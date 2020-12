Fiica de 10 ani a unui controversat afacerist a lansat „Baby Mafia“ VIDEO

Karyss - Giulia Karisia Borciu pe numele real - este cea mai tânără cântăreaţă de trap de pe scena muzicală românească. Aşa apare pe contul de Youtube a fetiţei de 10 ani unde ea a lansat videoclipul „Baby Mafia", parte a unui viitor album care va conţine în total 12 piese, gândite şi realizate împreună cu Quba, alias Alexandru Gajaila, primul producător de dubstep din România care a ajuns în Top 100 Artists Beatport.

E fata lui tata

Piesa „Baby Mafia“ a lui Karyss şochează. Pe de o parte pentru că versurile şi scenariu par total nepotrivite pentru un copil de 10 ani, dar şi pentru că transmite mesaje greşite celorlalţi copii şi adolescenţi, după cum au comentat unii internauţi.

Linia melodică este în stilul momentului, trap, popular în rândul adolescenţilor şi tinerilor. Cântecul vorbeşte despre o fată arogantă, care îşi laudă hainele de firmă, se mândreşte cu cardul, bolidul, un Mercedes G Class, viaţa fără griji, că doar e „fata lui tata“.

„Hainele de pe mine sunt din Italia / Singura regină, n-o poţi controla / Detronez orice rivală, sunt aşa de rea / Plătesc cu cardul, nu contează sumele / Îmi vezi maşina, şi deja ştii numele / Fata lui tata, îmi fac toate poftele / Sunt regina, tu reţine-mi numele“. Versurile descriu hainele pe care fata le poartă: „N-am cum să mă abţin, în picioare Loboutin / Borsetuţă Givenchy, eşarfă Louis Vuitton, ochelari vreo 3.000 / Parfumul n-ai cum să-l ştii“.

Videoclipul se încheie în forţă, cu o descindere a mascaţilor pe care Karyss îi bate cu o bâtă de basseball, îi leagă fedeleş şi îi machiază împreună cu prietenele sale. „Vreau să plec, dar plec zâmbind / Şerpişorii mei îi simt / Atunci când îi văd că mint / V-am pupat, v-am depăşit“, cântă copila.

De unde vine inspiraţia

În viaţa de zi cu zi, Giulia Karisia Borciu nu pare deloc o fată rea. Îşi ascultă părinţii, îşi iubeşte sora mai mică, Maya, e elevă la Colegiul Pedagogic Iosif Vulcan din Oradea, îi place şcoala şi are doar note de 10, pentru că i se pare „aiurea“ să nu înveţi. Îi place să facă sport şi muzică, unde a debutat la vârsta de 3 ani. Tot de atunci face canto şi participă la concursurile şi festivalurile organizate pentru copii, la ultimul, Festivalul Internaţional „Capitala Muzicală“ de la Sibiu, primind premiul special al juriului.

Până recent, ea a cântat muzică populară. A schimbat registrul pentru că se declară „mai băieţoasă“. Legat de ideea piesei şi de numele dat acesteia, Giulia spune că sunt copiii care pot fi foarte răi şi pot răni, ca adevăraţii „mafioţi“ – de aici şi „Baby Mafia“. De altfel, a avut chiar ea astfel de experienţe, cu colegi de şcoală care i-au adresat cuvinte urâte, pentru că au văzut în ziare că tatăl ei, Mihai Borciu, un controversat om de afaceri din judeţ, dezvoltator imobiliar şi patron de firmă de pază, a apărut în ziare după ce a fost implicat în scandaluri şi are chiar dosare penale.

„S-a maturizat prea repede”

Tatăl se consideră vinovat pentru scena cu mascaţii, căci e inspirată şi dintr-o acţiune care l-a vizat chiar pe el, în perioada în care era cercetat sub bănuiala că ar fi tras asupra maşinii unui patron de firmă de protecţie şi pază cu care a fost în conflict. Atunci, la locuinţa familiei au descins mascaţii şi poliţiştii, pentru percheziţii, în căutarea pistolului, dar dosarul a fost clasat, procurorii stabilind că arma deţinută de el nu e cea cu care s-a tras şi că „nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea“.

„Acea acţiune a marcat-o. Am văzut videoclipul, dar să spun că nu îmi place? Nu pot spune nu. E un copil cuminte, ascultător, e premiantă la şcoală. A văzut prea multe, s-a maturizat prea repede. A vrut să încerce. Am lăsat-o. Nu pot s-o refuz“, spune afaceristul, admiţând că, aşa cum spune piesa, Giulia e „fata lui tata“.

Contract pe masă

Potrivită sau nu, Giulia, alias Karyss, pare să fi dat lovitura cu piesa sa. În decurs de câteva săptămâni, „Baby Mafia“ a strâns aproape 100.000 de vizualizări. Şi, aşa cum spune în videoclip, „Un stil unicat, la toţi o să le dau clasă / Adu-mi un stilou, am un nou contract pe masă“, fetiţa a primit multe propuneri de colaborări. Alături de Selly, Giulia va avea o emisiune pe celebrul canal de YouTube al tânărului vlogger, cu peste 2 milioane de urmăritori.

Până la următoarele videoclipuri, artista în devenire Karyss postează pe canalul său vloguri despre cum decurge o zi din viaţa ei, ori în studioul de înregistrări împreună cu Quba, cel care o ajută la celelalte piese pentru primul ei album. „Nu toate piesele sunt aşa, <de fată rea>“, promite ea.



Giulia Karisia Borciu a "aprins" internetul cu videoclipul ei foto: arhiva personală





