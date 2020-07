Funcţionarul pus la şefia Serviciului de Cadastru la câteva zile după condamnare: „Îmi dau demisia de onoare“

La începutul lunii iulie, Curtea de Apel Iaşi a condamnat-o la trei ani de închisoare cu suspendare pe Narciza Nedelcu. Aceasta a fost găsită vinovată de fapte de abuz în serviciu pe care le-ar fi comis în urmă cu un deceniu, în calitatea sa de director al Oficiului de Cadastru Iaşi. Concret, judecătorii au validat acuzaţiile procurorilor conform cărora Nedelcu ar fi favorizat mai multe firme.

Odată cu condamnarea, judecătorii ieşeni au dispus şi pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a ocupa o demnitate publică. Magistraţii au suspendat însă pedeapsa accesorie pe durata termenului de încercare.

Pe 15 iulie, Narciza Nedelcu a fost numită în funcţia de director al Oficiului de Cadastru Iaşi, în ciuda condamnării penale, după ce şefii de la Bucureşti au invocat doar faptul că judecătorii de la Curtea de Apel Iaşi nu i-au interzis să ocupe funcţii publice.

Joi, 16 iulie, Narciza Nedelcu a demisionat însă din funcţie, invocând “atacuri mincinoase” la care ar fi fost supusă, dar şi onoarea.

“Întrucât imaginea PNL şi a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate lmobiliari (ANCPI) a fost afectată prin atacuri mincinoase, am decis să fac un pas în spate şi să-mi dau demisia de onoare din funcţia de director al OCPI laşi. Deşi nu sunt membru a niciunui partid politic, am rămas cu orientare de dreapta. Sunt consecventă acestor convingeri şi, chiar dacă am renunţat la calitatea de membru PDL, pentru a nu afecta imaginea partidului, am rămas tributară ideologiei liberale şi doctrinei democrate, valori pe care mi le asum. Rămân simpatizanta Partidului Naţional Liberal”, a declarant Nedelcu.