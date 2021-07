Povestea lui Pedro, un brazilian îndrăgostit de România, care s-a făcut paraclisier la Iaşi

Pedro Passos, un tânăr de origine braziliană, s-a mutat în urmă cu doi ani în Capitala Moldovei, aici unde trăieşte visul românesc aşa cum nu şi-ar fi imaginat vreodată. Surprinzător este faptul că Pedro este paracliser la Biserica „Naşterea Maicii Domnului” Talpalari, jud. Iaşi.





Drumul lui către ortodoxie a venit natural, odată cu dragostea pentru Raluca, soţia lui din judeţul Bacău. Spune că Dumnezeu a vorbit cu el prin Raluca, aşa i-a ghidat paşii spre convertirea la ortodoxie.

„Ea mi-a prezentat ortodoxia, dar nu m-a bătut la cap. Mi-a arătat cum este ortodoxia la trai, la viu grai aşa. Cum se roagă dimineaţa, seara. Să vin la biserică. Soţia mea este şi profesoară de română. Asta m-a ajutat. Şi dacă vrei să vorbeşti cu bunica sau bunicul soţiei tale trebuie să ştii foarte bine să vorbeşti româneşte”, spune Pedro zâmbind.

Deşi este stabilit în România de numai doi ani, Pedro vorbeşte impecabil româneşte.

„A învăţat extrem de repede. Eu vă spun că sunt absolvenţi de Teologie care nu învaţă atât de repede toate momentele slujbei, tot ceea ce are de făcut. Dar mai important decât atât este maniera în care o faci, atenţia cu care o faci, delicateţea. La început, recunosc, am avut o mică reţinere. Mă gândeam că vine şi din alt spaţiu, abia e convertit la ortodoxie şi deja îl promovăm paracliser? După ce l-am văzut prima dată m-am liniştit. Am înţeles că va fi foarte bine”, spune Constantin Sturzu, paroh al Parohiei Biserica „Naşterea Maicii Domnului Talpalari” din Iaşi.

Viaţa l-a ghidat spre românca Raluca

Pedro a ajuns prima dată în Europa prin intermediul unui program Erasmus. Şi-a aprofundat studiile muzicale la Strasbourg, acolo unde a şi cunoscut-o pentru prima dată pe Raluca Bătrînu-Passos, românca de care s-a îndrăgostit.



Destinul brazilianului l-a purtat mereu spre tânăra din Bacău. După experienţa din Strasbourg, tinerii s-au despărţit, dar la scurt timp s-au revăzut în Portugalia, iar atunci au hotărât să nu se mai despartă.

„Oamenii îl iubesc foarte mult şi l-au primit foarte bine, aşa cum m-au primit şi pe mine când am mers la el acasă. Am impresia că îl ştiu dintotdeauna”, spune Raluca Bătrînu-Passos.

Pedro şi Raluca aşteaptă acum un copil şi se bucură de viaţa în doi, în România, la Iaşi.

