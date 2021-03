Fost stareţ: „Maicile de la Văratec, mame surogat, purtătoare de copii pe 15-20.000 de euro la clinici din Turcia şi Chişinău“

Fostul stareţ al Schitului Maria Magdalena din Ţibucani, judeţul Neamţ, Hrisostom Filipescu, după ce joi, 4 martie 2021, posta pe contul de Facebook un mesaj ciudat, în care făcea publice considerente personale despre pedofilie şi despre ce vrea să facă în viitorul apropiat, a revenit astăzi în spaţiul virtual cu alte „dezvăluiri“ stranii.

Davila din Bucureşti, este extrem de apreciat de credincioşii din Neamţ şi nu numai, postările sale despre religie, credinţă şi viaţa duhovnicească având sute de mii de distribuiri. Dacă acum o zi spunea, pe Facebook, că nu suportă pedofilii, că nu are gânduri de suicid, deşi „nu sunt vrednic şi sunt bolnav psihic“ şi că va pleca la Athos să se pocăiască, astăzi a revenit cu un filmuţet difuzat pe YouTube, în care are alte susţineri şoc.

Postarea a fost făcută dintr-o maşină a Poliţiei, se pare din Iaşi, în materialul video apărând în haine civile, cu ochelari de soare, susţinând că merge la o secţie pentru a da o declaraţie. De ce şi pentru ce, nu a specificat.

„Bună dimineaţa. Sunt foarte bine, a venit poliţia la mine la apartament (probabil în Iaşi - n.red.), a văzut că totul e bine, nu mă sinucid, am atras doar atenţia ca să mă creadă şi pe mine cineva că nu sunt bolnav psihic. Au venit SMURD, ISU, jandarmii, m-au verificat, totul e în regulă, sunt perfect sănătos, tensiune bună, temperatură bună, fără COVID, fără nimic, fără probleme psihice. Şi acum mergem la secţie să dau declaraţie că sunt foarte bine, treaba e bună şi de acum justiţia să îşi facă datoria“, afirmă fostul stareţ.

În filmarea realizată în maşina Poliţiei, Hrisostom Filipescu cere să fie urmărit în continuare pe YouTube, Instagram şi pe Facebook, pentru că „nu vor mai fi postări necuviincioase. Nu voi şterge nimic ca să rămână mărturie a luptei ce-am dus-o împotriva sistemului, împotriva abuzurilor din BOR, împotriva favoritismului, împotriva ciumei roşie PSD finanţată de BOR din 1990, împotriva lui AUR, Şoşoacă, Teodosie (...) Teofan, toţi consilierii de la Centrul Eparhial corupţi şi bisexuali, versatili“

„Şantaj, masonerie, stupefiante, contrabandă...“

Continuă apoi cu nişte susţineri şocante: „Şantaj, masonerie, trafic de influenţă, trafic de stupefiante şi de substanţe halucinogene, ţigări de contrabandă pe Republica Moldova - vama Sculeni - Albiţa. Şi mai mult decât atât, maicile de la Văratec şi de la Miclăuşeni sunt mame surogat, purtătoare de copii ale altora pe sume între 15.000-25.000 euro la clinici private din Turcia, Bucureşti şi Chişinău. Dar nimeni nu vede lucrurile acestea, doar pe Hrisostom care are probleme psihice. Aşa că se pare că aveţi de treabă băieţaşi“.

Fostul stareţ al Schitului Maria Magdalena dn Ţibucani, judeţul Neamţ, Hrisostom Filipescu, ierodiacon acum mai mulţi ani la seculara Mănăstire Secu, posta joi, 4 martie, pe contul de socializare un mesaj ciudat, spunând că va pleca la Muntele Athos, pentru a se „pocăi“. În 2018, Hrisostom Filipescu, a

dispărut fără urmă, după ce avusese nişte opinii critice la adresa bisericii, „reapărând“ anul viitor, aflându-se că urmase un tratament medical în Germania.

Din cele scrise în ultima postare, pare că nu trece printr-o perioadă fastă a existenţei sale, reieşind că era în drum spre Bucureşti, de unde va merge spre Grecia şi că ar fi ţinta unor ameninţări din partea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Iată şi ce spune Hrisostom pe Facebook, cu menţiunea că textul ce ar avea ca titlu „Tac. Iert. Iubesc“ are mai multe greşeli de scriere, poate nu voite, pentru că anumite litere sunt înlocuite din simplul motiv că se află lângă altele pe tastatura unui telefon sau laptop, fiind atinse involuntar:.

„Tac. Iert. Iubesc...“ Pentru «liniştea Bisericii»...cuk spunea un celebru pedofil în viata, nu dam nume k se ştie... nu, cirnelush? Nu tolerez pedofilia! Nici zoo! Sorry! Dont hate me! Plec în Athos să mă pocăiesc! Nu mai merit nimic... nu sunt vrednic... sunt bolnav psihic... Tocmai am fost sunat de medicul meu psihiatru să închid tot, să plâng, să îmi cer iertare public şi să nu mai am gânduri de suicid că nu voi obţine nimic prin circul acesta ieftin!“, a postat Filipescu pe Facebook.

