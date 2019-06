Un pădurar s-a trezit cu dosar penal după ce a tăiat lemne la comanda şefului care avea datorie la un preot. „Acum nu mai recunoaşte nimic!“

Florin Goron a lucrat la cantonul Mihiş din judeţul Bihor şi a fost inculpat săptămâna trecută pentru tăiere ilegală şi furt de arbori la reclamaţia şefului Ocolului Silvic Oradea, Cornel Hulea, pentru că ar fi tăiat drept 11 arbori din pădurea aflată în proprietatea Primăriei Girişu de Criş, pe care o avea în pază.

Urmele furtului au fost descoperite în timpul unui control făcut pe 9 ianuarie însă valoarea arborilor nu se cunoaşte nici până azi căci dacă în ianuarie au fost evaluaţi la 6949 lei, pe 8 aprilie valoarea a scăzut la 5298 lei, pentru ca, pe 18 aprilie să "sară" la 49.275 lei, apoi să coboare la 38.880 lei, iar în final să ajungă la...80.000 lei.

Care e, de fapt, valoarea reală, o va stabili în final o expertiză de specialitate. Problema mai gravă, însă, după cum pretinde pădurarul, e că ar fi executat ordinele date chiar de cel care l-a reclamat, şeful Ocolului Silvic Oradea, Cornel Hulea.

Comisioane pentru şefu'

"În decembrie, domnul Hulea a sunat de mai multe ori ca să duc lemne la o fermă şi la preotul din Leş, că are obligaţii. Pentru asta s-au tăiat arborii. Eu nu am luat nici un leu. A luat el, 10 saci de porumb, de la fermier", pretinde Goron, susţinând că şeful său nu s-a aşteptat ca proprietarii pădurii să iasă în teren înainte de a acoperi cu acte tăierile făcute.

"Acum nu mai recunoaşte nimic şi cere să dovedesc cu acte ce zic. Normal că nu sunt hârtii. Până şi pe şoferul care a dus lemnele la preot l-a sunat de pe telefonul meu. Dar sunt oameni care au făcut transporturile de lemne şi oameni care au fost să încarce porumbul în maşina lui de serviciu", zice pădurarul.

Cum era de aştepta, şeful Ocolului Silvic Oradea neagă că i-ar fi cerut vreunui pădurar favoruri ori să încalce legea. "Dacă n-ar fi pădurea, ce s-ar întâmpla? Săraca de ea, nu se poate apăra singură... Trebuie s-o apăr eu ", a filozofat Hulea, respingând acuzaţiile pădurarului.

Forţat să se mute

Goron a dezvăluit faptele şefului Ocolului Silvic şi în timpul cercetării disciplinare declanşate împotriva sa de Direcţia Silvică, procedură suspendată ulterior până la finalizarea anchetei penale. Urmarea?S-a trezit cu postul desfiinţat şi mutat la un canton din Săcueni, la 60 de kilometri de casă.

În prima fază, a acceptat, însă ulterior şi-a dat demisia iar în prezent lucrează la un ocol silvic privat. Atât că, între timp, ancheta penală a continuat iar săptămâna trecută a fost chemat la Poliţie unde a fost anunţat că e inculpat.

Şeful Direcţiei Silvice Bihor, Adrian Jurcău (foto), susţine că nu are cunoştinţă despre vreun abuz comis de şeful Ocolului Oradea. "Eu ştiu că 11 arbori nu mai sunt şi cineva trebuie să plătească. Pădurarul a recunoscut că i-a tăiat fără să aibă dreptul. Dacă a făcut-o de capul lui sau dacă i s-a cerut, asta vor stabili Poliţia, Parchetul şi instanţele", zice directorul.

Mutat pentru economii

Jurcău susţine, de asemenea, că postul lui Goron la cantonul Miniş a fost desfiinţat din considerente strict economice, iar diferenţele scandaloase în privinţa pagubei ce-i este imputată sunt generate de modul în care autorii evaluărilor au interpretat prevederile legale: "Domnul Goron poate să ceară o expertiză, iar instanţa va stabili de partea cui e dreptatea".

De altfel, asta a şi decis pădurarul, care şi-a luat avocat şi a sesizat Corpul de Control al Romsilva, cerând să i se facă dreptate. "Aşteptăm ca Direcţia Silvică să ne comunice toate documentele care au stat la baza deciziilor, pentru a face demersurile legale", spune avocata lui Goron, Simona Paşcu.

Falsuri din... neatenţie

Culmea e că, în timp ce în faţa poliţiştilor şi şefilor a negat că i-ar fi cerut pădurarului să taie lemne pentru "pilele" sale, în faţa comisarilor Gărzii Forestiere Bihor, şeful Ocolul Silvic Oradea, Cornel Hulea, a recunoscut, însă doar în cazul fermierului, nu şi a preotului. "L-am rugat pe pădurarul Goron să facă 3-4 metri steri lemn de foc pentru ferma unui inginer", a scris într-o notă explicativă dată de Hulea în faţa comisarilor sosiţi în control.

În urma respectivului control, pădurarul şef de la Ocolul Silvic Oradea a şi fost dat, la rându-i, pe mâna poliţiştilor, pentru abuz în serviciu şi uz de fals, după ce a fost prins cu falsuri în registre, menite să acopere folosirea frauduloasă a unor ciocane de marcat cu care sunt însemnate suprafeţe de pădure ce urmează să fie defrişate.

Urmarea? Pe 15 mai, aceeaşi poliţişti şi acelaşi procuror care îl anchetează pe fostul subaltern al lui Hulea, au stabilit din pix că falsurile s-au făcut dintr-o... simplă neatenţie.

„Cazul are o legătură directă cu dosarul clientului meu. Pentru că acele marcări frauduloase s-au făcut tocmai în zona de unde se susţine că s-au tăiat cele 11 arbori iar noi de la începutul anchetei am susţinut că totul a fost orchestrat de şeful de ocol. Ca atare, noi am atacat soluţia de clasare în cazul lui, ca nelegală. Acum aşteptăm ca prim -procurorul să constate nelegalitatea soluţiei iar în caz contrar ne vom adresa instanţei", spune avocata Paşcu. Aceasta nu exclude nici varianta sesizării CSM cu privire la modul în care procurorul de caz a înţeles să îşi exercite atribuţiile în acest dosar. "Eu consider că nu a analizat textele legale aplicabile", a mai spus avocata.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: