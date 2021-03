Scandalul de la Iaşi face victime. Unul dintre căpitanii echipei nu mai rezistă: „Veneam la stadion şi vedeam numai negru”

Scandalurile interminabile din Copou afectează şi jucătorii, iar unul dintre căpitanii echipei, Cosmin Frăsinescu, a decis să plece de la gruparea alb-albastră. Decizia a fost luată mai ales după ce fundaşul Politehnicii a fost acuzat de către suporteri, că alături de celălalt fundaş important, Ovidiu Mihalache „miros a blat”.

„Nu doar acel banner a contat, ci mai degrabă a pus capacul. În urma unei emisiuni realizate de un ziar de sport acum câteva săptămâni, la o întrebare acuzatoare de un minut în ce mă priveşte, preşedintele executiv Ciprian Paraschiv a răspuns cu un simplu „Nu”, pe când eu mă aşteptam la o reacţie vehementă, să mă simt cu adevărat apărat. Am exemple de conducători de club care au ştiut să-şi apere jucătorii, să fie cu adevărat alături de ei. Consider că n-am fost chiar un simplu trecător pe la acest club, dar am înţeles că preşedintele executiv ar fi apreciat o postare a membrilor Ultras, cei care au postat şi poza cu respectivul banner…”, a declarat Frăsinescu pentru dragosgaspar.ro.

Cosmin Frăsinescu spune că este afectat şi de lupta de la vârful clubului, acolo unde Consiliul Director este în război cu preşedintele executiv, dar şi cu suporterii, care cer ca doi dintre membrii CD, Adrian Ambrosie şi Leonid Antohi, să demisioneze.

„De trei săptămâni încoace treceam de poarta stadionului şi chiar dacă era soare eu vedeam totul negru! Lumea şi-a pierdut busola, fiecare se crede cel mai important, se duce o luptă acerbă doar pentru propria imagine! De ce să mai stau? Am trecut cu vederea deja prea multe, am încercat să mă antrenez, să ajut, dar nu mai pot. Nu eu renunţ, alţii au renunţat când n-au avut atitudinea potrivită! Aveam anumite trăiri de fiecare dată când intram pe poarta stadionului, când nu mai simţi aproape nimic nu cred că are rost să mai stai…”, a mai spus Frăsinescu pentru sursa citată.

Preşedintele Politehnicii, Ciprian Paraschiv, a reacţionat în urma declaraţiilor lui Frăsinescu.

„E vorba de un jucător pentru care m-am luptat enorm, ţinând cont de trecutul său deosebit la Politehnica. Nu am crezut nicio secundă şoaptele care sugerau că a avut unele pete de-a lungul carierei, că este omul cârtiţelor şi că a “lucrat” antrenori. I-am mărit salariul vara trecută, ajungând astfel la cel mai mare contract de când a venit la Iaşi. Am trecut cu vederea faptul că l-a influenţat negativ pe un alt jucător de bază, gest care nu a onorat absolut deloc banderola de căpitan pe care a purtat-o. Am susţinut în iarnă să continue, când nu mai era dorit. L-am apărat şi când a jucat slab. Am fost primul care i-am sărit în apărare la un post naţional, imediat după meciul cu Dinamo, când am simţit că e rănit. Eu am dat dovadă de caracter, punând omul pe primul plan. Influenţat greşit, văd că el a preferat să rămână în corul distrugătorilor clubului.”, a spus Paraschiv.