Licori care te ajută să-ţi creşti imunitatea. Cum ţii departe infecţiile respiratorii

Suplimentele de vitamine şi minerale pot fi de ajutor, însă la fel de bine şi plantele medicinale pot ajuta la întărirea sistemului imunitar în prag de iarnă, chiar într-o măsură consistentă dacă avem, în paralel, o conduită ce le-ar potenţa efectul.

„Menţinerea unui sistem imunitar sănătos este cheia pentru menţinerea stării generale de sănătate. Fără un sistem imunitar pe deplin funcţional, organismul devine sensibil la infecţii, virusuri şi diverse boli. În mod normal, sistemul imunitar este capabil să se menţină la parametrii optimi fără ajutor, dar există unii factori, cum ar fi o dietă dezechilibrată, stres, lipsa de odihnă care pot dezechilibra”, explică pentru „Adevărul” Elena Badea, administratorul site-ului infuziedesanatate.ro

Specialistul recomandă exerciţii fizice regulate, pentru că orice antrenament fizic moderat ajută sistemul imunitar, un somn suficient şi, mai ales, la ore rezonabile, pentru că, spune Elena Badea, organismul se regenerează cel mai bine cu două ore înainte de miezul nopţii, iar compensarea, în cursul zilei, a orelor nedormite noaptea nu e suficientă pentru menţinerea imunităţii la parametri optimi, evitarea stresului sau măcar asigurarea unei relaxări ulterioare prin exerciţii specifice sau plimbări, consumul de fructe şi legume proaspete care, graţie antioxidanţilor, neutralizează radicalii liberi, dar şi de ceaiuri din plantele recunoscute pentru capacitatea lor de a creşte imunitatea organismului, cu diverse adaosuri naturale.

„Eu, inclusiv pentru copiii mei, am folosit la începutul sezonului rece, echinaceea, recunoscută pentru capacitatea ei de a ne face mai rezistenţi, dar în această perioadă, indicate pentru creşterea imunităţii sunt şi ceaiurile de cătină şi, mai ales, cele de măceşe, care au vitamina C. Măceşul încă se poate culege în ultima parte a toamnei. Putem prepara infuzii obişnuite, simple sau în combinaţie cu alte plante, sau putem utiliza pudra din aceste fructe, ca adaos în diverse ceaiuri. Spre exemplu, eu am folosit frecvent pudra de măceşe adăugată peste ceaiul de mentă. Conferă un gust acrişor şi poate suplini lâmâia. Merg foarte bine în această combinaţie, iar ceaiul astfel obţinut are multiple beneficii", mai spune Elena Badea.

Potrivit specialistului, pulberea de măceşe adaugată în ceai sau chiar consumată ca atare, previne infecţiile respiratorii cum ar fi bronşita virală şi bacteriană, pneumonia, viroza pulmonară, sinuzita, îmbunătăţeşte activitatea sistemului imunitar şi întăreşte epiteliile respiratorii, ajutându-le să-şi exercite rolul de barieră în faţă microorganismelor infecţioase. În plus, e utilă nu doar în prevenire, ci şi în tratarea gripei sau guturaiului.



„Putem administra câte şase linguriţe pe zi. Există studii care arată că pacienţii care iau pulbere de măceşe încă de la declanşarea acestor afecţiuni au un timp de vindecare mai scurt, organismul rezistă mai bine la accesele de febră, efectele secundare ale bolii (dureri de cap, musculare, vertij) sunt mult diminuate”, mai spune specialistul.

Ceaiurile simple pot fi transformate în licori cu rol imunizant şi cu ajutorul ierburilor aromatice.

„În ceaiul obişnuit se poate adăuga, spre exemplu, un vârf de linguriţă de cimbru. Nu mai mult, pentru că este foarte puternic, având un gust pregnant pe care nu toată lumea îl tolerează”, explică Elena Badea.

Substanţele active din cimbru au proprietatea de a preveni apariţia bolilor şi de a întări sănătatea organismului. Timolul conţinut este unul dintre cele mai benefice uleiuri esenţiale, cu importante calităţi antiseptice şi antifungice. Antioxidanţii, vitaminele şi mineralele il recomandă pentru creşterea imunităţii.

„Manganul este folosit de corp ca un co-factor pentru enzima antioxidantă, vitamina C conţinută ne ajută organismul în lupta împotriva agenţilor infecţioşi şi a radicalilor liberi, vitamina A contribuie la menţinerea sănătăţii membranelor mucoase, iar vitamina B6 ajută la menţinerea neurotransmiţătorilor din creier la un nivel ridicat, acţionând ca un factor de diminuare a stresului. Sunt doar câteva exemple din substanţele active ale plantei”, mai spune Elena Badea.

Cura cu măghiran

Specialistul recomandă, în această perioadă, şi licorile din măghiran (busuiocul de pădure sau şovârful, denumit ştiinţific origanum vulgare), un veritabil antibiotic natural care, în plus, creşte imunitatea şi energizează organismul.

„Există cercetări efectuate în Marea Britanie care au demonstrat că extractele de şovârf sunt mult mai active contra stafilococilor decât antibioticele. Studiile au fost făcute pe tulpini de stafilococi recoltate de la persoane cu infecţii intraspitaliceşti, tulpini care sunt cele mai rezistente la tratamentele cu antibiotice de sinteză”, mai spune Elena Badea.

Pentru că şi această plantă are o aromă puternică, specialistul o recomandă ca adaos în alte ceaiuri, însă pentru cei care sunt adepţii aromelor tari, Elena Badea are şi o reţetă cu care poţi înfrunta mai pregătit infecţiile respiratorii de sozon.

„Punem şase linguriţe de pulbere la macerat pentru opt ore în jumătate de litru de apă. Ulterior filtrăm. Păstrăm lichidul rezultat, iar planta rămasă o preparăm opărind-o în jumătate de litru de apă, apoi o lăsăm să se răcească şi strecurăm. În final, combinăm cele două lichide şi beam preparatul rezultat în 3-4 reprize, pe parcursul zilei”, mai spune Elena Badea.

Potrivit specialistului, o astfel de cură durează 15-30 de zile. De precizat însă că măghiranul sălbatic este contraindicat persoanelor cu anemie feriprivă, celor cu alergii la plantele din familia Lamiaceae şi femeilor însărcinate. De altfel, specialistul recomandă consultarea unui medic înainte de a administra orice preparat naturist.

