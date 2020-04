Biroul teritorial Piteşti al Avocatului Poporului a fost transformat în laborator de analize moleculare şi testare COVID-19

De luni, Biroul teritorial Piteşti al instituţiei Avocatul Poporului nu mai dispune de un spaţiu public de lucru.





Situaţia va fi reglementată cu sprijinul autorităţilor judeţene care au competenţa legală să sprijine instituţia Avocatul Poporului în acest sens.





„Întrucât, Consiliul Judeţean Argeş a solicitat biroului nostru să eliberăm locaţia pentru a putea permite desfăşurarea lucrărilor de amenajare a laboratorului de analize medicale moleculare şi instalarea aparatului dedicat (Real Time PCR) şi pentru că am înţeles importanţa vitală pentru comunitatea argeşeană a acestui aparat în lupta pe care o ducem toţi, în mod solidar, împotriva virusului CoVid19, am procedat la eliberarea locaţiei, deşi ne aflam sub dispoziţiile în vigoare a unei hotărâri de consiliu judeţean care nu a fost revocată", precizează Mihaela Stănciulescu, coordonatorul Biroului teritorial Piteşti al instituţiei Avocatul Poporului.





Biroul teritorial Piteşti al instituţiei Avocatul Poporului are în continuare program cu publicul, însă online.







"Din discuţiile informale pe care le-am avut cu autorităţile locale şi centrale avizate şi de notorietate în materie, am primit asigurări că punerea în funcţiune a laboratorului de analize medicale moleculare, în această locaţie, nu reprezintă niciun risc pentru sănătatea publică. Până la atribuirea unui nou spaţiu necesar funcţionării Biroului teritorial Piteşti al instituţiei Avocatul Poporului, rămânem la dispoziţia cetăţenilor care ne pot contacta pe următoarele căi: telefonic – 0248 211 101 sau pe email – avparges@avp.ro”, precizează un comunicat al Biroului teritorial Piteşti al instituţiei Avocatul Poporului.