Zece filme pentru copii, foarte bine cotate de critici

„Adevărul“ a realizat un clasament de filme pentru copii, foarte bine cotate de criticii de specialitate, care pot fi vizionate la diferite vârste.

Iată câteva propuneri de filme, unele clasice, niciodată demodate, pe care copiii, mici sau mari, merită să le vadă, cel puţin o dată în viaţă:

1. Mary Poppins (1964). Film regizat de Robert Stevenson



2. Inside Out (2015). Film de animaţie regizat de Pete Docter



3. Snow White and the Seven Dwarfs (1937). Film produs de Walt Disney, după povestea cu acelaşi nume a fraţilor Grimm



4. Finding Nemo (2003). Film regizat de Andrew Stanton



5. E.T. The Extra-Terrestrial (1982). Film regizat de Steven Spielberg



6. It's a Wonderful Life (1946). Film regizat de Frank Capra



7. Ratatouille (2007). Film regizat de Brad Bird



8. Spirited Away (2002). Film realizat de Hayao Miyazaki



9. The Wizard of Oz (1939). Film regizat de Victor Fleming



10. Coco (2017). Film regizat de Adrian Molina şi Lee Unkrich