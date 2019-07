Test de cultură generală despre traci. În ce oraş a devenit gladiator Spartacus?

1. Cui aparţine prima menţiune despre traci?

a) Herodot

b) Traian

c) Mnaseas





2. Ce regat a condus Teres I

a) Dacia

b) Moesia Inferior

c) Odris





3. Cum se numea zeul războiului la geto-daci?

a) Derzelas

b) Pleistoros

c) Bendis





4. În ce a a murit regele Burebista?

a) 44 î.Hr.

b) 55 î.Hr

c) 28 î.Hr.





5. În ce localitate se afla şcoală de gladiatori din care a făcut parte Spartacus?

a) Roma

b) Cartagina

c) Capua





6. Unde au locuit costobocii?

a) În Banatul de azi

b) În Dobrogea de azi

c) În Moldova de azi





7. Cum a murit regere Decebal?

a) S-a sinucis

b) A fost înjunghiat de Traian

c) Decapitat pe câmpul de luptă





8. Cine a fost penultimul rege dac?

a) Scorilo

b) Duras

c) Burebista





9. În ce ţară se află mormântul de la Sveštari, important monument arhitectural tracic?

a) Macedonia

b) Grecia

c) Bulgaria





10. Care dintre următorii a fost satrap şi mai apoi rege al Traciei?

a) Lisimah

b) Dromihete

c) Alcimachus





d) Răspunsuri corecte: 1 – a, 2 – c, 3 – b, 4 – a, 5 – c, 6 – c, 7 – a, 8 – b, 9 – c, 10 – a.





