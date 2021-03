Distracţie cu focuri de arme într-o comună din Argeş. A fost deschis dosar penal

Distracţia care a băgat în sperieţi localnicii din comuna Coşeşti a avut loc luni.

"Poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Argeş s-au sesizat din oficiu şi efectuează verificări privind nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor şi uzul de armă letală fără drept.Din primele verificări efectuate a reieşit faptul că, în ziua de 28 februarie a.c., după desfăşurarea unei partide de vânătoare, pe fondul cinegetic Retevoieşti, participanţii la vânătoare s-ar fi deplasat în comuna Coşeşti, unde ar fi efectuat focuri de armă letală fără drept asupra unor talere lansate cu ajutorul unui dispozitiv", precizează IPJ Argeş.

Poliţiştii au ridicat patru arme

La această activitate, ar fi participat/asistat şi persoane neautorizate în vederea deţinerii de arme letale sau neletale.

În urma cercetării la faţa locului, au fost ridicate aproximativ 400 de capse de aprindere, arse, ce provin de la tuburi cartuş, precum şi patru talere din ceramică.

"De asemene, în vederea continuării cercetărilor, au fost ridicate patru arme letale de vânătoare, despre care există indicii că ar fi fost folosite pentru efectuarea uzului de armă letală fără drept.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor şi uzul de armă letală fără drept, iar verificările continuă pentru stabilirea situaţiei de fapt", mai precizează IPJ Argeş.

Deţinerea, precum şi uzul de armă, indiferent de categoria din care face parte, sunt supuse regimului legal, sens în care nerespectarea acestor dispoziţii atrage, după caz, răspunderea penală, civilă, contravenţională sau administrativă a persoanei vinovate.

Totodată, pentru deţinătorii autorizaţi, nerespectarea obligaţiilor legale se sancţionează, penal sau contravenţional, iar majoritatea sancţiunilor prevăd ca măsură complementară retragerea dreptului de deţinere, port şi folosire a armei.

"Prevederi legale, relevante în domeniu, sunt prevăzute în Legea nr. 295/2004 (art. 14 - condiţiile de păstrare şi asigurare a armamentului şi muniţie, art.132 şi art.133 - privind contravenţiile), iar art. 342(nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor) şi art. 343 (uzul de armă fără drept) din Codul Penal prevăd infracţiunile.

De asemenea, pentru deţinătorii de arme de vânătoare, aceste prevederi se completează cu cele ale Legii nr. 407/2006, privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic", mai precizează IPJ Argeş.

Obligaţiile deţinătorilor de arme şi muniţii

titularul dreptului de a deţine, a purta şi folosi arme de vânătoare poate face uz de arma înscrisă în permisul de armă, numai asupra vânatului pentru care este autorizat, decât în scopul pentru care a fost dată autorizarea şi în conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr. 295/2004.

- deţinătorii legali de arme letale sau neletale sunt obligaţi să păstreze armele şi muniţiile acestora la domiciliul sau resedinţa menţionată în permisul de armă, în dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate în perete sau în pardoseală, încuiate şi asigurate, astfel încăt să nu permită accesul persoanelor neautorizate. Totodată, dulapurile sau casetele trebuie să fie prevăzute cu compartimente distincte, asigurate cu sistem de închidere propriu, pentru păstrarea muniţiei separat faţă de arme.



- orice modificare a locului de deţinere trebuie anunţată în prealabil la organul de poliţie competent, pe raza căruia domiciliază, în termen de 10 zile.

- permisul de armă este documentul prin care o persoană fizică dovedeşte dreptul de a deţine şi, după caz, de a purta şi folosi arme letale sau neletale. Termenul de valabilitate este de 5 ani, titularul acestuia fiind obligat să se prezinte, înainte de împlinirea termenului de 5 ani, la structura de poliţie pe a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa, în vederea prelungirii valabilităţii permisului de armă.

- transportul armelor de la domiciliu până la locul unde urmează să se defăşoare o vânatoare autorizată, antrenament în poligoanele autorizate sau la organele de poliţie, se efectuează cu armele ţinute în toc sau husă, asigurate şi neîncărcate cu muniţie, ascunsă vederii, să se afle în permanenţă asupra titularului şi să nu fie înmânată, sub nicio formă, altor persoane. De asemenea, deţinătorul are obligaţia să nu se afle sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor ori sub o stare avansată de oboseală.

- deţinătorii de arme letale sau neletale sunt obligaţi să anunţe deîndată, cel mai apropiat organ de poliţie despre dispariţia, pierderea sau furtul armelor, iar pierderea sau furtul permisului de armă se declară în termen de maxim 48 ore. Se interzice, sub orice formă, lăsarea armei în gaj sau în alte forme de garanţie.

- deţinătorii de arme letale sau neletale sunt obligaţi să permită controlul armelor, componentele esenţiale şi muniţiilor, la solicitarea organelor de poliţie. Nerespectarea acestei obligaţii ori a condiţiilor de păstrare se sancţionează contraventional, conform Legii 295/2004, totodată fiind prevăzută şi măsura complementară a anulării dreptului de deţinere al armelor.

- rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu un deţinător de armă, au obligaţia ca, în cazul în care acesta a decedat sau a fost declarat dispărut, să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie, în termen de 15 zile.