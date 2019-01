VIDEO Profesor universitar din Iaşi, lovit cu pumnul în gură pentru lozinci anti-PSD. „Am strigat la jandarmi, dar degeaba“

Potrivit celor relatate de cadrul universitar, evenimentul ar fi avut loc în timpul evenimentului organizat la Iaşi cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române.

În timpul discursului preşedintelui PSD Iaşi, Maricel Popa, Servilia Oancea ar fi strigat lozinci anti-PSD, la fel ca şi alte persoane. Ulterior, femeia a oferit declaraţii unor reporteri, explicând motivele pentru care este nemulţumită de actuala coaliţie de guvernare.

„Ca si în ultimii ani la Iaşi, am fost în Piata Unirii cu steagul meu tricolor. Pentru că am îndrăznit să dau interviu unor posturi TV, în care îmi exprimam verbal protestul pe care sugestiv îl făcusem prin imagine cu o zi înainte, m-am trezit cu un pumn în gura, ca în imaginea pe care eu am creat-o anterior. M-am dezechilibrat, mi-am pus mâna la gură să văd dacă nu mi-a sarit dintele din faţă care este menţinut cu un ştift şi mi-am revenit. În acest timp însă agresorul mi-a furat steagul tricolor şi am rămas în mână doar cu baţul. Am strigat la cei doi jandarmi din faţa, dar degeaba. Nişte domni din preajma mea l-au scos însă de acolo pe agresor şi unul dintre ei a facut şi nişte poze”, a povestit Servilia Oancea.

Protestul de cu o zi înainte la care a făcut referire femeia a avut loc într-un mijloc de transport în comun în care profesoara a mers cu o pancartă pe care era scris „PSD, ALDE, jos labele de pe justiţie”. Pentru lovitura primită, femeia a relatat că nu intenţionează să formuleze plângere la Poliţie, însă „va scrie peste tot ce i s-a întâmplat”, inclusiv la Bruxelles.



Cu o zi înainte de presupusa agresiune, Servilia Oancea a protestat într-un autobuz din Iaşi FOTO Facebook

Servilia Oancea are 72 de ani şi spune că a avut o carieră de 50 de ani în domeniul universitar. Ea a fost profesor universitar al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară.

CV-ul femeii, mai jos:

