covid-19 şi 35 de reconfirmări cu noul coronavirus în 24 de ore