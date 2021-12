Cum i-a convins cea mai căutată fugară româncă din Europa pe judecătorii britanici să n-o extrădeze. „Ar fi opresiune” DOCUMENT

Enderle Ildiko, în vârstă 45 ani, se află pe lista celor mai căutaţi infractori din Europa din 2014, când a dispărut din România pentru a nu fi încarcerată.

Femeia a fost dovedită că, în perioada 2003 – 2010, a racolat tinere, şi chiar o minoră de 15 ani, cu educaţie precară, unele aflate într-o situaţie familială delicată, altele cu probleme psihice, cărora le-a promis că vor lucra ca menajere sau dansatoare la barul unei pensiuni din Cehia, Lady Bar 69.

Barul era patronat şi administrat chiar de Enderle, împreună cu fostul ei soţ şi un cetăţean ceh.

În realitate, ajunse la destinaţie, fetele erau preluate de complicii femeii şi obligate să se prostitueze în stabilimentul care ascundea un bordel clandestin. Cele care refuzau, erau bătute, ameninţate că li se vor incendia casele acasă în România, că vor fi vândute proxeneţilor chinezi sau chiar lichidate dacă nu se supun.

Clubul de noapte "Lady Bar 69" funcţionează şi în prezent

Date în vileag de fetele care au reuşit să fugă din bordelul clandestin, Enderle şi complicii ei au sfârşit condamnaţi, pentru constituire de grup criminal organizat, trafic cu persoane şi trafic cu minori. În perioada 2014-2015, Enderle a încasat 4 condamnări: 5 ani de detenţie la Tribunalul Covasna, alţi 5 ani de închisoare la Tribunalul Harghita, 2 ani şi 6 luni de detenţie la Judecătoria Miercurea – Ciuc şi 6 ani de închisoare la Tribunalul Mureş.

Cum nu a fost găsită pentru a fi încarcerată, femeia a fost dată în urmărire generală şi internaţională, numele şi fotografia ei apărând pe lista celor mai căutaţi infractori a Europol, unde se menţiona şi că proxeneta româncă se folosea de pseudonimul Kuna Ildiko, numele unei celebre sportive din Ungaria, o înotătoare de performanţă.

Enderle Ildiko a fost găsită, după 5 ani, pe 11 decembrie 2019, în Manchester de George Safta, un poliţist constănţean, aflat în misiune în Marea Britanie. Femeia locuia sub nume fals într-un cartier cochet aflat într-o zonă rezidenţială a oraşului din Manchester, împreună cu actualul ei iubit, fiica ei majoră trăind, de asemenea, în Anglia.

Enderle Ildiko locuieste într-un cartier cochet din Manchester

După ce a fost găsită, românca a fost arestată, iar pe 27 octombrie, anul trecut, Curtea de Magistraţi din Westminster a dispus extrădarea ei în România, unde urma să-şi ispăşească pedeapsa care, după ce Tribunalul Mureş a contopit toate condamnările pe care le încasase, i-a stabilit una singură, de 7 ani de închisoare cu executare. Femeia a atacat, însă, soluţia, iar în apel, verdictul a fost cu totul altul.

Potrivit hotărârii judecătoreşti, instanţa a reţinut că faptele femeiii “au fost josnice” iar “suferinţa victimelor a fost foarte mare”, însă şi că, în acest caz, ar putea fi reţinute în favoarea lui Enderle unele circumstanţe speciale, căci “există un risc semnificativ de sinucidere”.

Motivul? Proxeneta a pretins în faţa judecătorului că în perioada în care a locuit în România “a suferit o gravă discriminare din cauza originii sale etnice maghiare”. Concret, în prima sa declaraţie, “a descris în termeni catastrofali, de-a dreptul, pretinsele abuzuri la care a fost supusă ca maghiară crescută în România”, susţinând inclusiv că, atunci când a fost anchetată şi arestată ar fi fost brutalizată de poliţişti, parţial tot din motive de ură etnică.

„În timpul petrecut în închisoare şi la tribunal, în timpul procedurilor, am fost agresată de poliţişti. “în 2001, în timpul unei anchete, când am fost arestată, poliţia m-a bătut folosind un ziar rulat pe care au pus un cui, m-au lovit pe tălpi. Odată, mă aflam într-o cameră mică de interogatoriu. M-au dat cu capul de pereţi. Am fost lovită cu pumnii în stomac de mai multe ori. Odată am fost ţinută cu capul aplecat în gol, prin fereastră, mi s-a spus că dacă nu spun ce vor, mă aruncă în gol”, se arată în declaraţia dată de Enderle Ildiko şi citată în sentinţa judecătorească.





„Mă sinucid”

Femeia susţinea că poliţiştii români o strigau „limbă păroasă”, care, pretindea ea, ar fi „o formă uzuală de abuz asupra maghiarilor din România” . Din acest motiv, a susţinut Enderle, a ajuns să sufere de anxietate şi claustrofobie, iar gândul că trebuie să se întoarcă acasă îi provoacă rău fizic. “Mă simt panică, cred că nu îmi voi mai vedea niciodată fiica sau partenerul. Dacă nu mă sinucid, voi muri acolo. Am pierdut 11 kilograme aici, în închisoare, în Marea Britanie. Pur şi simplu voi muri în România. Mă simt disperată", a susţinut Enderle, potrivit sentinţei.

Proxeneta a fost evaluate psihologic şi pentru că psihologul a confirmat că suferă de “depresie şi anxietate severe”, generat de faptul că “nu va putea avea contact cu familia ei în cazul extrădării”, care, în opinia specialistului, “ar putea fi un factor precipitant care ar duce la un risc mai mare de sinucidere...” “Extrădarea va cauza foarte probabil un anumit prejudiciu emoţional şi psihologic persoanei solicitate”, a explicat specialistul.





Ca să fie mai convingătoare, femeia a scris instanţei şi o scrisoare:

„Stau în celula mea de închisoare cu nimic mai mult decât dorinţa de a muri şi de a opri această existenţă odată pentru totdeauna. (:::) Ce rost are să privesc în spaţiu cu mintea mea moartă dacă nu există nimic la care să mă uit, cu excepţia golului plin de nimic mai mult decât o durere. Am devenit un gunoi inutil şi locul meu este la o groapa de gunoi. Uitat şi lăsat să se descompună. În inima mea mi-am luat deja rămas bun de la iubirea vieţii mele, de la familia şi prietenii pe care i-am avut înainte, de la această lume. Sunt gata să dispar."

Din sentinţă nu reiese ca judecătorul să fi făcut vreun demers pentru a afla dacă acuzaţiile de abuz sau cele de ură etnică aduse autorităţilor judiciare româneşti, ar avea vreun suport real.





Deşi o simplă consultare a sentinţelor de condamnare pe numele lui Enderle Ildiko, ar fi dovedit că minte, în condiţiile în care în niciunul din cele 4 cauze în care a fost trimisă în faţa instanţei pentru trafic cu fiinţe umane, apărătorii ei nu au ridicat o singură dată, măcar, această problemă, nu au făcut niciun denunţ pe numele vreunui poliţist sau procurori.





Magistratul nu a încercat să afle nici dacă sistemul judiciar românesc are posibilitatea de a asigura tratament de specialitate pentru astfel de deţinuţi.





Eliberată din… milă

Instanţa s-a rezumat, aşadar, să reţină că, având în vedere starea psihică a femeii, "o extrădare a ei ar fi o măsură prea opresivă" şi a dispus respingerea cererii de predare formulate de autorităţile române şi eliberarea proxenetei din arest.





Aşa a ajuns femeia care, vreme de peste un deceniu, a trăit pe spinarea unor tinere pe care le exploata sexual, să scape fără vreo pedeapsă. "Sunt profund conştient că, luând această hotărâre, s-ar putea să-i fi arătat apelantei un grad de milă pe care ea poate să nu l-ar fi arătat niciodată victimelor sale”, a punctat în final magistratul.

Chiar dacă Enderle Ildiko nu va mai fi predată de autorităţile britanice, ea va rămâne în continuare în urmărire internaţională. Ca atare, dacă femeia va părăsi Anglia, ea va putea fi arestată pe teritoriul oricărui alt stat. Asta dacă nu va circula, în continuare, aşa cum obişnuia, cu documente false.

