Fostul ministru Costel Alexe, făcut KO din nou de limba engleză. „Totalitarian regimes bam, bam, bam“ VIDEO

Fostul ministru al Mediului, Costel Alexe, actual preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, s-a făcut din nou de râs în încercarea de a pronunţa câteva cuvinte în limba engleză. Liderul PNL Iaşi a stâlcit denumirea unei asociaţii şi, iritat că nu poate pronunţa corect cuvintele, a continuat cu „bam, bam, bam”.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizaţiei judeţului Iaşi, în calitate de membru fondator al Asociaţiei ATRIUM - Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe and Urban Memory, pe anul 2021.”

Jenat de situaţie, Costel Alexe trece mai departe, amuzându-se alături de colegii din Consiliul Judeţean Iaşi. Nu este pentru prima dată când Costel Alexe este încurcat de limba engleză. Un videoclip înregistrat la o conferinţă de la Madrid a devenit viral şi anul trecut, când fostul ministru încerca să îşi citească discursul.

Din imagini se vede cum Alexe încearcă să urmărească discursul scris pe foaie, dar pronunţia în limba engleză face ca unele cuvinte sau expresii să nu poată fi înţelese, la conferinţa de la Madrid, din 2020.

