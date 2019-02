Kendama, scurtă istorie a jocului care a cucerit lumea

„Magia” jocului ajuns cunoscut peste tot în lume constă în găsirea unui număr cât mai mare de tehnici pentru a potrivi bila, potrivit All About.

Deşi se spune că aceasta datează de foarte mult timp înainte, kendama a fost redescoperită în 1960 în Japonia, scrie Historia.ro. Tot acolo a început să devină şi foarte populară, începând să se dezvolte după reguli clare şi să dea naştere unor competiţii precum cea a Asociaţiei Kendama din Japonia, înfiinţată în 1974 de către Issei Fujiwara, personajul de numele căruia este legat cel mai frecvent jocul.

Înainte de a deveni cunoscut, kendama a existat şi în Franţa, sub numele „bibloquet”, în Anglia, sub denumirea de „cup and ball”, precum şi în Germania, fiind cunoscută drept „kugelfang”, conform Historia. După ce a fost însă adusă în atenţia tinerilor japonezi, jocul a reuşit să aprină interesul oamenilor de peste tot, prin intermediul internetului.

Aşa au luat naştere treptat tot felul de competiţii, ajungându-se chiar şi la crearea uneia care să-i reunească pe toţi marii jucători ai lumii. Este vorba de Kendama World Cup, care are loc anual în Hatsukaichi, Japonia, unde se adună cei mai buni jucători de pe planetă.

Potrivit Gloken.net, în România jocul a apărut prima dată abia în 2008, dar de atunci au fost organizate câteva zeci de competiţii locale şi naţionale. Jucătorii români se găsesc acum şi pe listele marilor competiţii internaţionale.

