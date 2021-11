Povestea emoţionantă a salvării unui băiat cu sindrom Down infectat cu SARS-CoV-2

Doctorul Adrian Ciocănea, şeful secţiei ATI de la Spitalul din Mioveni, a relatat pentru „Adevărul” unul dintre cazurile emoţionante de pacienţi salvaţi. Este vorba despre un tânăr de 22 de ani cu sindrom Down şi care a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2 la începutul lunii octombrie. Tânărul, care era nevaccinat, a fost adus la Spitalul Orăşenesc Mioveni de către mama sa. După primele investigaţii realizate, prognosticul echipei medicale era unul bun. Numai că, în foarte scurt timp, starea băiatului s-a înrăutăţit într-un ritm accelerat.

„Băiatul infectat cu SARS-CoV-2 a fost internat iniţial în secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Orăşenesc Mioveni. Numai că evoluţia sa nu a fost cea la care ne aşteptam. După trei zile în care a fost internat la Boli Infecţioase, a trebuit să îl mutăm pe pacient la secţia de Terapie Intensivă”, explică medicul Adrian Ciocănea pentru „Adevărul”.

„A vrut Dumnezeu să fie evoluţia favorabilă”

Ajuns la Terapie Intensivă, tânărul a fost ventilat non-invaziv timp de 12 ore, numai că starea sa de sănătate nu s-a îmbunătăţit. În secţia de Terapie Intensivă, băiatul a avut nevoie de intubaţie şi ventilaţie mecanică.

„A fost întors pe burtă, pentru ca oxigenarea acestuia să fie una mai bună. După patru zile în care a fost intubat, am fost bucuroşi să constatăm că evoluţia sa începe să fie una bună. După alte trei zile, tânărul a fost mutat din nou în secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Mioveni, iar după aceea în spital pentru perioada de recuperare. A fost un caz cu adevărat special şi emoţionant şi pentru că a fost vorba despre un băiat cu sindrom Down, cu o dezvoltare intelectuală deosebită, un tânăr cu care am colaborat pur şi simplu minunat. A fost o bucurie deosebită pentru el, pentru mama lui şi pentru echipa noastră din ATI momentul în care el a fost detubat. A vrut Dumnezeu să fie evoluţia favorabilă”, mai spune Adrian Ciocănea, şeful secţiei ATI de la Spitalul Mioveni.

Mai trebuie precizat că tânărul salvat de echipa medicală de la Spitalul Orăşenesc Mioveni a ţinut să îşi manifeste recunoştinţa într-un mod deosebit: a trimis un aranjament floral special şi o fotografie cu el pe care a scris un scurt text de mulţumire.

