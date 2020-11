Prefectul din Neamţ, întrebat cine ar trebui să îi aibă pe conştiinţă pe cei 10 morţi: Cine a compartimentat, cine a asigurat tehnic zona de oxigen

„Dacă tot sistemul ar fi fost făcut ca la carte, nu ar fi trebuit ca un astfel de incident să se întâmple”, a adăugat prefectul.







„E o întrebare foarte bună pe care aţi adresat-o. E greu să vă dau un răspuns, dar sigur în ultimii 30 de ani nu au fost investiţii în zona medicală, în zona spitalicească, poate aşa cum ne-am fi dorit cu toţii şi poate aşa cum e normal. Fix pentru ceea ce s-a întâmplat ieri, azi-noapte la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, în mod clar cine a compartimentat, cine a asigurat tehnic tot ceea ce înseamnă zona de oxigen, zona electrică, acolo cred că pot fi găsite răspunsuri. Pentru că dacă tot sistemul ar fi fost făcut ca la carte, nu ar fi trebuit ca un astfel de incident să se întâmple”, a afirmat George Lazăr, întrebat duminică cine ar trebui să ăi aibă pe conştiinţă pe cei 10 pacienţi decedaţi.





Chestionat dacă reţeaua ar fi putut fi suprasolicitată, în condiţiile în care pe secţia ATI erau 16 paturi, prefectul din Neamţ a răspuns: „Nu sunt expert în zona asta, dar în mod clar un incident s-a produs de a ajuns la o deflagraţie şi la un incendiu extrem de violent care s-a manifestat cu o putere foarte mare. În mod clar dacă toate instalaţiile, fie că vorbim de instalaţia de oxigen, de instalaţia electrică, erau avizate, dacă ar fi fost făcut totul ca la carte, în mod clar nu s-ar fi întâmplat această tragedie”.





El a adăugat că vor fi discuţii duminică cu premierul şi cu reprezentanţii MAI, prin sistem de videoconferinţă, în care vor fi mai multe propuneri. Acesta a adăugat că vor fi făcute toate eforturile pentru ajutarea familiilor celor decedaţi.





„La acest moment nu am discutat acest lucru. Avem o videoconferinţă cu MAI şi cu premierul Orban. Cu siguranţă toate gândurile şi tot ceea ce ne stă în putere vom face pentru familiile victimelor decedate aseară. O să fie discuţii în acest sens. Nu am hotărât eu sau nu am stabilit eu cu de la mine putere. Vor fi mai multe propuneri în şedinţa pe care o vom avea şi din partea autorităţilor centrale, cât şi a noastră, a autorităţilor judeţene şi după o să putem face declaraţii”.





Chestionat dacă a primit solicitări pentru a veni în ajutor cu orice, decât SJU Neamţ e spital suport COVID, Lazăr a spus: „De foarte mult timp, nu. Răspunsul este nu. În scris solicitări din partea domnilor manageri sau a doamnelor manageri care au fost în ultimul an cred că au fost 7 sau 8 manageri care au fost în funcţia la SJU Neamţ. Cel puţin în ultimul mandat al domnului Micu, mandatul predecesorului său, dl Verzea, nu am avut solicitări în acest sens”.





Acesta a mai afirmat că „obligatoriu se ia în calcul revenirea la nivelul etajul 3 pentru secţia ATI”.





„La acest moment este solicitare şi pentru Terapia Intensivă, pentru unitatea mobilă, pentru sporirea numărului de cadre medicale prin transfer, detaşare de la alte spitale către Spitalul Judeţean Neamţ. Înţeleg din discuţii că mâine vor fi funcţionale aproximativ 7 paturi pe ATI destinate pacienţilor COVID-19. Avem suport şi din celealte judeţe dacă întâmpinăm probleme în acest sens. Ministerul Sănătăţii, premierul, cât şi societatea civilă vor face toate eforturile ca dotările să se facă cu celeritate, adică în regim de urgenţă pentru a da o nouă secţie ATI funcţională. Pacienţii sunt trataţi în principal la nivelul SJU Neamţ. Doar zona aceea este izolată, pentru că e în curs de cercetare. În rest, toate zonele sunt funcţionale”, a conchis prefectul judeţului Neamţ.