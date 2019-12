Impiegatul CFR care a vrut să facă sex cu o profă de matematică de 27 de ani. Cum a păcălit-o că este agent SIE: „«Mă simt pierdută». «Mă laşi să te găsesc eu?»“

Viorel Movilianu lucrează ca impiegat de mişcare în staţia CFR Bălteni, judeţul Vaslui, şi este căsătorit. El a ajuns în vizorul oamenilor legii pentru o faptă de corupţie pe care a comis-o începând cu anul 2016, atunci când a pretins favoruri sexuale de la o profesoară de matematică din judeţul Iaşi.

Movilianu s-a împrietenit pe Facebook cu profesoara în noiembrie 2016, atunci când femeia de 27 de ani a postat pe reţeaua socială că a avut o pană şi nu se descurcă singură pentru a rezolva problema la maşină.

După acea postare, profesoara de matematică a primit foarte multe cereri de prietenie, printre care şi de la Movilianu. „Inculpatul a contactat-o pe Facebook şi de câteva ori pe telefonul mobil, spunându-i acesteia că deţine funcţia de analist programator de securitate în cadrul Serviciului de Informaţi Externe, lucru care este menţionat şi pe pagina sa de Facebook”, se menţionează în motivarea sentinţei.

La finele anului 2016, Movilianu a spus că, prin prisma meseriei, „poate pune o vorbă bună” pentru ca strada profesoarrei să fie deszăpezită. Anchetatorii au considerat că, astfel, individul a vrut să îi câştige încrederea.

Profesoara s-a destăinuit pe Facebook că este debutantă în învăţământ, motiv pentru care Movilianu „a întrebat-o dacă nu o interesează un post de profesor la o unitate de învăţământ din municipiul Iaşi, spunându-i acesteia că, în calitatea sa de angajat al S.I.E., are multe cunoştinţe, astfel că poate interveni pe lângă un inspector şcolar din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, pentru a-i facilita ocuparea unui post de profesor în municipiul Iaşi”, după cum se mai arată în motivare.

Pentru a o ajuta, individul i-a cerut să facă sex cu el, promiţându-i că va obţine o notă mare la examenul de Titularizare din 2017.

Femeia a înregistrat mai multe discuţii, dar a formulat şi denunţ, Movilianu fiind supravegheat video până în aprilie 2017, când a fost prins în flagrant de anchetatori.

Profesoara a pus la dispoziţia anchetatorilor şi discuţiile spumoase purtate cu impiegatul care se dădea ofiţer SIE.

Discuţie din data de 11 ianuarie 2017.

MDV- “ cam asa ce va.. Scz, eu sunt la serviciu, Iţi rasp când pot…Dacă eram liber, veneam eu să te ajut. 24..!..Tinerică …Multi înainte! Si…cum de nu ai prins post la o scoală din Iaşi?”

LIM- Multumesc .Păi la titularizare nu am inţeles ce era în spatele cerinţei la metodică (greşeala începătorului). Am scris ce se cerea exact Si de fapt erau nişte chestii ascunse care nu ies din enunţ

MDV- Înţeleg

LIM- Asadar am pierdut 30 puncte. Deci am luat 7

MDV- Aha. Las că o să prinzi post anul ăsta

LIM- Sper. Altfel .

MDV- Bănuiesc că se dă exam in fiecare an

LIM- Da, în fiecare an se organizează

Dvs ce vârstă aveţi?

MDV-Poate ieşim la o cafea să vorbim mai multe, ce zici?

Nu promit dar “am la mână”, cum se zice, doi inspectori şcolari.

LIM- Mulţi înainte

MDV- Ms mult. Si eu sunt căsătorit, deci e ok…. mergem la sigur…cum se spune….Deci …dacă vrei…eu cred că te pot ajuta. Nu promit acum nimic…să mai fac niste săpături …dar aşa zic că se poate să îţi găsesc post în Iaşi. Depinde de tine…acum…

LIM-De mine? Eu ce trebuie să fac?

MDV-Păi…pt început bem o cafea şi ....vb..vedem ce facem…

LIM-Vreau să ştiu ce condiţii sunt de la început

MDV-Nu e vorba de …condiţii…Eu te ajut pe tine…tu pe mine…înţelegi tu… e serviciu contra serviciu…

LIM-Cu ce să vă ajut?

MDV-Şi crede-mă că te pot ajuta în multe probleme…Ei cu ce…!Vb la o cafea….

LIM-Ok

MDV-Înţelegi tu f bine în ce mod poate ajuta o femeie un bărbat… mai ales că esti profesoară…de mate…

LIM-Nu ofer servicii sexuale. Nu cred că v-ar conveni ca sotia dvs să se culce cu cineva pt un post.

MDV-Discutăm când ne vedem la o cafea…Ia si gîndeste de două ori inainte de a da un răspuns! In viaţă e…vb aia…niciodată să nu spui niciodată…Pt mine e valabilă. Te pot ajuta în multe chestii …dacă mă ajuţi si tu…cum ştie o femeie cel mai bine să ajute un bărbat. Gândeşte-te bine de tot apoi îmi dai un răsp.Ms pt timpul acordat şi …ne auzim la un tel.

MDV-Gata cu…deszăpezitul masinii?

LIM-Nu , de acum vreau să ies. Am avut nişte treabă.



O altă discuţie a avut loc pe 30 martie 2017:

LIM- Nu cu asta. Ci cu postul

MDV-Păi ţi-am spus că te pot ajuta!

LIM- Bine dar în ce condiţii?

MDV-Iar ai să te superi dacă îţi zic…

LIM- Nu mă supăr

MDV-Ştii tu bine în ce condiţii..ce aş vrea eu..

LIM –Spune clar să lămurim

MDV-Să petrecem o noapte împreună…sau măcar câteva ore dacă nu se poate o noapte…

LIM –Atât?

MDV-Da! Atât!

LIM- Ok. Am înţeles.



Pe 31 martie a avut loc următoarea discuţie

MDV- Te-ai mai gândit la ce am vb ieri?

LIM –Încă nu am luat o hotărâre

MDV- Cam pe când se dau examenele pentru posturile din Iaşi?

LIM –Sunt foarte tristă. Am o perioadă mai grea. În iulie.

MDV- De ce? Iulie…ok..mai e ceva…dar..cărţile se fac din timp..stii asta!

LIM-Mă simt pierdută

MDV-Pierdută…mă lasi să te găsesc eu?

………………………………………………………………………………………

MDV-Dacă o fi să accepţi propunerea mea… unde ai vrea să mergem?

LIM-O să mă gândesc.

MDV-Ei…ai tu în minte.. o idee…hai spune te rog. Spune mi unde ti-ar conveni tie

LIM- la un hotel sau ceva…

…………………………………………………………………………………………….

MDV-App….ziceai data trecută când am mai vb…că ar mai fi şi alte colege ale tale care ar.. face orice pt un post în Iaşi …Mai sunt interesate şi ele…sau si-au rez situaţia?

LIM-De ce vrei să ştii?

MDV-Pt.k…m-as băga să le ajut..dar în aceleaşi condiţii…Serviciu contra…serviciu..ca să zic asa …d eci nu vreau bani…sau ceva de genul…

LIM-Păi de ce mai vrei şi alte persoane?

MDV-Hmm…hai să îţi zic …direct…Vreau să o fac….cu cât mai multe…sa diversific viata sexuala…sa zic asa…

LIM-Dc? (de ce?)

MDV-Nu stiu…de ce…Vreau şi blonde…si brunete…şi mai plinute şi mai slăbute…si mai tinere…si mai mature…dar nu mai mult de 40-45 ani…

LIM-Aha

MDV-Deci?

LIM-Nu stiu ce sa zic. Mă interesez.

MDV-Ar mai fi vreo tipă interesată …si dispusă să facă ce cer eu?

LIM-Da

MDV-Tot ..singură sau….casatorită?

LIM-Tot singură

MDV-Aha…Si cam cum arată…blondă…satena..brunetă…slaba…plinută…

LIM-Blondă.Uneori se face roscată. Slăbuţă.

MDV-Wow…fain! Cîţi ani…e frumusică ..sau nu prea

LIM-De o seamă cu mine. Tot profă de mate

MDV-Inţeleg…Face tot in _______________ unde…

LIM-Nu. Nu st iu unde are.

MDV-Dar tu de unde o cunoşti? Vă ştiţi …bine?

LIM-Suntem foste colege

MDV-De facultate sa in’eleg….

LIM-Da.

MDV-Si…de unde stii că ar accepta prop mea? Ţi-a zis ea…ti discutat dsp asa ceva…

LIM- A nu. Asa cred eu. Si nu mă înseală intuitia.

MDV-Vreau să stiu sigur…să nu mă leg la cap fără să mă doară..înţelegi tu…ce vreau să zic…Dacă fata e hotărâtă şi acceptă ce vreau eu…mă bag s-o ajut…dacă nu…nu. Nu vreau complicaţii. Dacă ştie exact ce vrea e ok…dacă nu…eu nu mă risc… Eu am mai ajutat pe cineva cu post în Iaşi..Am o persoană foarte fff influentă la inspectorat care mă ajută oricând apelez…inţelegi tu…nu prea are de ales…dacă apelez…mă ajută garantat !

Pe 5 aprilie a avut loc următoarea discuţie

MDV- Deci te-ai mai gîndit la propunerea mea…cu amanta….

LIM- Nu m-am hotărât

MDV- Ar trebui…Să te hotărăşti..în ambele…cazuri… Cam pe când se dau examen pt titularizări?

LIM- Te grăbeşti undeva?În iulie sunt examenele

MDV-Daa. Vreau să fac ce nu fac acasă…cât mai repede!!! Iulie…cred că deja încep să se facă jocurile…stiu că acum 2 ani…am vb prin mai…pt tipa aia…

LIM-Ai răbdare

MDV-Nu prea mai am răbdare… Vreau să stiu sigur dacă..accepţi tu …dacă nu…încerc să caut o altă tipă.

Încă o discuţie a avut loc pe 7 aprilie, când Movilianu a cerut bani.

MDV- Te deranjez ca să iţi zic ceva… Din pură întâmplare azi m-am întâlnit cu…persoana care mă poate rezolva cu postul tău. Mi a zis că poate rezolva la liceul miron costin dar ar trebui să mă grăbesc că nici el nu poate face minuni…mai sunt mulţi pretendenţi …si dacă e ceva sigur imi rezervă mie postul ala. Scz de deranj.

…………………………………………………………………………………………

MDV- Dacă vrei postul …te costă 5.000 euro. Dai banii direct lui…nu mie .

LIM- Aha. Cum îl găsesc?

MDV-Ne vedem toţi 3!!!

LIM-De ce şi tu?

MDV-Păi…ce nu înţelegi? Omul nu riscă nimic decât în prezenţa mea…esti cam…grea de cap …profa de mate…

MDV-Dacă nu vrei să-mi spui…ca să ştiu să-i zic că nu mai am nevoie de serviciile lui …

LIM- Ai răbdare…

Pe 21 aprilie a avut loc următoarea discuţie

MDV: - Da... Deci rămăsesem să-ţi explic chestia cu banii. Deci banii ăia vor fi livraţi într-un cont după ce te vei întâlni cu persoana respectivă şi ea...el îţi va da contul respectiv. Mai departe nu ştiu ce-o să discutaţi voi.

LIM: - Îhâm ...

MDV: - Ideea este...

LIM: - Da’ tu îl cunoşti de mult pe nenea ăsta sau ...?

MDV: - Ă...

LIM: - Adică eu mă bazez pe ce-mi spui tu.

MDV: - Aproximativ cinci ani, nu ştiu exact.

LIM: - Îhâm...

MDV: - Cam cinci ani. Da...

LIM: - Îhâm...am înţeles...

MDV: - Da. Nu, dar problema este cum ţi-am zis. Se rezolvă fiindcă că eu i-am spus că dacă o să am nevoie să apelez la el cu aceeaşi problemă cu care am mai apelat acum doi ani, dacă se poate rezolva, şi mi-o zis: fără niciun fel de problemă, treaba este rezolvată sută la sută . Deci...

LIM: - Te referi la fata de la M.C.?

MDV: - Da!

LIM: - Îhâm... Da! Păi să-mi spuneţi cum aţi făcut şi procedez cum...sau să-mi spui tu.

MDV: - Da...asta o să-ţi spun după ce-o să stabilesc eu cu el o întâlnire. Ceea ce mi-a spus el este că voi doi vă veţi întâlni cu o zi înainte de...când o să fie atunci...examenul ăsta, cu o zi înainte o să te pun în legătură cu persoana respectivă. Bine, că tu acuma, când am vorbit ultima dată, mi-ai zis că vrei să fiu prezent şi eu, să fim în trei .

LIM: - Da! Şi oricum ...eu am foarte multe emoţii înainte de-un examen. Aş vrea să rezolvăm mai înainte ca să nu am probleme atunci.

MDV: - Eu am să iau legătura cu el şi am să îi explic faptul că...

LIM: - Na! Ştii şi tu cum îi înainte de-un examen.

MDV: - ...o să trebuiască să ne întâlnim în trei. Bine, că eu...nici pe mine nu mă interesează ceea ce o să discutaţi voi între voi. C-o să stăm la aceeaşi masă, c-o să stau la o masă separată...

LIM: - Da?! Ei, la masă separată?! Stăm la aceeaşi masă! Cum să...?

MDV: - Da. În fine! Na! Ideea este c-o să fim toţi trei în acelaşi loc, ca să zic aşa.

LIM: - Da.

MDV: - Da. Deci asta am clarificat-o. Nu trebuie umblat cu sacoşa după tine şi alte chestii.

LIM: - Îhâm...Da! E o k!.

MDV: - B__.

LIM: - B__. Mai voiai să mai zici ceva.

MDV: - Da! Voiam să-ţi mai zic ceva că o să mai îmi aduc aminte aşa pe parcurs şi ţi-am trimis şi astăzi mesaj dacă te-ai apucat să iei pastille şi mi-ai spus că nu, că nu ţi-ai găsit, că nu ştiu ce şi nu ştiu cum.

LIM: - Păi na! La ţară îi cam greu cu farmacia.

MDV: - Da, la ţară îi cam greu cu farmacia, da’puteai să-ţi fi luat; dacă tu ştiai că vrei să iei în continuare, puteai să-ţi fi luat...să te fi aprovizionat, ca să spun aşa, din timp.

LI M: - Ei, am plecat repede. Na!

MDV: - Da...

LIM: - Nu mi-o trecut prin cap că-n secolul XXI nu găseşti o farmacie ca lumea la ţară.

MDV: - Da... Tu mi-ai spus că...eu ţi-am spus cum îmi place mie să fac în materie de sex. Tu mi-ai spus că până la urmă se rezolvă, nu?

LIM: - Păi, se rezolvă, da’ mai întâi să rezolvăm... cu postul.

MDV: - Păi rezolvăm cu postul...

LIM: - Şi după aia, după ce scăpăm...scap şi eu de stres, de emoţii şi aşa mai departe, după aia...na...

MDV: - Da.

LIM: - Oricum...

MDV: - Pe de altă parte, mi-ai spus că eşti de acord cu a doua ofertă a mea, ca să spun aşa.

LIM: - Păi care-i a doua?

MDV: - Cea legată de sponsorizare, ca să zic...folosesc termenul ăsta.

LIM: - A! Aia în care mi-ai oferit...

MDV: - Exact! Da.

LIM: - ...două mii de lei pe lună, ca să fiu amanta ta.

MDV: - Da!

LIM: - Aha...

MDV: - Şi, la un moment dat, mi-ai dat un răspuns şi-ai zis că eşti de acord. Ştii că eu te-am întrebat în care variante. Tu mi-ai zis că-n ambele. Vrei sau nu?

LIM: - Da!

MDV: - B__! Ţi-ai schimbat părerea între timp?

LIM: - Nu! Pur şi simplu vreau să scap de povara cu examenul şi cu căutarea postului şi aşa...

MDV: - Eu ţi-am spus destul de clar: în privinţa postului nu trebuie să-ţi faci nici un fel de probleme. În cealaltă privinţă, tu ai zic că, dac-o fi s-o facem, o facem în iunie, iulie, august ...când... mai ştiu eu când.

LIM: - Bine, n-am zis în iunie, august! Am zis după ce rezolvăm cu postul.

MDV: - Eu ţi-am zis că nu stau să aştept până atunci.

LIM: - Măi, vreau să ne înţelegem. Oricum, eu vreau să rezolvâm cât mai repede, nu până în iulie.

MDV: - B__! Măi, ca să înţelegi! Repet vorbele tale... Dacă vrei să...să fie treaba bună, ca să zic aşa, eu nu aştept...nu te-aştept până în iulie să...te f...cu mine .

LIM: - Da’ n-am zis că-i vorba de iulie. În nici un caz. Nu. Mult mai devreme.

MDV: - Deci...ţi-am zis destul de clar: dacă vrei să-ncepem...aventura...o putem începe în cel mai scurt timp, da’ ţi-am zis şi azi pe Facebook...o săptămână, maxim două, să zic aşa, cât mai dau răgaz ca să te mai gândeşti sau să te mai răzgândeşti.

LIM: - Ok...apreciez asta.

MDV: - Deci, dacă te hotărăşti să fii amanta mea, suma pe care am vorbit-o, pe care ţi-am promis-o aşa o să rămână...

LIM: - Îhâm...

MDV: - ...iar ce discutam, tura trecută, legat de bani, o să mă gândesc, dar prima dată...la prima întâlnire, ca să zic aşa, o să-ţi dau un sfert, iar după aia, când o să ne întâlnim a doua oară îţi pot da restul până la două mii şi după aia, dacă o să fie treaba bună şi o să vrei să fie în continuare amanta mea, o să-ţi dau toţi banii o dată în fiecare lună, în ce zi a lunii vrei tu fără niciun fel de probleme.

LIM: - Da...Ei...asta nu-i o problemă.

MDV: - Da. Ideea de bază este că în două săptămâni, să zic aşa, cel mult, te hotărăşti şi dacă accepţi, primeşti prima tranşă, să mă exprim aşa, şi vedem unde şi cum. Ai zic că la tine nu se poate.

LIM: - Nu.

MDV: - B__!

Ultima discuţie a fost la un restaurant, fiind interceptată,d e această dată, de anchetatori.

MDV : Ă…Trecem direct la subiect. Probabil e ceea ce te interesează pe tine cel…cel mai mult. Nu?

LIM : Păi, da! Vreau să vorbim…vreau să…

MDV : Vorbesc numai eu. Probabil

LIM :…vorbim…

MDV : Eu aşa sunt obişnuit: să pun întrebări şi să mi se răspundă, dar acuma eu vorbesc. Poate mai mult decât…, dar bănuiesc că pentru asta te-ai întâlnit ca să…

LIM : Păi, trebuie să te ascult.

MDV : Exact. Ă…o să încerc să iau legătura din nou cu persoana respectivă. O să-ţi spun şi numele la un moment dat ca să…

LIM: Îhâm…

MDV:…nu mai stai încordată, dar prefer să fie cât mai aproape de atunci.

LIM: Aha…

MDV: Şi…să-i explic, în primul rând că, vrei să ne întâlnim în trei. Să-l întreb din nou dacă se procedează …legat de…exact cum s-a procedat şi tura trecută….

LIM: Te referi la… anul trecut… colega de la M.C.

MDV: Adică exact cum ţi-am explicat eu ţie. Nu trebuie să vii cu geanta de bani după tine. Ne întâlnim la locaţie…Ţi-a dat un număr de cont, ai mers la bancă, ai depus banii în contul respectiv şi…

LIM : Îhâm!

MDV :…la revedere. Nu mai ai treabă.

LIM : Şi contul al cui este? Al lui sau al altui…?

MDV : Al lui!

LIM : A!

MDV : Eu nu am conturi deschise în afară de conturile de salarii.

LIM : Aha!

MDV : Nu am! Eu, ca să-ţi fie clar, probabil te întrebi ce-mi iese mie la afacerea asta?

LIM : În mod normal da…în mod normal da!

MDV : Vezi că eu şi intuiesc întrebările.

LIM : Oricum ştii ce-am vorbit până acuma.

MDV: Exact! Afacerea asta o să aibă loc cu condiţia pe care ţi-am spus-o de la început.

LIM: Cea de pe Facebook, cum ai zis? Nu?

MDV: Cea de pe Facebook. Eu cred că pe Facebook, în mesaje. Nu mai ştiu, că m-ai zăpăcit.

LIM : Da. Păi, aşa am început.

MDV : Pe Facebook probabil. Adica… dacă ai să accepţi să petreci o noapte cu mine, o să te pun în legătură cu persoana respectivă.

LIM : Îhâm…

MDV: Ţi-am explicat cum să…cum decurge în mare întâlnirea. El prefera de trei-patru ochi. O să-i explic că o să fie între şase.

LIM: Îhâm…

MDV: Legat de bani, fiindcă asta m-ai întrebat tu… de asta am şi deschis subiectul de bani, ca să stai liniştită că nu trebuie să vii cu banii după tine. Deci legat de bani, eu o să-l mai întreb o data dacă s-a schimbat tabieturile între timp. Dar…

LIM : A! Da’ îl ştii de mai mulţi ani, colaborezi cu el, ca să zic aşa.

MDV: De vreo cinci ani. De vreo cinci ani. Dar în materie de…o singură…a intervenit pentru mine pentru o singură persoană. Tu ai fi a doua .

L IM : Îhâm.

MDV: De asta m-am şi întâlnit…Când m-am întâlnit atunci, chiar m-am întâlnit întâmplător cu el aici, în faţă la Astoria şi i-am zis că-l reţin doar un minut şi i-am spus că dacă o să am nevoie cu aceeaşi problemă cu care am apelat la el acuma doi ani de zile se poate rezolva sau nu.

LIM: Îhâm. Păi, şi el…

MDV: Treaba…mi-a spus că sută la sută ca şi prima data. Deci…

LIM: Îhâm. Măi, eu din ce ştiu …

MDV:…nu lasă loc de interpretare că să vedem, că nu ştiu ce şi nu ştiu cum fiindcă nu are cum să lase loc de interpretare. Mie îmi spune de la început dacă se poate sau nu se poate fiindcă ştie că la rândul meu trebuie să dau acelaşi răspuns.

LIM : Îhâm.

MDV : Putea să-mi spună că nu se bagă sau nu se mai bagă sau nu poate sau nu ştiu sau să vedem sau să mai discutăm. Sau, sau, sau…

LIM : Îhâm.

MDV : O data ce mi-a spus, din start, fără nici o presiune, fără nimic. D___ vroiam să-i spun că-l reţin un minut cu o întrebare, atât, dar…eu ştiam că el nu are cum să..să nu…. Nu are cum să refuze, punct. Pe parcurs ce-o să ne cunoaştem mai bine, dacă vrei, îţi dau detalii.

LIM : Îhâm…Ei! Bănuiesc că…meseria pe care o ai….

MDV : Bănuieşti multe că tu eşti fată deşteptă. Mi-am dat eu seama.

LIM : ( nn.râde ) Bănuiesc că meseria pe care o ai…poţi să-l… Nu ştiu. Poţi să-l contactezi în legătură cu chestia asta. Zic.

MDV: Treaba e ca şi rezolvată.

LIM : Îhâm…

MDV: Exact ce ţi-am spus şi pe Facebook. Mingea e la tine. Dacă ştii cum să o joci, ai să câştigi. Dacă nu, ai să pierzi meciul.